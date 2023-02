Ô Lake présente un nouvel album néo-classique plein de still

Le single Avalanche de l’artiste Ô Lake, tiré de son nouvel album Still, sort ce 10 février 2023. Ce titre néo-classique est un avant-goût de l’album magique qui sortira le 3 mars prochain. Rencontre avec cet artiste étonnant de style !

C’est un album étonnant qui sortira le 3 mars 2023. Mélange de musique classique, électronique et pop, le nouvel album « Still » est signé Ô Lake, nom de scène de Sylvain Texier. Ce nom, tiré du célèbre poème Le lac de Lamartine, que tout le monde connait au moins pour la phrase « Ô temps ! Suspends ton vol », semble parfaitement convenir pour les musiques emplies de douce sérénité que le musicien compose.

© Thomas Dilis

Sylvain Texier est un musicien professionnel qui s’est formé intégralement en autodidacte. Après quelques années vite arrêtées en école de musique en tant que batteur, le compositeur apprend le piano. Après une pause, il le reprend, le redécouvre et en fait son instrument de prédilection. « Le piano permet un nombre incroyable de choses. Il peut transmettre beaucoup d’émotions, beaucoup de sensations », rêve Sylvain Texier.

Malgré des formules scéniques finales parfois à plusieurs – en duo au casque, accompagné par un quatuor à cordes, ou encore seul sur scène mais accompagné d’une équipe de lumière -, Ô Lake travaille seul. Écriture, composition, production, arrangement, prise de son, enregistrement, direction artistique, gestion des concerts, tout est fait main par l’artiste lui-même. Il peut jouer de tout en fonction du morceau : piano, guitare, synthétiseur, basse, percussions, etc.

« Sur l’album, je fais tout sauf les cordes. J’ai écrit la partie orchestre avec Ronan Maillard, mais c’est un orchestre qui la joue. » Pour faire jouer cet orchestre, il part donc jusqu’à Skopje en Macédoine pour rencontrer la société d’enregistrement orchestral Fames Project. Référence partout dans le monde, cette société d’enregistrement est spécialisée dans les musiques de film : s’y sont arrêtées les plus grandes productions de cinéma.

Passionné lui-même de cinéma, il compose plusieurs musiques de films et courts-métrages. En 2017, il fait un ciné concert et joue en live la musique de Gerry de Gus Van Sant (avec son accord) pendant que le film passe en arrière-plan. Le musicien explique qu’il est inspiré par une émotion, une sensation qu’il va saisir et essayer de retranscrire, mais il se refuse à avoir un plan de création fixe. Des morceaux de l’album, comme des musiques de film qu’on lui commande, viennent naturellement, d’autres moins. Certains morceaux sont terminés en deux jours, d’autres en plusieurs mois. « Parfois, j’ai la fin du morceau ou juste une phrase en particulier. D’autrefois, c’est une rythmique qui m’inspire ou une émotion. Se lever et s’obliger à créer n’est pas possible. On ne commande pas l’inspiration ».

Ainsi, dans son dernier album Still qui a duré 3 ans de réflexion, son dernier morceau « Motions » a été pour lui le plus compliqué à composer et finir. C’est grâce à ses proches et à Ronan Maillard que l’artiste s’est débloqué. Le morceau « Here » a également connu une évolution grâce à ses écoutes extérieures. Au contraire, le premier titre « Night mouse » lui est venu naturellement. Inspiré au final assez peu de la musique classique, l’album Still est surtout inspiré des musiques pop et électroniques, des musiques de films de Hans Zimmer et des bandes-son de Mark Steven Johnson.

Extrait du film Gerry de Gus Van Sant

Après un concert au Bar en Trans en décembre 2022, Sylvain Texier reviendra présenter son album au café de la danse à Paris le 14 mars, et le présentera à Rennes à l’UBU le 8 avril.

En attendant ses concerts et son album, dont la sortie est prévue le 3 mars 2023, son single « Innocence », avec un clip réalisé par Matthieu Tillaud, est déjà sorti sur les plateformes !

