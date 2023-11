Le Gouvernement annonce la nomination de Patrick Naudin comme sous-préfet dédié à la mise en œuvre de la solidarité, suite au passage de la tempête Ciaran

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Christophe Bechu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France et Hervé Berville, secrétaire d’État à la Mer ont nommé Patrick Naudin sous-préfet en charge du suivi des conséquences la tempête Ciaran en Bretagne et dans la Manche, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

À la suite du passage des tempêtes Ciaran et Domingos, le gouvernement a annoncé la mise en place de deux fonds d’urgence exceptionnel pour les habitants sinistrés, qui ne bénéficient pas du régime de catastrophe naturelle :

• 80 millions d’euros mis en place pour le monde agricole, en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France.

• 50 millions d’euros mis en place pour les habitants sinistrés de Bretagne et de la Manche

Sous-préfet réserviste, Patrick Naudin coordonnera l’utilisation de ces fonds d’urgences pour les départements bretons et la Manche. Patrick Naudin a acquis une solide expérience dans d’autres régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane et en Martinique, où il fut sous-préfet en 2011, comme dans la Marne en 2015, en Bourgogne en 2003 et dans la Manche en 2001.

Sous l’autorité de Philippe Gustin, préfet de région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine et en lien étroit avec les préfets des départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de la Manche et du Morbihan, Patrick Naudin aura pour responsabilité d’accompagner les élus, les entreprises, les institutions et les particuliers touchés par trois types de dégâts : les dégâts agricoles, ceux qui concernent les particuliers ou des entreprises et ceux qui concernent les collectivités publiques.