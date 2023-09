Paris-Venise. Un voyage fabuleux en train luxe entre la France et l’Italie

Le groupe français LVMH propose un voyage magique et mythique au départ de Paris via Venise, à bord d’un train de prestige : le Venice Simplon Orient Express, pour une durée de deux jours et une nuit. Le trajet, avec ses paysages pittoresques et différents, s’étend sur une distance d’environ 1100 kilomètres. Il traverse la France, la Suisse pour arriver en Italie, destination Venise, la ville des amoureux et de tous les romantiques.

La commercialisation des trajets Paris – Venise à bord du Venice Simplon revient à la compagnie Belmond créée en 1976 à Londres, rachetée en 2019 par le premier groupe mondial de l’industrie du luxe : le groupe français LVMH. Le réseau ferroviaire qu’elle emprunte s’étend sur toute l’Europe avec de nombreuses destinations et 14 gares différentes dans lesquelles le public embarque pour un voyage d’exception. Le Venice Simplon Orient Express a fêté ses 40 ans d’anniversaires en 2022. Depuis toutes ces années, il fait profiter ses voyageurs d’un cadre rappelant les années 30 à bord de 18 wagons exceptionnellement décorés. Pour une immersion totale, un dress code est imposé durant le voyage : ne sont acceptés que smoking et robe de soirée !

Il est important de noter que le voyage que propose le Venice Simplon entre Paris et Venise ne s’arrête que brièvement, lors d’une dizaine de minutes pour permettre aux passagers de prendre l’air et de soulager les fumeurs. En effet, l’itinéraire Paris – Venise est un trajet direct qui traverse trois pays : La France, la Suisse et l’Italie. Il est de mise de contempler la beauté des destinations depuis les grandes fenêtres des wagons. Les participants ont cependant pleinement le temps de visiter Paris et Venise.

L’aventure du Paris-Venise débute à la gare de l’est du 11e arrondissement de Paris. Les voyageurs prennent place dans la caravane de wagons bleutés, aux longs couloirs en bois d’acajou et de palissandre. Ils s’installent dans leur cabine pour apprécier tout au long du voyage la beauté des paysages, la nature enrichissante et le calme : entre Paris et Belfort se déroulent les pittoresques et typiques paysages du nord-est de la France ; les campagnes de la Haute-Marne et de la Haute-Saône avec leurs champs de colza en fleur si c’est le printemps, et à contrario le jaune des champs de tournesols si le voyage a lieu l’été ; les villages authentiques et leurs maisons isolées ; les châteaux, notamment celui de Vaudrémont (52) ; les Alpes suisses avec ses rivières, ses vallées, ses troupeaux de vaches Holstein qui broutent l’herbe grasse et ses chalets en bois.

Le château de Vaudrémont Les Alpes suisses

C’est après les deux sommets du Spitzhorli et du Bättlihorn que le train de luxe franchit le tunnel du Simplon. Après quelques minutes seulement, il roule sous les immenses pics rocheux des Alpes en Italie. Ce sera le moment pour les voyageurs de découvrir : le lac Majeur ; le lac de Garde de 370 km² qui est le plus vaste du pays ; les collines peuplées de charmants villages ; le lac de Côme, le berceau de nombreuses villes et villages traditionnels ; et enfin, les abords de la lagune de Venise et les campagnes plates du nord-est de l’Italie. Le terminus se fait dans la soirée à la gare de Santa Lucia à Venise.

Le tunnel du Simplon Le lac Majeur

A bord du train, les stewards réservent un accueil des plus chaleureux et restent au service de la clientèle durant toute la durée du voyage. Les cabines proposent deux formules : la première option ressemble à un salon équipé d’une banquette et d’un tabouret le jour. Elle est transformée en chambre douillette avec deux lits superposés le soir et dispose d’une petite table et d’un lavabo avec eau chaude et froide. Quant à la seconde option, elle est composée de deux cabines communicantes.

A bord du train, le personnel sert des menus raffinés et succulents. Le matin, les clients se réveillent selon leurs désirs. L’équipage de l’hôtel roulant sert un petit déjeuner continental. La clientèle peut se détendre dans la voiture piano-bar, un lieu de rencontre incontournable lors du voyage.

La visite de Venise, une des villes les plus iconiques d’Italie : Elle est la capitale de la Vénétie et une cité historique unique. Baignée au milieu des eaux de l’Adriatique, son site exceptionnel lui vaut une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville est reliée au continent par le pont de la Liberté. Venise est préservée des embouteillages et la circulation se fait à pied sur ses ruelles, ses ponts typiques et en gondoles sur ses canaux. Le quartier le plus pittoresque est sans aucun doute : San Marco, où se trouve notamment la place éponyme qui accueille le célébrissime Palais des Doges, un magnifique monument d’architecture gothique et face à lui, la Basilique Saint Marc qui resplendit avec ses 5 coupoles et ses mosaïques murales. Au nord de la ville, Burano et Murano sont deux îles charmantes, qui avec ses petites maisons de pêcheurs aux couleurs multiples, ses caves à vin millésimés et ses verreries font la réputation de l’Italie partout dans le monde.

Gondole à Venise La Basilique Saint-Marc Burano et Murano

Que faire à Paris, la Ville Lumière ? La capitale française fait éloge à la culture et l’histoire de France. Un éventail de lieux passionnants sont à visiter : le choix est difficile, presque embarrassant entre ses nombreux musées (plus de 200 musées et plus de 1000 galeries d’Art) et monuments historiques, ses immeubles haussmanniens, la Seine et ses ponts, ses parcs et même ses cimetières, notamment dans le 20e arrondissement le cimetière du Père Lachaise et ses 45 hectares, le plus verdoyant, où reposent de nombreuses célébrités d’hier et d’aujourd’hui. Dans le premier arrondissement se trouve le musée du Louvre qui conserve 36 000 œuvres dont une grande partie retrace l’histoire de l’art antique. Aussi mondialement connue, la Basilique Notre-Dame de Paris, rescapée d’un incendie en avril 2019 : elle trône fièrement sur l’île de la cité, le centre de Paris. Pour finir la visite sur une note aux mille saveurs, il faut s’inviter à l’épopée gastronomique des restaurants 3 étoiles parisiens. Pour toutes réservations, les participants expriment leur demande aux conseillers du Train de prestige qui s’occuperont de l’organisation.

La Tour Eiffel et la Seine Le musée du Louvre Le cimetière du Père Lachaise

Infos pratiques

De Paris à Venise à bord du train Venice Simplon Orient Express

Pour tous renseignements complémentaires, pour les dates et les tarifs et notamment pour demander un devis :

Contact au : 04 22 13 13 09, du lundi au vendredi et de 9h à 19h