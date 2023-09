Mythe ou réalité : les pelleteuses sont-elles toutes jaunes ?

La plupart des fabricants peignent leurs engins de chantier en jaune. Plus des trois quarts des pelleteuses dans le monde sont de cette couleur. Mais à quoi cela est-il dû ? Et pourquoi remarquons-nous à peine les pelleteuses d’une autre couleur ? Les raisons vont des problèmes de sécurité aux associations culturelles et psychologiques profondément enracinées en passant par les développements historiques.

Imaginez que vous avez une boîte et que quelqu’un vous demande de dessiner une pelleteuse. De quelle couleur serait-elle ? Elle serait probablement jaune. Depuis notre enfance, nous sommes nombreux à jouer avec des pelleteuses jouets jaunes et nous pouvons souvent observer des engins de chantier jaunes sur le chantier de notre rue. Mais pourquoi cette couleur domine-t-elle autant le monde des engins de chantier ? En voici les raisons.

Raison 1 : la sécurité par la visibilité

Un chantier n’est pas un endroit sans danger. Beaucoup trop d’accidents se produisent encore sur les chantiers. Le jaune est l’une des couleurs les plus visibles. De jour comme de nuit, cette couleur offre un contraste suffisant, même dans les conditions poussiéreuses du chantier. Elle convient donc parfaitement en tant que couleur d’avertissement pour signaler les dangers. Les ouvriers et les personnes non concernées peuvent ainsi reconnaître les machines sur le chantier, ce qui peut éviter des accidents.

Raison 2 : qui l’a inventé ?

Le précurseur en matière de jaune a été Caterpillar. Au début du 20ème siècle, ses engins de chantier étaient encore gris, car ils avaient un caractère militaire. Cependant, on s’est rendu compte que pour une meilleure sécurité sur les routes, les véhicules de chantier devaient avoir une couleur de signalisation. C’est ainsi qu’en 1931, on opta pour une coloration jaune. Un effet secondaire fut le Branding (marquage) : les machines jaunes attiraient l’attention, elles se faisaient remarquer et on se souvenait du fabricant. Il n’a donc pas fallu longtemps pour que d’autres fabricants lui emboîtent le pas.Caterpillar a utilisé le jaune Hi-Wayjusqu’en 1979. Depuis lors, les engins de chantier circulent dans un jaune Caterpillar un peu plus atténué et visuellement plus attrayant. Et bien sûr, cette couleur est protégée par la loi en tant que marque déposée. Depuis 1989, les couleurs noir et jaune sont également intégrées dans le logo moderne de Cat.

Raison 3 : culture et psychologie

Le jaune est la couleur standard des engins de chantier depuis des décennies et les gens associent souvent le jaune à l’industrie du bâtiment. Par conséquent, il existe également des raisons culturelles pour peindre les pelleteuses en jaune. Et les enfants en sont déjà « imprégnés ». Ou bien avez-vous déjà vu une pelleteuse jouet qui n’est pas jaune ?En outre, la psychologie nous joue des tours, de sorte que nous remarquons à peine les pelleteuses qui ne sont pas jaunes. La perception sélective est le nom donné à ce phénomène psychologique consistant à ne percevoir que certains aspects de l’environnement et à en ignorer d’autres. Elle est le résultat de nos limites de capacité cognitive, car nous ne pouvons tout simplement pas traiter toutes les informations en même temps. Cela peut encore être renforcé par nos expériences et par des effets psychologiques tels que le biais de confirmation ou la prophétie autoréalisatrice. En effet, l’être humain a tendance à percevoir les choses de manière à confirmer ses convictions existantes, tout en ignorant les informations qui les contredisent. Ainsi, la combinaison des influences culturelles, des expériences de la petite enfance et de notre « câblage » psychologique nous fait croire fermement : une pelleteuse doit être jaune.

Raison 4 : plus des trois quarts des pelleteuses sont jaunes.

La couleur de l’engin de chantier dépend principalement du fabricant. À ce stade, dans l’esprit de la perception sélective, nous négligeons le fait qu’il existe des entreprises de construction qui font fabriquer leurs machines spécialement dans le design de leur entreprise. Quiconque travaille dans le secteur du bâtiment connaît la « Yellow Table » (la table jaune) du groupe KHL. Chaque année, dans l’édition de mai/juin d’International Construction, les 50 plus grands fabricants d’engins de chantier – définis sur la base de leur chiffre d’affaires de l’année précédente – sont répertoriés. Et oui, ce recueil de données s’appelle effectivement la « Yellow Table » – encore la couleur jaune !Si l’on ne considère que les fabricants de pelleteuses et que l’on filtre « Yellow Table » en fonction des entreprises pour les mini- et midi-pelleteuses jusqu’à 13 tonnes ainsi que pour les grandes pelleteuses de plus de 13 tonnes, 28 des 50 entreprises entrent dans cette catégorie. Si l’on relie les parts de marché individuelles à la couleur corporative de l’engin de chantier, il s’avère que plus des trois quarts de toutes les pelleteuses vendues en 2022 étaient jaunes. Pour être précis : 76,2 %. La deuxième couleur la plus répandue était de loin un orange ou un rouge (11,9 %), suivie d’un blanc ou d’un gris (6,2 %) et d’une nuance de vert ou de bleu (5,8 %). Ces tendances se reflètent également sur le marché des machines d’occasion. Chez Surplex, 71 % des pelleteuses d’occasion vendues en 2022 étaient également jaunes, provenant des meilleurs constructeurs.

Conclusion

C’est donc à la fois un mythe et une vérité. Toutes les pelleteuses ne sont pas jaunes, mais la majorité d’entre elles le sont et ce, pour de bonnes raisons. Car cela garantit la sécurité sur les chantiers et nous avons l’empreinte des pelleteuses jaunes depuis notre plus jeune âge et depuis des générations.La dominance du jaune en infographie : plus des trois quarts des pelleteuses vendues en 2022 se présentent dans cette couleur de signalisation voyante. Les autres teintes suivent en nombre bien moindre. Un aperçu sous forme de diagramme de la répartition des couleurs des pelleteuses : en 2022, la couleur jaune dominait le marché des pelleteuses. Les tons orange/rouge, blanc/gris et vert ou bleu sont nettement moins répandus.