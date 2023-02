Ouest hurlant. Un festival des cultures de l’imaginaire à Rennes

L’Ouest Hurlant est un festival consacré aux cultures de l’imaginaire. La seconde édition se déroulera les 29 et 30 avril 2023. L’Ouest Hurlant vous invite à rencontrer des auteurs en dédicaces, assister à des conférences, spectacles, courts-métrages. Gratuit

Le terme de « cultures de l’imaginaire » englobe les genres de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Les œuvres relevant de cet imaginaire occupent aujourd’hui une place centrale dans le paysage culturel.

Au-delà de succès commerciaux comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, les exemples tels que L’Anomalie de Hervé Le Tellier (Goncourt 2020 et roman de science-fiction), ou Civilizations de Laurent Binet (grand prix de l’Académie française 2019 et roman dystopique), se multiplient depuis une vingtaine d’années, là où ils étaient auparavant relégués aux marges.

L’Ouest Hurlant est le premier festival rennais consacré aux cultures de l’imaginaire. Des 29 au 30 avril 2023, à la Paillette, vous y retrouverez les activités qui ont fait le succès de la première édition : des rencontres avec de nombreux auteurs de l’imaginaire, lors de tables-rondes sur la littérature, l’imaginaire et la création artistique, et en dédicaces sur le Salon du livre du festival. Des spectacles interactifs, des espaces de jeux de société pour passionnés et pour toute la famille, des tables de jeux de rôle proposant de l’initiation pour les débutants, et des parties plus longues pour les experts.

Pour cette deuxième édition 2023, le public découvrira de nouvelles activités : des concerts de musiciens qui vous feront voyager dans des mondes lointains, des projections de courts-métrages fantastiques ou de science-fiction, et des expositions d’artistes locaux.

La directrice littéraire est Betty Piccioli, autrice jeunesse et engagée. Ketty Stewart et David Bry, deux auteurs reconnus sont la marraine et le parrain de cette nouvelle édition.

Rendez-vous les 29 et 30 avril 2023, pour explorer le festival Ouest Hurlant en vous abandonnant au plaisir de l’évasion dans les mondes merveilleux de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy. L’entrée est libre, n’hésitez pas à pousser la porte vers la découverte.

La Paillette MJC et Théâtre 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes 35043 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte

samedi 29 avril – 10h00 à 23h59

dimanche 30 avril – 10h00 à 20h00