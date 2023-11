Valentin Rolland, futur ingénieur agronome, a créé une vente de légumes de saison en libre service. Des produits issus de la ferme de ses parents sise à Pleumeur-Gautier dans les Côtes-d’Armor. Dans cette baraque en bois, les clients viennent se servir sans oublier de régler honnêtement leurs achats dans la caisse dédiée. Ce modèle de vente en circuit court est de plus en plus apprécié par la population environnante.

Valentin Rolland

Il existait déjà les distributeurs automatiques robustes et fiables de boissons, de pains, de pizzas implantés facilement dans les zones citadines et rurales. Plus récemment, se sont développés sur le même modèle les distributeurs automatiques à casiers de légumes depuis 2014 et de viande depuis 2019. Accessibles 24h/24 et 7j/7, toute l’année, ces types de commerce offre aux consommateurs de consommer des produits issus directement des producteurs sans l’intervention d’intermédiaires.

Aujourd’hui, tout aussi écologique, il existe la baraque à légumes de Valentin Rolland et son étalage de légumes. Le principe est le même qu’avec le distributeur : les clients choisissent les légumes de leur préférence aux jours et heures de leur choix. La seule différence est que le site n’est pas automatisé, donc non sécurisé, plutôt basé sur l’honnêteté de la clientèle. Une fois servis, les clients déposent la somme correspondante au prix de leur achat dans une boîte dédiée à cet effet.

Maryline et Albert Rolland, les parents de Valentin, sont spécialisés dans le secteur d’activité de la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules au lieu-dit Plomor sur trente hectares de culture. Pour les soutenir dans leur activité et surtout pour aider à financer ses études notamment son loyer parisien, leur fils Valentin a eu cette idée formidable d’installer une cabane en bois en libre service devant l’entrée de leur ferme au bord de la route départementale 33, où un panneau signale la vente de légumes. Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, le lieu est approvisionné en légumes de saison avec la récolte quotidienne. Actuellement, on y trouve les différentes variétés de choux-fleurs, des artichauts, des courges, des potimarrons, des brocolis, des poireaux, des navets, des pommes de terre, etc.

l’exploitation de la famille Rolland Maryline Rolland

La clientèle est en grande majorité des personnes qui rentrent de leur travail, mais aussi des vacanciers et d’autres qui n’hésitent pas à faire un détour pour bénéficier de légumes bien frais et éviter les produits vendus très chers et stockés parfois plusieurs semaines au froid. Les légumes de Valentin Rolland sont vendus à prix réduit à un ou deux euros suivant la variété, un prix rond pour faciliter le paiement sans rendu de monnaie.

À côté de la caisse, un petit carnet est dédié à la clientèle dans lequel elle doit noter son achat et son règlement. Valentin a pris soin d’écrire : « Nous mettons des produits frais au juste prix. Prenez ce que vous avez besoin et mettez l’argent dans la caisse svp. Si nous constatons des dérives, des dégradations ou des vols, alors la cabane sera fermée. Tout le monde doit jouer le jeu ! » Il arrive que Valentin reçoive des compliments pour son activité et des encouragements pour la poursuivre.

Valentin a toujours aidé ses parents maraîchers à la ferme, depuis l’âge de 14 ans. Il ne se voit pas faire autre chose dans sa future vie professionnelle, d’ailleurs même pas pour un job d’étudiant ou de vacances. Il espère, après ses études, reprendre l’exploitation de ses parents et développer en parallèle une activité laitière. Pour lui, perpétuer l’amour de la terre transmis par sa famille est primordial et essentiel. Il en sera la quatrième génération…

INFOS PRATIQUES

Maraîchers : Maryline et Albert Rolland, lieu-dit Plomor à Pleumeur Gautier (22).

02 96 22 22 48