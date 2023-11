Bretagne. Nathalie de Broc sous emprise avec L’espoir sur le rivage

La Quimpéroise Nathalie de Broc a écrit pour la première fois en 2004 un livre inspiré d’une histoire vécue. Depuis, fidèle aux éditions Presses de la cité, elle a publié une vingtaine de livres. L’espoir sur le rivage édité en juin 2023 change de registre et indique une inflexion dans l’écriture de la romancière. L’ancienne journaliste, devenue écrivaine avec ses romans du terroir, s’intéresse cette fois aux violences conjugales et à l’emprise…

Nathalie de Broc

Après son dernier roman historique, Lucile de Nantes en 2021, Nathalie de Broc a souhaité changer de style. Avec L’espoir sur le rivage, elle a voulu montrer aux femmes victimes de violences conjugales qu’elles n’étaient pas seules, et pour l’occasion a décidé de raconter une histoire vraie, le parcours d’Auréliane : une jeune femme qui courageusement quitte son mari violent pour renaître en Bretagne, grâce à son métier lié à la mer.

À trente-sept ans, Auréliane vit avec Fabien, riche entrepreneur, dans leur superbe maison en Normandie. Elle a tout pour être heureuse. Mais derrière le sourire et le bonheur de façade, les coups du mari pleuvent et la jeune femme est dans le déni. Auréliane, l’experte en biochimie marine, aux dix années d’études reléguées au placard pour se dédier à son couple, avait pourtant un rêve : commercialiser des algues alimentaires. Il n’est pas trop tard pour le réaliser. Une ultime scène de violence la pousse à tout quitter. Elle met le cap sur la Bretagne, sur Roscoff…

Nathalie de Broc est une écrivaine française qui a beaucoup voyagé : aux États-Unis, en Angleterre. Issue d’une famille de marins, elle a vécu également quelques années sur la terre des Antilles et aussi sur un voilier. Elle est journaliste de formation et exerce d’abord pour RFO à Fort-de-France à la Martinique, où elle présente les journaux du week-end. Elle rejoint ensuite France Inter, notamment au service des sports. Une fois posée en Bretagne, elle rejoint France 3 Ouest pour le reportage télé, et c’est à partir du moment où elle s’installe à Quimper dans le Finistère, qu’elle ose sauter le pas pour devenir écrivaine !

Depuis 2004, Nathalie de Broc a écrit une vingtaine de romans publiés pour la plupart aux Editions Les Presses de la Cité. Son écriture est influencée par la Bretagne car dit-elle : la région a une identité tellement puissante ! Ses romans sont des livres du terroir français avec beaucoup de portraits de femmes et d’hommes au fil des siècles, des histoires avec des personnages ancrés en Bretagne, souvent voyageurs mais toujours avec la grande Histoire en toile de fond. Elle signe son premier roman en 2004 titré Le Patriarche du Bélon, puis La Dame des forges l’année suivante et La Tresse de Jeanne en 2007.

Elle se passionne pour une trilogie sur une saga familiale et sort en 2008 les deux premiers tomes : Loin de la Rivière et La rivière retrouvée. La suite du roman L’adieu à la rivière est éditée en 2011. La compilation des trois romans raconte la Bretagne au XXe siècle, sur une rive de la rivière l’Odet où vivent trois générations de femmes qui aiment passionnément le beau domaine de Kerbrénou où elles résident. La saga est passionnante et animée par des personnages attachants.

Deux de ses œuvres sont plus intimistes : Un amour retenu et La Tête en arrière qui en 2009 reçoit le Prix des Ecrivains bretons.

La Tête en arrière est une histoire douloureuse qui dévoile deux bouleversants portraits de femmes. Une jeune femme raconte son enfance, les aléas de son adolescence, la présence épisodique d’une mère aux amours chaotiques, à la fois enjouée et cruelle : une mère différente dont elle s’obstine, jusqu’à l’âge adulte, à percer le mystère. Chaque situation de ce roman tisse la trame de deux vies qui tentent de se construire entre tendresse et violence, absence et attente…

Depuis 2021, Nathalie de Broc a changé de département. Elle a quitté le Finistère pour résider à Sainte-Marie-du-Bois (53), en région Pays de la Loire, et parce qu’il lui est impossible de quitter définitivement la radio, elle anime chaque vendredi à 18h40, sur RCF Alpha à Rennes ou Rivages à Brest ou Vannes et Lorient, la chronique : Ces femmes qui ont fait la Bretagne. L’émission est un hommage à ces femmes de tête et de cœur.

Ces femmes qui ont fait la Bretagne est aussi un livre qui a été publié en septembre 2019 chez Ouest-France. Illustré en couleur, il retrace le rôle des femmes en Bretagne qui de manière différente ont fait l’histoire de la région, contribué à l’essor des arts, des lettres. Leur classement est thématique et non chronologique : Les légendaires, les ferventes, les femmes de pouvoir, les résistantes, les militantes, les femmes de lettres, les hors-la-loi. Pour n’en citer que quelques-unes : Anne de Bretagne ; Sarah Bernhardt ; Jeanne Malivel ; Joséphine Pencalet ; Jeanne de Belleville ; Hélène Jégado, etc.