Nantes Théâtre. Le jour du Kiwi à la Cité des Congrès le 21 février 2024

Le public nantais pourra applaudir pour la première fois au théâtre, Gérard Jugnot et son fils Arthur Jugnot dans la pièce Le jour du Kiwi. Elle sera jouée le mercredi 21 février 2024 à 20h30 à la Cité des Congrès à Nantes en Loire-Atlantique. Les comédiens interprèteront l’histoire plaisante de Barnabé Leroux aux prises avec un coucou amateur de kiwi…

La comédie française Le jour du Kiwi a été réalisée par Dominique Thiel et Ladislas Chollat et mise en scène par Laetitia Colombani. La réalisatrice offre au public une pièce tendre, pleine d’émotions, de questionnements et de rires. Pour la première fois, les comédiens père et fils Jugnot sont réunis sur scène comme à la ville, en compagnie des comédiennes Florence Pernel et Elsa Rozenknop. La comédie de filiation bienveillante pour certains, rafraîchissante et irrésistible pour d’autres, a été jouée pendant trois mois intensifs, à raison de 100 représentations au Théâtre Edouard VII dans le 9e arrondissement de Paris, du jeudi 12 janvier au samedi 15 avril 2023 pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La pièce commence : Barnabé Leroux est un retraité maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier. Depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit son fils unique. Son seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à sa visite au cabinet de sa psychanalyste une fois par semaine. La vie de Barnabé est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé au hasard ! Mais un jour, il fait la désagréable découverte de constater qu’il manque un yaourt dans son frigo. Barnabé en est sûr et certain que le yaourt était encore là la veille. Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ?

La comédie est dynamique et tellement drôle et les comédiens sont tous excellents et cela dure une heure et demi ! Le jeu d’acteurs est mené avec beaucoup d’humour, avec un savoureux et vif enchaînement de répliques du tac au tac entre le père et son fils. Le duo, très touchant, porte de surcroît un fort message humaniste invitant à l’amour et à la solidarité. Il ne faut pas oublier les décors magnifiques très bien orchestrés grâce à un plateau tournant

C’est le producteur Pascal Legros qui a eu l’idée de proposer à Gérard Jugnot de jouer avec son fils. Gérard et Arthur Jugnot en avaient envie depuis pas mal de temps, mais ils attendaient la bonne pièce : la rencontre vient de se faire avec cette comédie rythmée. La pièce s’est inspirée d’une histoire vécue.

La cinéaste, romancière et comédienne Laetitia Colombani signe avec la comédie Le Jour du kiwi sa première pièce écrite. Elle écrit habituellement des romans : La Tresse en 2017 a rencontré un succès international. Traduit en 40 langues, ce sont 2 millions d’exemplaires qui ont été vendus. Avec Le jour du kiwi les réalisateurs offrent, outre la relation entre un père et son fils, une formidable vision de la relation humaine, du sens de la famille et même de la nostalgie de la vie d’avant. Le personnage de la psychanalyste, joué par Florence Pernel, devient alors évident.

Laetitia Colombani

Infos pratiques

Le jour du kiwi

Date : mercredi 21 février 2024 à 20h30

Cité des Congrès, 5 rue de Valmy à Nantes (44)

Le prix des places est à partir de : 40.00 €

A noter : à la Cité des Congrès de Nantes, votre billet de spectacle donne accès gratuitement au réseau Tan* 2 heures avant et 2 heures après le spectacle dans la limite des horaires de service.

Hors Navette Aéroport, TER, tram-train, Parking Relais et pour les dates de validité de ce billet.