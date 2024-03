Le Festival de Littérature Insulaire sur l’île d’Ouessant dans le Finistère se déroulera pour la première fois au printemps, soit du vendredi 29 mars 2024 au mardi 2 avril 2024. Après 25 éditions consécutives en période estivale, il change de date ! Le festival accueillera des stands, des projections et des débats, des spectacles et des lectures, notamment au jardin, etc. Plusieurs îles seront mises à l’honneur.

Depuis 1999, l’originalité de cet événement s’appuie sur ses fondamentaux : la littérature et les îles. Toutes les îles sont entourées d’eau que l’on atteint par bateau quelles que soient leurs langues et leurs cultures, et la Bretagne a tout pour accueillir la diversité des îliens. Elle réunit acteurs et publics pour partager cet horizon !

Le thème choisi pour cette 26e édition organisée par l’association Culture, Arts et Lettres des îles (C.A.L.I) est : île sous la mer, la mer, Mythe ou réalité pour relier la fiction et l’actualité.

L’association renouvelle son contenu culturel sur trois enjeux : la promotion de la filière du livre insulaire contemporain ; la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel des îles bretonnes et la recherche de nouveaux publics. La forme évolue, l’esprit des lettres perdure ! Écrivain insulaire, vivant sur l’île ou en exil et/ou livre insulaire (géographique ou imaginaire) sont les deux piliers de ses actions, que ce soit pour le festival, la bibliothèque ou les résidences d’écriture.

Le programme

VENDREDI 29 MARS :

À 19h30 : inauguration officielle et déambulatoire au bourg de Lampaul, suivi de la cérémonie de remise des prix de littérature insulaire à la salle polyvalente, puis verre de l’amitié.

SAMEDI 30 MARS : Île sous la mer : Atlantide le Mythe, la légende ? à retrouver à la villa Jeanne d’Arc dans le bourg de Lampaul.

À 11h : lecture avec Jean-Louis Pieraggi de L’île aux arbres, sorti aux éditions Albiana, et dont il est l’auteur avec Eric Volto. Ce sont 160 pages qui décrivent les monuments et les végétaux de la Corse qui compte plusieurs millions d’arbres dont quelques spécimens spectaculaires : une découverte des lieux, de son histoire et de sa botanique. Le livre est sorti aux éditions Albiana et co-édité avec l’Office de l’environnement de la Corse. À noter : Retrouvez l’écrivain Jean-Louis Pieraggi à 18h.

Jean-Louis Pieraggi

À 14h : Rencontre avec Michèle Le Doeuff, philosophe féministe, écrivaine et traductrice de La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon édité en 1627. Michèle Le Doeuff est l’une des pionnières des études féministes en France. Elle a publié trois livres essentiels sur le rapport entre les femmes et la philosophie dont le dernier, Le Sexe du savoir paru en 1998, vient d’être réédité. Le festival propose de retrouver son parcours, ses livres ainsi qu’une séance de dédicaces

À 16h30 : Les villes imaginaires, sous la glace et sous la mer avec Martial Caroff, maître de conférences en géologie à l’université de Brest. Il est depuis toujours passionné par la Grèce antique. Il est l’auteur d’une douzaine de romans policiers et de science-fiction. Il ouvre aussi le thème de la Ville d’Ys, cette ville légendaire de Bretagne qui aurait été engloutie par l’océan. Il devient aussi auteur de cinq romans policiers qui se déroulent sur la Ville d’Ys. Martial Caroff est lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2024, élu par les plus grands policiers, magistrats et journalistes indépendants.

Martial Caroff

DIMANCHE 31 MARS : Île sous la mer : Kêr-Ys ? Une île engloutie, mais ce n’est pas nouveau ! au jardin Bon, en bas du bourg.

A 11h : Lecture avec Anouck Faure : Atlas poétique des îles du passage de la ligne. Ce projet d’atlas poétique sur le thème des îles a été proposé par l’artiste aux multiples talents, à la fois plasticienne, graveuse et autrice. Anouck Faure a séduit la commission résidence de l’association. Originaire de la Nouvelle-Calédonie, elle est également illustratrice de couvertures. Elle a sorti en octobre 2022 un album jeunesse Les éléphants sans pattes chez Alice Jeunesse. Son premier roman : La Cité diaphane est une fantasy torturée, ponctuée de nombreux rebondissements, où la démesure n’a d’égal que l’orgueil et la folie des hommes !

Anouck Faure

À 14h : Projection commentée du film Résilience de Irène Mopin. La bande de ce film d’animation est composée essentiellement d’ambiances et de sons marins et sous-marins de l’île d’Ouessant, enregistrés et mixés lors d’un atelier en 2021 par Irène Mopin, Angèle Nicolas et Noémie Barcat. À la bande sonore s’ajoutent des interviews, notamment de Josée Sarrazin, chercheuse et spécialiste des écosystèmes profonds.

