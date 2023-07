Sciences. Patrick Bourguet ou l’imagerie dans les thérapies anti-cancéreuses

Raconter des histoires au moyen d’entretiens avec des chercheuses, des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, raconter leurs rencontres, leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans la science, une série d’émissions co-animée par Félix Boulé et Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur de niveau international en imagerie médicale. Des rencontres scientifiques en co-diffusion Radio laser / Unidivers.fr.

Nous vous invitons cette fois, pour la dernière émission de la saison 2022-2023, à un entretien à bâtons rompus avec Patrick Bourguet, ancien directeur du centre de lutte contre le cancer de Rennes et professeur de biophysique à l’université de Rennes. Nous parlerons de ses études et de métiers, des passerelles permettant par exemple de rejoindre la médecine à partir des filières d’écoles d’ingénieurs. D’une formation en particulier, peu connue, de radiophysicien (ou physicien d’hôpital) et d’autres encore tournées vers l’accompagnement des patients.

Nous aborderons beaucoup d’autres sujets à commencer par l’organisation des soins en France et dans le monde. Un clin d’œil en passant à Eugène Marquis, chirurgien, visionnaire et fondateur voilà un siècle (!) du centre rennais dédié au cancer.

Centre de lutte contre le cancer de Rennes (au centre)



Nous évoquerons les progrès considérables réalisés en imagerie médicale et plus précisément en médecine nucléaire avec l’arrivée des Tomographes par Emission de Positons (TEP ou encore PET, Positron Emission Tomography) et des PET-scan, couplant PET et Scanner X.

Nous parlerons aussi de l’évolution impressionnante des thérapies, dont la radiothérapie et l’immunothérapie, et des perspectives nouvelles qui s’offrent à court terme. Impossible bien sûr de ne pas aborder avec lui la Ligue contre le cancer, où il a eu et a encore d’importantes responsabilités, et de ses actions de formation, de communication dans les écoles et vers le grand public.

