Avec son premier EP DEMAIN, L’Amoureuse explore des thèmes comme la remise en question, la contemplation, le fait d’oser, s’aimer, et avancer. Par la même occasion, le duo affirme sa volonté d’écrire en français, une plume poétique mais sans détours, sur fond de mélodies entraînantes mêlant synthétiseurs et cordes frottées.

Le duo Rennais L’Amoureuse est lancé en 2020. Les textes, majoritairement en français, touchent par leur poésie et leur sincérité. Mêlant claviers et violon, les mélodies sont douces et aériennes et vous entraînent petit à petit dans la danse.

L’Amoureuse , nouvel EP Demain. Photo : @uto__c

L’Amoureuse , nouvel EP Demain. Photo : @uto__c

DEMAIN, EP de l’Amoureuse

Disponible ici

Single « Demain »

Marie Brosse : Chant, violon / Gabriel Bourcet : Claviers, machines / Enregistrement et mix : Bastien Bourcet / Master : Sébastien Lorho et Near Deaf Experience / Label et édition : Foudrage

Facebook / Instagram