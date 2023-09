Place des femmes et des minorités de genre dans la culture : est-ce que ça bouge ?

L’association HF+ Bretagne dévoile la 5e édition de son diagnostic sur les inégalités de genre dans les Arts et la Culture en Bretagne. Cet événement, qui se tiendra le 29 septembre à 17h30 au cinéma Arvor à Rennes, offrira un aperçu de l’évolution de la représentation des femmes et des personnes issues des minorités de genre dans le secteur culturel en Bretagne.

Publié pour la première fois en 2015, le Diagnostic Territorial d’HF+ Bretagne a depuis lors éclairé objectivement les inégalités de genre persistantes dans les programmations et dans les métiers de la culture en Bretagne. En 2023 l’étude introduit des nouveaux indicateurs concernant le secteur du cinéma et de la muséologie et dresse un tableau de plus en plus complet de la situation.

Si des avancées sont constatées, les chiffres prouvent que les inégalités perdurent et que le changement reste trop lent et modeste. Par exemple, dans les arts visuels, 73% des diplômé·es sont des femmes mais dans les expositions collectives elles ne représentent que 23% des artistes exposé·es. Le budget moyen d’un film réalisé par une femme est 21% plus faible que me budget moyen des films réalisés par des hommes (chiffre national). 58% des structures interrogées ne forment aucun·e salarié·e aux questions de violences sexistes et sexuelles.

La restitution des données chiffrées permettra de tracer des nouvelles pistes de réflexions et revoir les priorités et les actions nécessaires notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

L’implication des réseaux professionnels de Bretagne a permis de recueillir des données de première main : a.c.b – art contemporain en Bretagne, AprèsMai, Bretagne en Scène(s), Collectif des festivals, Bretagne musées, Films en Bretagne et le service Bretagne Cinéma de la Région Bretagne. Par ailleurs des données nous ont été transmises directement par la DRAC Bretagne, l’EESAB, l’école du TNB, le Pont Supérieur et Tamm-Kreiz.

Le comptage des données publiques s’est fait en analysant une à une les programmations des festivals, salles de concert et de spectacle, des lieux d’art contemporain et des musées. La présentation des chiffres sera ponctuée d’interventions et témoignages des réseaux ayant participé à l’étude.

Détails de l’événement :

Le 29 septembre 2023 à 17h30 au Cinéma Arvor, 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes



La présentation du diagnostic sera suivie de la projection du film La moitié du monde de Nathalie Marcault, en présence de la réalisatrice, à 20h30 (séance payante).

À propos d’HF+ Bretagne

HF+ Bretagne agit pour faire avancer l’égalité réelle entre les genres dans les arts et la culture en Bretagne. Membre de la fédération interrégionale du Mouvement HF, elle regroupe des artistes et des professionnel·les de la culture, des structures et des collectivités territoriales. Elle repère les inégalités via une veille statistique et la diffusion de données chiffrées, identifie et crée des outils pour les combattre, diffuse des ressources et propose des actions de sensibilisation. Elle encourage des mesures politiques concrètes pour l’égalité. Elle défend le principe d’éga-conditionnalité des aides publiques et milite pour la réhabilitation et la valorisation du Matrimoine. En 2023, pour davantage d’inclusivité, HF Bretagne devient HF+ Bretagne.

HF+ Bretagne

06 52 91 81 74 bretagne@mouvement-hf.org www.hfbretagne.com