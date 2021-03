À LA DÉCOUVERTE DES PEINTURES MONUMENTALES DE BRETAGNE DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

La Bretagne compte 3 000 immeubles et près de 20 000 objets protégés au titre des Monuments historiques. Un patrimoine riche qui fait la fierté d’un territoire admiré à travers le monde. Dans les murs de ces édifices se cachent d’autres trésors moins connus, mais tout aussi spectaculaire : les peintures murales. Un grand ouvrage illustré met à l’honneur les découvertes et les techniques de ces peintures qui témoignent de la large palette artistique bretonne du Moyen Âge à nos jours.

Le livre Peintures monumentales de Bretagne rassemble le fruit des travaux du Groupe de recherches sur la peinture murale ainsi que de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne. Le GRPM a été fondé en 1997 par Christine Leduc-Gueye, Ilona Hans-Collas et Vincent Juhel dans le but de mettre en commun les connaissances d’historiens de l’art et de conservateurs-restaurateurs autour de la peinture murale. Le groupe organise régulièrement des colloques scientifiques et pluridisciplinaires dans toute la France. Ces rassemblements veillent à valoriser ce patrimoine en touchant un nouveau public. Ils aident aussi à créer de nouvelles passerelles entre les services de l’État et les associations lorsque l’absence de structures institutionnelles dédiées à la peinture murale ne le permet pas.

Le groupe a eu le désir de focaliser ces rencontres autour de la Bretagne, plus réputée pour ses vestiges que pour ses peintures. Le colloque de Rennes-Pontivy est ainsi né en collaboration avec la Conservation régionale des Monuments historiques de la DRAC Bretagne. Pendant trois jours, le public a pu assister à des exposés autour de la découverte des peintures murales, aux conditions de conservation ainsi qu’aux travaux de restauration.

Pierre-Louis Cadre, Une noce de campagne, 1934. Panneau tiré de la salle de spectacle du théâtre municipal de Pontivy.

Peinture murale du XVIe siècle à l’église Saint-Melaine de Rennes représentant le Baptême du Christ.



L’ouvrage Peintures monumentales de Bretagne regroupe les réflexions majeures qui ont eu lieu pendant cette rencontre. Les recherches de Christian Davy, Didier Jugan et Christine Leduc-Gueye, ainsi que les restaurations des conservatrices Christine Jablonski et Cécile Oulhen, sont illustrées de larges photographies, illustrations et plans détaillés. De Quimper à Neulliac jusqu’à Châteaugiron, tous les décors peints de Bretagne sont mis à l’honneur. Vous pourrez y retrouver des décors anciens comme celui du manoir de Coëtcandec dans le Morbihan, mais aussi plus contemporains notamment le street-art sur les murs de Rennes. Comme le souligne l’ouvrage, la peinture murale n’est pas un art réservé aux églises. « Nombres de châteaux, manoirs ou édifices publics en ont été ornés à toutes les périodes. […] Qu’elle soit considérée comme polychromie ou comme un décor historié, la peinture monumentale est un support de message. »

La peinture murale est un témoin. Elle raconte l’histoire et les techniques de son époque. Mettre en avant les peintures monumentales, c’est aussi retracer le patrimoine breton grâce aux découvertes de ces grands passionnés d’art et d’histoire.

Extrait du livre Peintures monumentales de Bretagne.

Peintures monumentales de Bretagne. Nouvelles images, nouveaux regards du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Christian Davy, Didier Jugan, Christine Leduc-Gueye, Christine Jablonski, Cécile Oulhen. Éditions Presses Universitaires de Rennes. 384 pages, 39 €. Parution : 7 janvier 2021. Avec des préfaces de Michèle Kirry, de Ilona Hans-Collas et Bruno Isbled.

Vous pouvez commander le livre directement sur le site des éditions Presses Universitaires de Rennes ainsi que le site de l’association GRPM.