Irène Mopin au centre avec Angèle Nicolas et Noémie Barcat

À 15h30, Martial Caroff revient avec Ys, de la légende au romanesque, de la légende à la réalité. Spécialiste du polar anticonformiste, il est l’auteur de la tétralogie des Quatre Saisons d’Ys et de la trilogie de science-fiction

À 17h : Rencontre avec le guitariste, auteur-compositeur et interprète Dan ar Bras et son premier album en 1977 Douar Nevez (Terre nouvelle, en français), la ville d’Ys comme inspiration musicale ! L’album évolue dans un univers celtique autour des légendes bretonnes, évoquant l’influence des éléments : l’eau, la terre, l’air. Il a été remasterisé en 2016.

Dan ar Bras

À 18h30 : Théâtre avec la Compagnie Et avec ceci ce sera de Douarnenez, Ys. Mr Jean et Mme Jeanne. Le public connaîtra peut-être la vraie histoire d’Ys, grâce à cette pièce burlesque et décalée, où l’on croise « Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse, un cheval qui galope sur les flots, un ermite qui devient évêque, un moine en prise avec Dieu, des Korrigans bâtisseurs de châteaux et enfin une ville sur des flots ». Mr Jean et Mme Jeanne sont deux personnages qui reflètent l’âme humaine…

LUNDI 1ER AVRIL : Ile sous la mer : légendaire, science-fiction, de l’antiquité à demain au jardin Bon

À 11h : Lecture de Les îles de lumière avec Henry Le Bal, une lecture musicale en forme de dialogue autour de son texte inédit légendaire, de science-fiction : de l’antiquité à demain ! Les îles de lumière est paru dans la troisième édition du livre L’Île nue avec Yann Queffélec aux éditions Palantine. Né en 1959, Henry Le Bal est un poète, écrivain, dramaturge et philosophe : une figure incontournable à Quimper (29). Il fait des études de philosophie et de théologie puis s’engage dans l’écriture et la création de textes pour le théâtre et la musique. Depuis 2002, il met en scène ses spectacles en France, au Liban et au Brésil. Henri Le Bal a publié une vingtaine d’ouvrages : des pièces de théâtre, des recueils, des poèmes et des romans. Henry Le Bal écrit et publie en 2022 la pièce Le Gardien. Chaque année, il participe à l’organisation du Salon international du livre insulaire de l’île d’Ouessant, son épouse étant la fondatrice !

Henry Le Bal

À 14h : Café littéraire avec Eric Auphan sur Les îles dans l’œuvre de Henri Queffélec. Eric Auphan est Docteur en histoire contemporaine au Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest. Il se passionne pour l’histoire des îles, principalement bretonnes et celtiques, à travers la littérature, le cinéma et l’œuvre d’Henri Queffélec

À 14h30 : Lecture de Ouessant l’hiver avec Jean-Luc Fenech. Et à 15 h : le public retrouvera Annouck Faure.

À 15h30 : Conférence île verte « Les risques de submersion marine pour les îles ? ». Gilbert David, géographe des îles, anime cette conférence dans l’esprit de la rubrique île verte qu’il tient dans la revue L’Archipel des Lettres. Après des études de géographie à l’université de Bretagne occidentale à Brest et son doctorat obtenu en 1991, il dirige des recherches à la Sorbonne à Paris. Ses recherches portent sur le système de pêche et le littoral du Vanuatu dans l’archipel du Pacifique sud-ouest. En 1996, il est affecté à L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Nouméa et mène des recherches sur la politique de rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie. De retour en France, ses recherches s’orientent sur l’environnement littoral dans les îles de l’Océan Indien. En 2003, il part à la Réunion, pour étudier les aires marines protégées avant de revenir en 2009 à Brest pour poursuivre ses recherches sur la gouvernance littorale et les aires marines protégées dans l’océan Indien et le Pacifique.

Eric Auphan Gilbert David

A 17h : Atelier du patrimoine culturel immatériel des îles de Bretagne : la proëlla, rite funéraire ouessantin. La proëlla était à la fois la cérémonie funèbre célébrée pour un disparu en mer et la croix qui remplaçait le disparu. Jadis, on veillait la croix avant de la porter en procession à l’église. Après l’office du défunt, on plaçait la proëlla dans une urne en bois derrière l’autel. On ne la déposait au cimetière qu’à l’occasion d’une visite de l’évêque.

MARDI 2 AVRIL :

De 9h30 à 11h30 : table ronde sur la création d’une référence unique de classement des livres des îles

À 11h, lecture de la poésie La sainte et le coyotte de Fabrice Reymond : « Angèle gambade dans sa tête et Coyote dans la steppe. La vitesse de l’un n’existe pas sans celle de l’autre. Ils se font de l’écho. L’amour est le mur qui les arrête, qui met fin à l’errance de leur voix dans le désert. Angèle s’assied et regarde la mer... »

Fabrice Reymond

À 14h30 : retrouvez Michèle Le Doeuff avec sa conférence La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon

À 15h : Quelle est l’actualité de La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon 400 ans après? avec les étudiants de Lettres supérieures du lycée La Pérouse-Kerichen de Brest.

À 15h15 : Retrouvez Martial Caroff

À 15h30 : Remise des Prix du concours de correspondances Insulaires 2024

À 19h : Clôture de la 26e édition du Festival de Littérature Insulaire

INFOS PRATIQUES

Le Festival de Littérature Insulaire sur l’Île de Ouessant (29), organisé par Association C.A.L.I – Ouessant, du vendredi 29 mars au mardi 2 avril 2024

