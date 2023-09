Perros-Guirec. Bruno Bertin, éditeur et auteur BD sera présent au festival du polar le 10 septembre

Bruno Bertin est éditeur, auteur et dessinateur de bandes dessinées à Rennes. Il est le père d’une série d’aventures jeunesse intitulée Vick et Vicky qui s’adresse à un public jeune à travers des historiettes simples et sympathiques dont plusieurs se déroulent en Bretagne. Bruno Bertin sera présent à Le Roz et Le Noir, le salon du polar de Perros-Guirec dans les Côtes d’Armor, le dimanche 10 septembre 2023, de 10h à 18h, dans le cadre d’une rencontre de 26 auteurs de romans et de la BD pour la jeunesse.

Bruno Bertin

Les personnages de Vick et Vicky, cette bande dessinée familiale pour petits et grands qui s’adresse à des lecteurs de 7 à plus de 77 ans, a été lancée en 1995. Elle fêtera bientôt ses 30 ans d’existence. Chaque année, une nouvelle histoire et de nouvelles énigmes font leur apparition, auxquelles les deux héros doivent répondre : Vick le jeune garçon et Vicky son inséparable chien…

Bruno Bertin, originaire de Fougères (35), est aussi le fondateur et l’illustrateur des éditions P’tit Louis à Rennes. Il aime rencontrer son fidèle public, comme il le fait chaque année depuis ses débuts, à l’exception de la période Covid qui avait bouleversé ses habitudes. L’auteur explique que les aventures de Vick et Vicky ont été mises en stand by en 2020, que seule la moitié du scénario de la bande dessinée avait été écrite. Pour autant, le confinement lui a permis d’avancer sur un autre projet, la création d’un jeu coopératif avec la participation de Yann Delorme et Quentin Sallou, ses deux premiers lecteurs ! Le jeu est sorti le 1er novembre 2020.

Brocéliande et le grimoire des secrets est un jeu de coopération qui peut se jouer jusqu’à quatre joueurs et à partir de neuf ans. Il entraîne le joueur dans une aventure extraordinaire avec pour cadre la forêt de Brocéliande. On y retrouve les héros de la bande dessinée Vick et Vicky. Son coffret est composé de : la carte du Pays de Brocéliande ; de quatre figurines pions à l’effigie des héros ; d’un livret BD de 24 pages ; de quatre livrets BD de 32 pages ; de 104 jetons; de 93 cartes et de la règle du jeu.

Bruno Bertin a retrouvé le contact avec ses lecteurs et c’est à nouveau l’occasion de dédicacer ses albums dans une ambiance souriante et décontractée, en ajoutant à chaque fois un coup de crayon sur un personnage au hasard, ou souhaité par son visiteur.

Bruno Bertin est un passionné d’histoire et d’architecture. Il a visité beaucoup de pays, afin de mémoriser et de respecter, au plus près, les lieux où voyagent ses deux héros Vick et Vicky aux quatre coins de la planète. Il a écrit une série pour les tout petits, Pourquoi ? et il est aussi à l’origine de la création de Zoo Dingo, une comédie pour les enfants âgés de 2 à 4 ans. Certains de ses ouvrages, toujours ludiques et pédagogiques, sont utilisés dans les écoles.

Fin 2022, Vick et Vicky deviennent les héros d’une exposition et d’un album dédié à la vallée de la Seiche, en Ille-et-Vilaine. Sollicité par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et après un travail mené pendant deux années autour de richesses environnementales, culturelles et patrimoniales de ce cours d’eau d’une centaine de kilomètres et notamment avec un fort éclairage sur l’étang et les moulins de Marcillé-Robert du Moyen-âge à aujourd’hui, Voyage au fil de la Seiche avec Vick et Vicky, a vu le jour…

Rappel : Le 19 octobre 2018, Bruno Bertin avait 55 ans : il a été élevé au grade de Chevalier des Arts et des Lettres pour l’ensemble de sa carrière et a reçu sa décoration à la mairie de Rennes.

Infos Pratiques

Festival du polar de Perros-Guirec : du mercredi 6 au mardi 12 septembre 2023

Rencontre avec les auteurs, uniquement le week-end littéraire des 9 et 10 septembre 2023

Adresse : Face à la magnifique plage du Trestraou et de l’archipel des 7 îles.

____________

Editions P’tit Louis, Emile Marie Besnard à Rennes (35)

Site Internet

02 99 35 19 86

Retrouvez les différentes collections de romans jeunesse des Éditions P’tit Louis : Sylvain et Sylvette et ses 27 titres ; Pourquoi ? et ses 23 titres ; Mylaidy la petite sorcière et ses 12 titres, et toutes les autres, parmi les différents auteurs : Renault Marhic (qui sera présent lui aussi au Festival du polar de Perros-Guirec) ; Lionel Lamour ; Jean-Louis Resch ou encore Guillaume Néel, etc.