Paris. La ville de Busan en fête au Centre Culturel Coréen

Le Centre Culturel Coréen met la ville de Busan à l’honneur, notamment à travers l’exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots » du 30 mai au 16 septembre 2023. La ville coréenne est actuellement candidate à l’Exposition universelle 2030.

À l’occasion de la candidature de la ville de Busan à l’Exposition universelle 2030, le Centre Culturel Coréen dévoile cette année une programmation spéciale entièrement consacrée à Busan, la ville portuaire la plus emblématique de Corée. L’esprit méridional qui anime cette vibrante cité marine est ainsi le dénominateur commun d’une grande série d’événements culturels et artistiques.

Une programmation haute en couleurs

Deuxième ville de Corée après Séoul et plus grand port du pays, Busan jouit d’une formidable richesse économique et culturelle qui sera mise à l’honneur à cette occasion au Centre Culturel Coréen. Située à l’extrême sud de la péninsule coréenne, cette vibrante cité de 3,4 millions d’habitants est un important centre d’affaires international, mais aussi un haut lieu culturel chargé d’histoire ainsi qu’un véritable portail sur le monde.

Le Centre Culturel Coréen vous invite à prendre la vague et à plonger au cœur d’une série d’expositions de belle envergure, afin de faire découvrir au public français tout ce qui fait le rayonnement de la plus grande cité côtière de la péninsule. Au programme : du cinéma, de l’art, des concerts, des conférences, des ateliers et de la cuisine ! Une immersion authentique qui offre un autre regard sur le pays du matin calme.

Véritable ode à Busan, son histoire et sa culture seront ainsi contées entre les murs de nos salles d’exposition. Une invitation au voyage vers une ville dont le caractère fait toute sa saveur.

Exposition Frétillante Busan, le monde à portée de flots : Entre tradition et culture de la modernité

Organisée en collaboration avec le musée folklorique national de Corée et le musée de Busan, le premier volet de l’exposition s’intéresse à l’évolution de la ville et de son identité dans le temps, à travers de nombreux documents sonores, visuels et objets, qui plongent le public dans l’atmosphère bouillonnante d’une ville passionnante, conjuguant avec habileté passé et présent.

De la colonisation japonaise en passant par la guerre, son port offre une ouverture sur le monde permettant l’introduction d’une multitude d’influences étrangères, et de poser les bases d’une culture coréenne contemporaine. Véritable symbole de résilience et de dynamisme, la ville passe alors de l’état de simple port de pêche à grand carrefour entre Orient et Occident, en connaissant une incroyable évolution qui s’observe encore à l’heure actuelle.

Le second volet de l’exposition est, quant à lui, entièrement consacré à la culture à Busan. Depuis longtemps berceau de nombreuses disciplines artistiques (danses, compositions musicales, poésie, cinéma), la ville est devenue un véritable point de ralliement d’artistes et de courants culturels venus d’ailleurs, d’abord pour fuir la guerre mais aussi pour son cadre plein d’inspiration.

Elle est d’ailleurs le berceau du Festival international du film de Busan (BIFF), qui fêtera ses 28 ans cette année, et qui propose aux visiteurs une plongée au cœur d’un cinéma, percutant et incisif ayant pour décor la cité côtière du sud.

À travers cette exposition, c’est donc toute la richesse et les mille visages de Busan qui sont présentés au public français. Ses scènes de vie et son foisonnement culturel permettent ainsi de jeter un pont entre passé et présent, intrinsèquement liés à l’histoire de la ville et résolument tourné vers l’avenir.

Volet numérique : « Busan à l’heure de l’intelligence artificielle »

Pour la seconde fois, le Centre Culturel Coréen fait appel à la très grande diversité créatrice des NFT pour présenter cette année des œuvres virtuelles inspirées de l’atmosphère avant-gardiste de Busan.

C’est donc toute une collection d’œuvres virtuelles, fruits du travail de huit artistes français coréens et américains qui, grâce aux prouesses des intelligences artificielles et à la force créatrice de chacun, offre aux visiteurs une fenêtre ouverte sur l’avenir de l’art, tout en mêlant le passé et le présent de Busan.

Effets colorés, jeux avec les éléments, interactions numériques, vagues 3D et combinaisons de textures et de lumières : toute une galerie d’œuvres NFT aussi étonnantes qu’inspirantes seront présentées au public parisien. En outre, des projections de mapping vidéo compléteront cette expérience visuelle grâce aux nouvelles technologies ainsi mises au service de l’art, et qui transportent les visiteurs dans un univers immersif qui montre Busan sous ses plus belles couleurs.

Pop up Café : Rétrospective nostalgique

Un pop up café inédit aura lieu au Centre Culturel Coréen pour proposer une expérience plus intimiste de la ville côtière dans une ambiance rétro, couleurs tantôt vives et tantôt délavées, qui fait écho à la Corée des années 80, période de développement et de foisonnement culturel qui a vu l’émergence de nombreux artistes et musiciens. Il sera ouvert au public du 30 mai au 6 juin 2023.

Forte de son ouverture sur le monde à travers son port (deuxième port d’Asie), la ville bénéficie d’une grande influence sur les nouvelles tendances et voit l’émergence d’une culture croissante de coffee shops qui deviennent des espaces de convivialité redoublant d’originalité. Véritable lieux de société et de culture où se mêlent l’art, la musique et les festivités, les coffee shops offrent un regard nouveau sur l’évolution de la Corée, où règne une atmosphère d’échange et de partage.

Portée par nos partenaires de l’Office National du Tourisme Coréen, ce pop up café accueillera une collaboration inédite avec la marque Momo’s coffee, née à Busan, et qui redéfinit la localité en se focalisant sur la spécialisation et l’éducation du café de manière éco-responsable dans la région.

Pour aller plus loin

Mai et juin – Ciné-Club : Busan à l’honneur : Véritable « ville du cinéma », plusieurs films coréens, parmi lesquels les très connus Old Boy, The Last Day et Dernier train pour Busan voient leur scénario se dérouler au cœur de la grande ville côtière du Sud. D’ailleurs, c’est aussi ce que proposent quelques-unes des séances de notre incontournable Ciné-Club, avec la projection autour de trois films palpitants ayant pour décor Busan.

Retrouvez la programmation ici

1er juin – Danse traditionnelle : La musique et les danses traditionnelles sont bien entendu mises à l’honneur, avec notamment la participation exceptionnelle de la troupe nationale du Gugak de Busan venue spécialement de Corée : un captivant spectacle qui aura lieu au Musée Guimet durant lequel les artistes déploient tout leur talent scénique pour offrir un grand moment de découverte du patrimoine culturel traditionnel de la Corée méridionale.

30 mai – Busan street food market : Et, puisque la culture passe aussi par l’estomac, un volet gastronomique permet au public de s’immerger encore davantage dans ce qui fait la culture culinaire de Busan en découvrant, dans les murs du Centre Culturel, plusieurs spécialités gourmandes typiques du Sud-Est de la péninsule coréenne.

