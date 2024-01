La 10e Nuit des Livres Harry Potter a lieu dans 350 librairies partout en France du 1er au 4 février 2024.

Cette année, le thème de la soirée sera les lieux magiques. De la voie 9 ¾ à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres ! Alors sortez vos baguettes… et que la magie commence !