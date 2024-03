Regards croisés des aîné·es de la Madeleine prend la forme d’un cycle d’ateliers autour de la photographie et de la mémoire. Porté par le collectif pol—n, cet atelier participatif créé par Stéphanie Lamoureux et Lise Estadieu est à destination de personnes âgées isolées du quartier Madeleine-Champ de Mars à Nantes.

Regards croisés des aîné·es de la Madeleine vise à valoriser les personnes âgées et leur savoir faire, à lutter contre l’isolement et l’âgisme (discriminations liées à l’âge) mais également à tisser des liens et à démontrer l’importance de la transmission. Comment ? En mettant les aîné·es au centre de ce projet, ils et elles seront co-créateur·ices des ateliers et de l’événement de restitution public.

Il s’agit de rendez-vous conviviaux qui utilisent l’objet photographique et les entretiens audios comme outils et supports d’expression. Une façon de transmettre leur histoire, leur lien au quartier, l’empreinte de leur vie sur ce territoire. Le projet se déroulera à pol—n (collectif d’associations culturelles), mais également hors les murs (le week-end de restitution), dans l’espace public et dans les lieux partenaires du quartier : l’Ehpad de la Madeleine et la Maison de Quartier de la Madeleine.

Stéphanie Lamoureux et Lise Estadieu animeront les ateliers de pratique artistique, qui se dérouleront entre janvier 2024 et juin 2024. Ce projet donnera naissance à une œuvre collective, qui prendra la forme d’une exposition de la matière récoltée et créée (photographies, captations sonores, etc.) et d’un temps convivial spécifique sur tout un week-end, sur l’espace du quartier pour élargir la visibilité et créer du lien intergénérationnel. Lors d’un temps fort, les participant·es à l’atelier, les habitant·es et les bénévoles seront invité·es, à encoller ensemble 100 grands portraits des aîné·es sur les murs du quartier.

Le quartier MCDM, le Champ de Mars.

L’exposition qui mettra à l’honneur ces aîné·es, voyagera vers un territoire plus élargi : les villes de la métropole nantaise pour commencer… Les installations extérieures (palissades) et intérieures (médiathèques, mairies, Ehpads..) pour inviter le public à changer son regard sur les aîné·es.

Un des objectifs de ce projet est de redonner une place à des personnes absentes de l’espace public, les visibiliser. Les participant·es seront invité·es à prendre possession de pol—n, en tant que lieu culturel et à se l’approprier à leur manière. Il s’agit aussi de réaffirmer une présence des personnes âgées dans l’espace public par différentes actions, comme des ateliers en extérieurs, des balades dans le quartier, des grands portraits sur les murs de MCDM, une visite d’une exposition photo lors des Journées de la Photographie à Nantes. Enfin, l’atelier vise à leur redonner une place dans l’espace social, en leurs permettant de se rencontrer, d’échanger et de partager, entre elles et avec les autres.

La cour devant pol—n. Photo : Stéphanie Lamoureux.

Maison de quartier de la Madeleine. Photo : Stéphanie Lamoureux.

Rue des Olivettes. Photo : Stéphanie Lamoureux.

D’un point de vue plus artistique, ce projet cherche à travailler sur la notion de mémoire, et la manière dont on peut en garder la trace, la transmettre, à la fois par la photographie mais aussi par l’oralité et les histoires révélées. Le projet a également été prévu pour assurer un ancrage territorial fort. Le quartier MCDM est un quartier central et historique de la ville de Nantes. Au XIXème et XXème siècles, avec les usines Lefevre-Utile, le marché de gros et de nombreux ateliers et entrepôts, le quartier est identifié comme ouvrier et populaire. La crise industrielle des années 1970 laissera de nombreuses friches urbaines et une population fragilisée. Ces espaces d’ateliers à faibles coûts, avec le charme particulier du passé industriel, sont peu à peu investis par des artistes et autres activités culturelles. Aujourd’hui, le quartier est plutôt dynamique, avec de nombreux restaurants, des bureaux mais aussi des logements et une certaine mixité sociale. L’atelier permettra de mettre en valeur ces transformations successives et de raconter une histoire tissée de plusieurs points de vue qui se croisent et s’enrichissent mutuellement.

