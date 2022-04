RENNES. UNE ÉPICERIE NOUS ANTI-GASPI BOULEVARD DE LA LIBERTÉ

Une nouvelle épicerie Nous anti-gaspi a ouvert ses portes dans le centre de Rennes mercredi 6 avril. Unidivers a rencontré le directeur Olivier Vallée qui nous explique le concept de l’établissement.

Cette nouvelle épicerie Nous anti-gaspi, sise 21, boulevard de la Liberté, est la 23e à voir le jour sur le territoire français et constitue le premier magasin de centre-ville ouvert en Bretagne après les six de Paris.

Initié par Vincent Justin et Charles Lottmann, le concept des épiceries Nous anti-gaspi est de proposer des produits sortis des circuits de distribution traditionnels à des prix inférieurs. Les produits sont récupérés par l’enseigne pour des « défauts physiques ou de packaging, palettes refusées par la grande distribution, fruits et légumes mal calibrés ou des DLC courtes », explique Olivier Vallée. L’objectif de cette initiative est de lutter contre le gaspillage alimentaire estimé à plus de 10 millions de tonnes de nourriture annuellement jetées en France.

Les produits sont choisis en fonction de leur date de durabilité minimale (DDM) à différencier de la date limite de consommation (DLC), qui annonce une interdiction à la vente. Olivier Vallée appuie sur le fait que « la DDM signifie seulement que le fournisseur ne garantit pas d’avoir un produit qui a exactement le même aspect ou la même texture », mais que le produit est tout à fait consommable.

Le directeur du point de vente rennais annonce qu’en venant faire ses courses chez Nous anti-gaspi, il faut être assez flexible, car les produits en magasins peuvent être amenés à changer quotidiennement. En effet, la liste des produits se fait la veille pour le lendemain tout comme la mise en place des prix, en moyenne 20% moins chers que ceux des structures traditionnelles. Olivier Vallée tient tout de même à rappeler : « On a une gamme assez variée en magasin, et tout le monde y trouve son bonheur ».

Épicerie salée, sucrée, vrac, entretien, soin, bières, fruits et légumes…Cette structure de 93m2 propose plus de 500 références dont des produits de la marque de l’enseigne. Nous anti-gaspi détient sa marque distributeur NOUS qui propose divers produits tels que du miel, compote, pâte à tartiner ou encore fromage. Il est à noter que 1% des ventes de NOUS est redistribué à des associations.

Afin de fidéliser la clientèle, un programme de fidélité est mis en place. À chaque achat, 2% du panier est reversé sur une cagnotte fidélité à débloquer au-delà d’un certain montant selon les magasins.

Nous anti-gaspi

21, boulevard de la Liberté

Lundi au samedi : 9h30-19h30, dimanche : 9h30-13h.