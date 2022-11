Sciences. L’océan est-il le maître du climat ? Entretien avec Paul Tréguer

Introduire Paul Tréguer est une gageure tellement sa vie a été riche de sciences et de responsabilités assumées aux plans régional, national comme international. Il ne nous en voudra pas si nous nous limitons ici à quelques évènements clés.

Curieusement, Paul Tréguer débuta sa carrière par la chimie avant de basculer vers ce qui sera la passion de sa vie, l’océanographie. Il développe une discipline qui n’en est pas encore une, la biogéochimie marine, avec une attention particulière à l’océan Austral et à l’océan Antarctique. Paul Tréguer est mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur le cycle du silicium dans l’océan, notamment présentés dans les revues scientifiques Nature et Science. Ses travaux scientifiques sont distingués par l’Académie des Sciences (médaille Georges Millot en 2013) et par l’American Geophysical Union AGU (Fellow en 2016).

Il répond dans cet entretien à des questions que le monde entier se pose aujourd’hui. L’océan est-il le maître du climat par ses capacités de régulation thermique et d’absorption du gaz carbonique ? Comment pouvons-nous agir sur l’océan pour atteindre les objectifs des accords de Paris (COP 15) ? Quelles réponses apportent les océanographes d’aujourd’hui au niveau international en s’appuyant sur le pôle mondial de sciences et technologies marines situé en Bretagne ? Ces questions très sérieuses ne l’empêchent pas de prolonger cet entretien par des voyages, en particulier en antarctique, avec quelques points inédits de la conquête du pôle sud par Amundsen, Scott et Shirase avec lesquels il vous fera rêver.





Références et documents à ne pas manquer :

Sur le thème « Conquêtes antarctiques »

Sur le thème « Océans et climats »