L’objectif est de constituer un groupe mixte de 12 personnes âgées isolées. Le groupe comptera parmi ses membres 4 résident·es de l’EHPAD de la Madeleine. Leur participation a toute son importance, car le sentiment d’isolement touche aussi bien les personnes vivant à domicile que les résident·es d’une collectivité. Le reste des participant·es seront des personnes isolées vivant seule à domicile, dans le quartier Madeleine-Champs de Mars. Les 12 ateliers se dérouleront de janvier à juin 2024.

Les jours précédant le vernissage, un temps fort d’exposition est prévu avec un(e) scénographe du collectif pol—n : décor, installation sonore, portraits sur dibon. Parallèlement, aura lieu un encollage participatif de 100 grands portraits sur les murs du quartier à la manière des collages urbains. Et un atelier bricolage sera proposé pour la construction des panneaux en bois destinés aux portraits des habitant·es et des résident·es de l’EHPAD. Participation de bénévoles : issu·es du collectif pol—n, des habitant·es, des participant·es, adhérent·es de l’ORPAN…

Le photographe collant ses portraits. Martin Charpentier.

Les expositions, du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2024

Vendredi 14 juin 2024 Au Grand Atelier de la Maison de Quartier de la Madeleine, vernissage de l’exposition : l’œuvre collective réalisée pendant les ateliers ainsi que les portraits des participant·es exposés avec une ballade sonore. À l’aide de casques, le·la visiteur·euse pourra suivre les témoignages, les souvenirs capturés. Une vente aux enchères de portraits sera animée par un comédien de l’association Kraken.

Samedi 15 juin 2024 Temps festif et convivial au Grand Atelier de la Maison de Quartier de la Madeleine : Table ronde – rencontre avec la participations des aîné·es autour de la problématique du « vieillir bien ».

Tombola animée par un comédien de l’association Kraken, les lots à gagner seront destinés aux ainé·es : massage, shiatsu, podologue, restaurant…. (partenariat avec les entreprises du quartier)

DJ set pour une animation musicale intergénérationnelle Dimanche 16 juin 2024 Au Grand Atelier de la Maison de quartier de la Madeleine, un thé dansant est organisé en événement intergénérationnel. Cour du 11 rue des Olivettes, devant pol-n : une exposition des portraits des résident·es de l’EHPAD sur des panneaux en bois. Les habitant·es seront invité·es à récupérer leurs portraits, des mains des aîné·es lors d’un rendez-vous programmé pendant le week-end de restitution.

Place des Palmiers, entre la rue des Olivettes et la rue Émile Pehant, une exposition des portraits d’habitant·es sur des panneaux en bois sera disponible et , dans les rues du quartier, 100 portraits des aîné·es à échelle 2:1 seront à découvrir.

Pour permettre à tous les public de voir l’exposition, valoriser la place des aîné·es et sensibiliser le public, l’exposition est ensuite destinée à être accueillie dans les lieux partenaires (Orpan, Ehpad…) ainsi que dans les communes de la métropole nantaise. Dans un premier temps, pour valoriser leur contribution, l’exposition se tiendra à l’EHPAD de la Madeleine pour la faire découvrir aux résident·es qui n’auront pas pu se déplacer lors du weekend de restitution.

Après le projet, le collectif pol—n propose d’instaurer un rendez-vous bi-mensuel pour accueillir les ainé·es, ancien·nes participant·es au projet et tous ceux du quartier. Ce rendez-vous est envisagé récréatif, inclusif et convivial. Cette proposition s’inscrit dans la continuité du projet en tissant des liens intergénérationnels plus ancrés sur le long terme. Par la suite, ils ou elles pourraient être acteur·ices… et aussi force de propositions sur des projets culturels.

Cette première année de cycle d’ateliers est pensée comme la phase 1 d’un projet qui s’inscrit dans une réflexion à long terme. Il est imaginé une phase 2 plus intergénérationnelle, incluant un public plus jeune, celui des adolescent·es, et ouvrir d’autres horizons créatifs, l’écriture et le slam par exemple. C’est ici la proposition d’une professeure de français d’un lycée de Nantes, ainsi que celle d’un animateur d’ateliers de slam. Voici une autre histoire à raconter….