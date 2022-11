Pas de chance pour les Bretons, ils sont soumis au radon

Le radon provient de la dégradation de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Comme ces éléments, Il est présent partout à la surface de la terre mais plus particulièrement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. On entend par risque radon, le risque sur la santé liée à l’inhalation du radon, gaz radioactif présent naturellement dans l’environnement, inodore et incolore, émettant des particules alpha. C’est principalement par le sol que le radon transite et se répand dans l’air intérieur des bâtiments.

Le radon est un cancérigène pulmonaire certain pour l’homme (classé dans le groupe I de la classification du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Une exposition régulière durant de nombreuses années à des concentrations excessives de radon accroît le risque de développer un cancer du poumon.

Cependant des études menées en milieu professionnel montrent que plus on intervient tôt pour diminuer la concentration de radon dans un habitat et plus le risque imputable à cette exposition passée diminue. Cela montre toute l’importance de mieux connaître et gérer ce risque et de prendre les mesures afin de diminuer son taux annuel d’inhalation de radon.

Le dépistage individuel

Chacun peut, de manière simple, mesurer la concentration de radon dans son logement en ayant recours à des dosimètres radon d’un prix modeste.

Le diagnostic technique d’un bâtiment

Sur la base de la connaissance du niveau de dépistage du radon, le diagnostic technique d’un bâtiment correspond à une inspection méthodique du bâtiment et de son environnement immédiat de façon à pouvoir :

• définir les causes de la présence de radon dans le

bâtiment ;

• et donner les éléments nécessaires à l’élaboration de solutions de

remédiation pour lutter contre la présence de radon en tenant compte

de l’impact global sur le bâtiment du choix de solutions.

Les principes des techniques visant à diminuer la présence de radon dans les

bâtiments consistent :



• à aérer chaque jour l’habitation plusieurs minutes ;

• à empêcher le radon venant du sol d’y pénétrer (bonne étanchéité à

l’air entre le bâtiment et son sous-sol) : étanchéité autour des

canalisations, des portes, trappes, etc., couverture des sols en terre

battu, aspiration du radon par un puits extérieur ;

• à traiter le soubassement (vide sanitaire, cave, dallage sur terre-plein)

par aération naturelle, ventilation mécanique ou mise en dépression du

sol (SDS), l’air du soubassement étant extrait mécaniquement vers

l’extérieur où le radon se dilue rapidement ;

• à diluer la concentration en radon dans le volume habité en

augmentant le renouvellement de l’air (simple aération, VMC, etc.).

Ces différentes techniques sont généralement combinées. L’efficacité de ces

techniques doit toujours être vérifiée après leurs mises en œuvre, en mesurant

de nouveau la concentration en radon.