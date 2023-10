Le phénomène Barbie planétaire ou quand Mattel réussit son tournant humaniste

Le film Barbie, réalisé par l’Américaine Greta Gerwig, est sorti dans les salles le 19 juillet. La poupée blonde aux mensurations fantasmées et à la garde-robe luxuriante n’est plus qu’un simple jouet : c’est une révolution planétaire ! Le délire Barbie touche tout le monde, notamment les régions françaises, et la Bretagne ne fait pas exception ! Unidivers a repéré les différentes passions d’anonymes en lien avec la célèbre poupée, notamment en Bretagne avec la réalisation d’une web-série.

La poupée Barbie a été créée en 1959 par Ruth Handler (1916-2002), une femme d’affaires américaine. C’est en observant sa fille Barbara jouer avec des poupées adultes en papier que la mère de famille a l’idée de créer un jouet tridimensionnel en forme de jeune femme : elle souhaite aider sa fille à rêver à son futur. Depuis lors, la poupée Barbie n’a jamais cessé de captiver l’imagination de millions d’enfants et de parents à travers le monde.

Ruth Handler

Toujours à l’avant-garde des tendances de la société, la poupée Barbie adopte divers mouvements de la mode et de nombreuses professions suivant les années et les décennies : dans les années 60, elle explore l’espace ; elle devient docteur dans les années 80 ; plus tard, elle change de tailles, de formes et de couleurs de peau afin de promouvoir, bon an mal an, la diversité. Au fil des décennies, sa popularité ne cesse de grandir. Aujourd’hui, Barbie n’est plus une simple poupée, elle est devenue une icône qui a traversé les époques et évolué avec la société en surmontant les défis. La jeune femme articulée s’est installée dans presque tous les aspects de la vie des enfants, en passant par la mode des fournitures scolaires, les films et les jeux vidéo, etc.

A la mi-juillet 2023, le film Barbie sortait en salle. La comédie déjantée, avec le duo Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken, met en scène la poupée Barbie s’aventurant dans le monde réel et connait immédiatement le succès. Le film fin âout récoltait en France plus de 397 000 entrées, un exploit. Début octobre 2023, il se classe à la 12e place des plus gros succès du box-office mondial. Il plonge ainsi sa réalisatrice dans le club encore très masculin des films qui ont rapporté plus d’un milliard de dollars.

Les passionnés de Barbie sont nombreux : Anne Morice, Antoine Pelé et le Lorientais Edmond Auffrey sont trois bretons qui ont mis en scène plusieurs poupées Barbie prénommées entre autres : Boubou, Mymy, Bernadette, Tony et Sasazuka. Edmond est auteur, compositeur et doubleur de voix. Ensemble les trois compères lancent le premier épisode de leur web-série FF Highscholl en avril 2023. Chaque personnage de la web-série est une caricature des auteurs eux-mêmes poussée à l’extrême, comme Anne qui joue le rôle de Bernadette Morue : elle est asociale et ne ressent jamais une quelconque attirance sexuelle. Les poupées Barbies sont fixes : c’est la musique qui leur donne vie ! Un épisode nécessite environ trois semaines de travail. L’expérience et le talent grandissent épisode après épisode : bientôt le cinquième !

les Bretons : Anne, Antoine et Edmond et leur web-série

Le musée de la Poupée au château de Josselin dans le Morbihan possède une cinquantaine de poupées Barbies. En 2019, de nouvelles pensionnaires avaient pris position un peu partout dans le musée pour célébrer le soixantième anniversaire de la poupée, icône de la mode. Ces poupées de la marque Mattel proviennent de la collection de Antoinette de Rohan, la propriétaire du château : elle va des années 1960 à nos jours.

château de Josselin (56)

Au sud de Nantes en Loire-Atlantique, Aurélie Prigent a eu sa première poupée Barbie à l’âge de six ans. Elle n’a pas honte aujourd’hui de raconter avoir joué à la Barbie jusqu’à l’adolescence ! Aujourd’hui sa collection en contient presque 150, mais toutes ses poupées sont conservées dans leurs boîtes d’origine. Elles n’en sont jamais sorties, histoire de conserver toute leur valeur.

Aurélie Prigent

Et les filles ne sont pas les seules à s’intéresseer à Barbie : À Lonlay-L’Abbaye en Normandie, Gérard Moreau est un collectionneur qui sort de l’ordinaire. Il collectionne les poupées Barbie depuis une dizaine d’années. Une pièce entière avec huit niveaux du sol au plafond est nécessaire pour héberger les 2 000 poupées Barbie que possède Gérard. L’idée lui vient au départ parce que sa fille en possède plusieurs, puis parce que Barbie est une poupée de légende et qu’il se met à fréquenter les brocantes et à chiner dans les vide-greniers…

Gérard Moreau

À Lyon dans le Rhône, Eric Chatillon est fan des poupées Barbies. Enfant, il jouait souvent avec la Barbie que lui prêtait sa tante. Bien des années plus tard, en se rendant à une exposition au Musée de la Poupée de Paris qui réunit les dix premières années de Barbie, il tombe sur le modèle de sa tante ! Les souvenirs refont surface et il se met en quête de ce jouet : c’est le début de la collection de 300 poupées Barbies, soigneusement rangées et protégées de la lumière et du bruit à l’intérieur de nombreuses vitrines. Ce collectionneur explique aussi pourquoi Barbie a une relation particulière avec la France : « parce que c’est à Lyon que la poupée de Mattel a mis la première fois les pieds en Europe ! ».

À Paraza dans l’Aude, Fabien Sirot est créateur de mode et passionné de vintage. Il fait revivre les poupées Barbies des années 80 dans son atelier. L’artiste aime donner une seconde vie aux personnages de son enfance. Il s’inspire des tenues d’origine pour les vêtir à nouveau. Une collection des années 80 à nos jours garnit les nombreuses étagères de sa véritable caverne d’Ali Baba !

Eric Châtillon quelques poupées vêtues par Fabien Sirot

Barbie est devenu le jouet le plus vendu de tous les temps et les ventes ont bondi de 20% depuis la sortie du film en juillet 2023. Ces dernières années, Matel a multiplié les ouvertures pour diversifier le profil de la célèbre poupée. Elle poursuit notamment sa politique de conception de poupées à l’image de tous les enfants.

Les nouveautés 2023

Barbie atteinte de trisomie 21 : Sa taille est plus petite et son torse est plus long que les autres Barbies. Le visage de la nouvelle poupée est plus rond, ses yeux sont en amande. Ses oreilles sont plus petites et l’arête nasale est plate. La poupée est vêtue d’une robe à manches bouffantes ornée de papillons et de fleurs jaunes et bleues, couleurs associées à la sensibilisation à la trisomie 21. Elle porte un collier rose avec trois chevrons tournés vers le haut, qui représentent les trois copies du 21e chromosome.

Il y a aussi la poupée Barbie en fauteuil roulant ou encore celle avec une prothèse de jambe.

Mattel semble avoir réussi à force de distanciation et d’auto-dérision un tournant improbable : associer des stéréotypes genrés cis blanc hétéros avec d’autres êtres humains, quels que soient leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur genre de naissance ou choisi.