NICOLAS VERONCASTEL NE GASPILLE NI SON TEMPS NI LES FEMMES

En parallèle d’une carrière orchestrée par la vie en groupe, Nicolas Veroncastel (chanteur du groupe rennais LYS) prépare son premier EP en solo. Après deux albums produits par Steve Hewitt (Placebo) et Paul Corkett (The Cure, Björk, Suede, Biffy Clyro), plus de 600 concerts à travers le monde Nicolas Veroncastel sortira son 1er EP en solo au printemps 2022. Il s’intitule Waste.

Du rock aux musiques électroniques en passant par le hip-hop et le jazz, les influences sont multiples, notamment Serge Gainsbourg, Chet Baker, Kurt Cobain, Iggy Pop, Billie Holliday, Jim Morrison, Mile Davis, Liam Gallagher. Intime et tranchant, c’est l’occasion pour lui de renouer avec son instrument de prédilection, le piano.

Nicolas Veroncastel

Actuellement en plein lancement du premier titre « Waste », Nicolas Veroncastel a terminé l’écriture et la production de l’EP (Dakota 19 Prod) du même nom, composé de cinq titres : Waste, Heroes (Bowie cover), Waste (acoustic version), Lost.

L’univers de Nicolas, au sein de ses créations, porte sur l’obsolescence programmée de nos relations, métaphore d’une société immédiate et malade. De la déconstruction des relations amoureuses aux différentes facettes de l’amour, tous ces symboles sont récurrents dans les textes et visuels de Nicolas.

Ode à la féminité, « Waste » met en avant une vision à la fois mélancolique et lumineuse des rapports humains. L’ambition de Nicolas est de porter ce projet artistique singulier et intemporel, au plus grand nombre.

Avec la volonté de préparer un live subtil et puissant, l’auteur compositeur travaille en parallèle sur l’album, dont un titre en collaboration avec Leron Thomas (Iggy Pop).