Dans le cadre de la huitième édition des Nuits de la lecture, organisée par le Centre National du Livre, du 18 au 21 janvier 2024, la MJC du pays de Bégard propose une animation autour de l’album jeunesse avec un événement un peu « curieux » : la livraison à domicile d’histoires du soir pour des enfants de 3 à 10 ans, le samedi 20 janvier 2024.

Dans le cadre des Nuits de la lecture organisé par le Centre National du Livre, l’idée de la MJC du pays de Bégard est à la fois de « monter » une équipe de raconteurs et de raconteuses d’histoires, tant des bénévoles de la MJC ou tout autre personne souhaitant faire partie de cette lecture ambulante. Cette livraison à domicile d’histoires le soir du 20 janvier 2024 est une manière de proposer « aux jeunes oreilles » – enfants de 3 à 10 ans habitant une des 7 communes de l’ancien canton de Bégard – d’accueillir dans leur salon ces raconteur.se.s pour entendre une histoire avant d’aller dormir. Enfants de Bégard, Kermoroc’h, Landebaëron, Pédernec, Saint-Laurent, Squiffiec ou Trégonneau, soyez prêts.

L’opération ne dure que quelques minutes (10 à 15 minutes) mais cette lecture express, un peu extra…ordinaire, cette mini-irruption dans le quotidien de l’enfant lui confirmera que la lecture peut être une affaire de plaisir et de partage. Le 20 janvier, ne serait-ce pas là une belle occasion pour organiser à la maison une « pyjama lecture party » ou une soirée lecture parents-enfants ? Pas d’inquiétude le raconteur d’histoires arrive avec un livre approprié à l’âge indiqué lors de la commande et une paire de chaussons pour ne pas salir le salon !

La huitième édition des Nuits de la lecture s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux Olympiques. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques…

Au cours de quatre jours et nuits exceptionnels, des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. Les Nuits de la lecture seront l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans les écoles, les musées, les lieux culturels et artistiques, les espaces associatifs et de solidarités, les structures pénitentiaires ou encore les Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous. Lors de l’édition précédente, ce sont près de 8 000 événements dans 4 000 lieux qui ont été organisés, rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

Livraison à domicile d’histoires du soir, organisée par la MJC du pays de Bégard.

Samedi 20 janvier 2024 de 18h à 21h. De 3 à 10 ans. Gratuit.

Chez l’habitant, dans les communes de Bégard – Kermoroc’h – Landebaëron – Pédernec – Saint-Laurent – Squiffiec ou Trégonneau

Pour faire partie de l’équipe des raconteuses / raconteurs ou pour réserver un créneau de lecture pour son enfant

Informations et inscriptions au 02 96 45 20 60 ou sur accueil@mjcbegard.fr