PARIS. CEZANNE À L’ATELIER DES LUMIÈRES

L’Atelier des Lumières de Paris présente du vendredi 18 février 2022 au 2 février 2023 deux nouvelles expositions numériques immersives « Cezanne, lumières de Provence » en programme long puis « Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » en programme court.

L’exposition numérique et immersive de l’Atelier des Lumières présente les chefs- d’œuvre les plus significatifs de Cezanne (1839-1906) tels que : Nature morte aux pommes, Les joueurs de cartes (1890-95) et Les grandes baigneuses (vers 1906). Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cezanne représente des portraits, des natures mortes, des paysages, des scènes historiques… et réalise de multiples versions d’un même sujet, expérimentant sans cesse les possibilités de la matière picturale.

D’abord rejeté au Salon puis reconnu tard par ses contemporains, lors d’une rétrospective organisée en 1895 par Ambroise Vollard, Cezanne est aujourd’hui considéré comme le pionnier de la modernité.

Fortement inspiré à ses débuts par Delacroix et Courbet, il délaisse ensuite son atelier pour se tourner vers les impressionnistes, suivant l’exemple de Pissarro en peignant sur le motif. Sa construction unique des formes et de la couleur et sa tendance à l’abstraction, l’amènent à dépasser l’impressionnisme, jusqu’à influencer les cubistes, les fauves et les avant-gardes. Père de l’art moderne, il inspire Zola, Van Gogh, Pissarro, Monet, Renoir, Matisse… Picasso le désigne comme « notre père à tous ».

À travers un parcours thématique, intime et introspectif, l’exposition immersive créée par Gianfranco Iannuzzi et mise en scène par Cutback révèle la tourmente intime de Cezanne, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle.

Le visiteur est alors immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des arbres et forêts, des parcs et jardins où se reposent les baigneuses pour finir sur la nature cezannienne par excellence : Bibémus, l’Estaque, et, point culminant, la Sainte-Victoire.

Sa peinture est aussi d’une profonde et entière sincérité, entretenant l’incertain, la passion. Le visiteur porte son regard sur le paysage intime de l’artiste : les autoportraits de son tourment intérieur, la tempérance apportée par l’apaisant quotidien aixois, l’intimité de l’atelier…

La force des traits, le jeu sur la matière et son évolution, la présence permanente de la nature, la suspension du temps, l’évolution vers une réalité abstraite de couleurs et de formes… Cezanne est un homme au travers duquel se jouent quantité de dialogues picturaux.

« Cezanne, lumières de Provence » propose un voyage au cœur des œuvres majeures de l’artiste aixois, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire.

Programme long “Cezanne, lumières de Provence”

Production CULTURESPACES DIGITAL®

Création artistique : Gianfranco Iannuzzi

Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Programme court “Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait”

Après « Cezanne, lumières de Provence », l’Atelier des Lumières présente une création d’une dizaine de minutes, réalisée à partir des œuvres de l’artiste Vassily Kandinsky (1866- 1944). L’exposition immersive se déroule en deux temps, scindée par l’avènement majeur de l’invention de l’abstraction. La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste, teintés d’impressionnisme, de fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme. Le visiteur est d’abord plongé dans les souvenirs de Kandinsky, le folklore russe, son capital mythique. La seconde partie est plus expérimentale, dévoilant la force de mouvement et de rythme des formes et de la couleur. Plongé dans une explosion chromatique, le visiteur découvre les œuvres les plus significatives de cet élan de modernité – Composition VIII (1923), Jaune, rouge, bleu (1925) – jusqu’à ses dernières créations biomorphiques. S’approchant de la musique, la peinture s’affranchit progressivement de la contrainte de la représentation et ne prend plus pour référence le monde réel mais l’intérieur de l’être. Véritable voyage dans le cosmos intérieur de Kandinsky, l’exposition immersive invite le visiteur à perdre ses repères pour arriver à une osmose finale abstraite et libérée.

Production CULTURESPACES DIGITAL®

Création artistique : Virginie Martin

Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Dates et horaires :

Du lundi au jeudi de 10h à 18h.

Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h et les dimanches jusqu’à 19h.

Adresse : Atelier des lumières, 38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

Horaires détaillés : dimanche 10:00–19:00, lundi 10:00–22:00, mardi 10:00–22:00, mercredi 10:00–22:00, jeudi 10:00–22:00, vendredi 10:00–22:00, samedi 10:00–22:00

Téléphone : 01 80 98 46 00