Léna Rongione est une jeune chanteuse rennaise de freak folk qu’elle interprète en français, anglais et espagnol. Entre déambulations psyché, comptines océaniques et périples celtico-païens, émaillés de découvertes accidentelles ou nécessaires, variant percements sonores et bruissages imaginatifs à la rythmique invocatoire, l’artiste déploie une large palette vocale séduisante bien qu’elle n’évite pas quelques écarts techniques. A la fois sombre et coloré, l’esprit d’immémoriales ballades mystérieuses et entraînantes souffle sur les débuts de Léna Rongione. Rendez-vous à la Grande Nomade de Rennes le 29 octobre pour une release party de son premier EP intitulé Atalante puis le 18 novembre au Charlie, Paris XIe. Présentation.

Léna Rongione est née à l’Hôtel Dieu à Rennes. Elle grandit dans la commune du Rheu et étudie la danse en sport étude au lycée de Bréquigny à Rennes. Après une Hypokhâgne‚ une Khâgne et une double licence en philosophie et en Lettres‚ elle arrête ses études pour voyager aux États-Unis. Elle y apprend une myriade de chanson traditionnelles ainsi que le banjo 5 cordes auprès des grands maitres du Old Time et de la country music. Là-bas elle apprend aussi les danses traditionnelles américaines comme les claquettes et les contredanses.

À son retour en France‚ en 2017‚ elle monte son premier groupe : The Sugar Family aux cotés de Leila Chevrollier Aissaoui et de Matthieu Grimm. En plus d’autres projets‚ elle rejoint le groupe Dear John à Paris‚ en 2019‚ aux côtés de Roxane Arnal‚ Valentine Lambert et Anaëlle Trumka. De 2017 à 2022‚ elle va de scène en scène pour danser‚ chanter et jouer la musique américaine qu’elle aime tant. En 2018 elle crée IO avec Thomas Bouetel‚ un duo de musique trip hop où elle compose et chante en anglais. En 2021‚ elle fait ses premières scènes en solo avec sa pédale de boucle‚ son banjo et ses claquettes à Paris. Elle y chante ses premières chansons en français : Naowel voit le jour.

En 2022, Naowel* enregistre son premier EP 5 titres au studio du Canyon à Rennes‚

et commence à souder un public autour de sa musique.

* Naowel était une fille de roi aux cheveux d’or et à la beauté légendaire. Elle était promise à un prince viking. Alors que l’heure de son mariage approchait‚ Naowel courut sur la lande bretonne et fit une promesse à mère nature. Elle promit d’échanger sa beauté et sa jeunesse‚ qui ne profitait qu’aux autres‚ contre le don de chanter le beau. Dès lors‚ les ajoncs de la lande volèrent les couleurs dorés aux cheveux de Naowel et Naowel‚ elle‚ commença à chanter toute la beauté du monde.