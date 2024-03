Les beaux jours ensoleillés pointent enfin le bout de leur nez, il est temps pour nous de vous donner de nos nouvelles : La Belle Saison reprend ses quartiers d’été aux pieds du Château de la Gobinière à Orvault à partir du vendredi 19 avril 2024 !

Dans une atmosphère toujours aussi conviviale et chaleureuse, 2024 marque alors cette seconde édition de La Belle Saison. Rendez-vous dès le vendredi 19 jusqu’au dimanche 21 avril 2024, pour le lancement de notre premier week-end d’ouverture. Au programme : bar, restauration, jeux, concerts, DJ Sets, ateliers et bien d’autres surprises que nous vous dévoilerons très prochainement.

Guinguette la Belle Saison, Château de la Gobinière, Orvault.

Guinguette la Belle Saison, Château de la Gobinière, Orvault.

Guinguette la Belle Saison, Château de la Gobinière, Orvault.

Située au pied du Château de la Gobinière et au cœur du parc Michel Baudry, la guinguette La Belle Saison est le nouveau rendez-vous de l’été d’Orvault et ses alentours. C’est un lieu chaleureux et convivial proposant un espace bar, restauration ainsi qu’une programmation musicale et culturelle à partager en famille ou entre ami·es. Un endroit en plein air où vous pourrez retrouver des espaces de jeux et de détente suivant vos envies, des ateliers pour petit·es et grand·es tout au long de l’été.

Fort de sa première expérience en restauration lancé en 2021, KRESTO se déploie aujourd’hui sous trois établissements : la guinguette de l’Éperon à Ancenis, La Belle Saison à Orvault et la guinguette de Raz-Gué à Montrevault-sur-Èvre. Chaque guinguette à son univers et son identité pour pouvoir proposer à chacun·e, un lieu qui puisse correspondre aux différentes attentes ainsi qu’apporter une certaine attractivité à des espaces qui ont du potentiel.

Visuel : Arthur Daupley.

La société KRESTO fut créée dans un but précis : répondre à un développement de lieux de vie pluridisciplinaire, dynamiser des territoires tout en incluant les métiers de bouche. Elle ne se limite cependant pas qu’à ceci. L’envie première est de pouvoir mélanger les compétences autant liées à la restauration qu’à l’événementiel pour en faire éclore des espaces chaleureux où chacun·e peut se retrouver.

Horaires : Lun • Mar fermé / Mer • Jeu : 16h – 22h / Ven • Sam : 12h – 00h / Dim : 12h – 21h

Accès : Tram Ligne 3 • Arrêt Ferrière / Bus 79 • Arrêt Gobinière / Bus C2 • Arrêt Vallée / Vélo • à 20 min en vélo du centre-ville (arrêt commerce) / Parkings gratuits et accessibles dans le parc

Facebook /