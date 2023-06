Noyal-sur-Vilaine. Relais Run’in Noyal, une course en folie où la convivialité passe le témoin

Noyal-sur-Vilaine accueille la 1ère édition du Relais Run’in Noyal au parc du Chêne Joli vendredi 9 juin 2023. Le club d’Athlétisme de Haut-Vilaine (ACHV) vous propose une course en relais accessible à tous ! Ce moment convivial, mélangeant les générations, promet également de nombreuses animations lors de sa soirée festive. Un rendez-vous idéal à partager avec votre famille, vos ami(e)s ou vos collègues.

Le vendredi 09 juin 2023, le Relais Run’in Noyal vous offre un moment de détente à vivre avec vos proches. Il s’agit d’une course à pied en relais s’effectuant sur un parcours d’1,15 km pendant près de deux heures. Vous êtes libres de la vivre comme vous le souhaitez : en rigolant ou en performant. C’est un événement convivial accessible à tous, aux enfants également. De 18h30 à 0h30, de nombreuses animations seront proposées pour votre plus grand bonheur. La soirée s’annonce festive !

Les bénévoles de l’ACHV ont opté pour un choix fort : renouveler le format et le lieu de sa traditionnelle course à pied des Foulées Noyales. « Il s’agit de constituer une équipe de 3 à 6 coureurs et de se relayer pendant 2 heures pour faire le maximum […] Il y a des équipes qui vont concourir pour gagner et d’autres pour s’amuser », explique Yannick Pierson, l’un des organisateurs à propos du concept du Relais Run’in Noyal. Cette course est à vivre et à partager avec vos enfants dès 16 ans. Elle s’appuie sur plusieurs valeurs dont le respect, la solidarité, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. Elle débutera à 19h30 et s’achèvera à 21h30. Pour Yannick Pierson, c’est avant tout un « relais pour favoriser la cohésion d’équipe, les liens intergénérationnels et pour s’amuser ».

Une remise des récompenses aura bien lieu en fin de soirée : « Pour les lots, on a des paniers garnis à partager entre les équipiers pour les 3 meilleures équipes de chaque course [masculine, féminine et mixte]. On aura une tombola qui permettra de faire gagner des lots à tous les coureurs. » Le Relais Run’in Noyal souhaite atteindre la barre des 60 équipes, alors inscrivez-vous ! « D’après les promesses d’autres clubs, on sera au moins 50 équipes. On espère aussi attirer les gens du coin qui veulent juste passer un bon moment. »

L’organisation a bien évidemment intégré les plus jeunes enfants à cette soirée. Des courses gratuites auront lieu pour les 6-15 ans avant le relais. Il s’agira d’une « course individuelle et classique avec des distances adaptées à leur âge » :

Course Eveils à 18h30 : 0.750 km pour les enfants nés entre 2014 et 2017.

Course Poussins à 18h45 : 1 km pour les enfants nés entre 2012 et 2014.

Course Benjamins à 19h00 : 1.9 km pour les enfants nés entre 2010 et 2012.

Course Minimes à 19h00 : 3.05 km pour les enfants nés entre 2008 et 2010.

Les enfants seront également récompensés pour leurs efforts promet Yannick Pierson : « Il y aura un classement. Les lots seront plus adaptés et moins importants aussi puisque ce sont des courses gratuites. Chaque enfant aura un petit lot à la fin de la course. »

Le Relais Run’in Royal n’est pas une simple course, c’est également une soirée familiale et amicale agrémentée de multiples activités. « Il y aura pas mal d’animations : des groupes de musiques, un DJ. […] Il y aura une restauration : galettes/saucisses, buvette, etc. Il y aura un échauffement animé, des grands jeux en bois, etc. », dévoile Yannick Pierson. Le parc du Chêne Joli est d’ailleurs un lieu idéal pour pique-niquer. Enfin, des salons partenaires pourront être présents sur place. Cette soirée festive s’achèvera avant 1 heure du matin.

La course est sur inscription au prix de 8 € par coureur. (Voir les conditions d’inscription ici)

À noter d’ailleurs qu’1 € par inscription sera reversé à une association locale. Yannick Pierson précise : « On a pour habitude de reverser une partie de la somme récoltée à une association. On a privilégié l’association Actions Kiêthon. Elle vient en aide aux familles avec des enfants atteints d’autisme. Ça permet d’organiser des activités qui aident les enfants et les jeunes adultes à mieux vivre. Ils seront présents le jour de la course. »

Infos pratiques

Relais Run’in Noyal, le 09 juin 2023 dès 18h30.

Parc du Chêne Joli, Av. du Chêne Joli 35538 Noyal-sur-Vilaine

Contact : Site web ACHV

Inscription