NANTES. DANS LES NUITS BLEUTÉES DE JÉRÔME MAILLET

Jusqu’au 26 février 2022, plongez dans les images troubles de l’artiste Jérôme Maillet, reçu en ce moment par l’espace Mira, sis 1 bis rue Voltaire à Nantes. L’exposition intitulée Abysses présente, dans un flot de fragments, sa relation à la mer, à ce qu’elle donne et retient. Une exposition qui se conclura par un concert le 25 février à venir.

ABYSSES Matières et paysages mouvants. Instantané où l’horizon et la profondeur se choquent. Vision trouble de ce qui semble connu. Déceler alors des formes de paysages qui prennent place dans des profondeurs aléatoirement lumineuses. Obscurité. Immersion dans un abyssal décor où se déploie une collection perdue. Matières et paysages immobiles. Photo : Espace Mira.

Marqué par les reportages d’archéologie sous-marine, Jérôme Maillet nous entraîne au fond des abysses pour en extraire ses visions. À travers encres, dessins et sérigraphies, il saisit la beauté trouble de paysages mouvants tantôt secs, tantôt inondés, où le bleu profond surgit comme une “nuit américaine” ou une marée haute. Minéraux et végétaux voyagent, transportés par la mer, se transforment, sculptés par les vagues. Ces fragments métamorphosés, mis bout à bout comme des photogrammes dans l’espace d’exposition, ressassent l’histoire d’une mer qui prend, cache, transforme et rend. Aux richesses naturelles qui débarquent sur les côtes islandaises (comme dans “Dérive”), répondent en écho les richesses humaines enfouies au fond de l’océan : des fantômes de statues antiques qui perdent tout mystère une fois remontées à la surface. Aussi Jérôme Maillet leur préfère cette beauté trouble dont elles ont le secret lorsqu’elles restent cachées dans les profondeurs.

GRANDE BLEUE Foulard ABYSSES 85x85cm / impression au cadre par Pierre Verdon / 3 passages / 50 ex. / sergé de soie 72gr tissé en France / finitions roulotté main / MIRA éditions Les oeuvres multiples et le foulard sont disponibles à la vente sur l’eshop. Photo : Espace Mira.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’espace Mira, dans un soin constant apporté au savoir-faire artisanal, propose aux artistes invités de réaliser une pièce inédite en sergé de soie. Riche d’une longue tradition de manufactures textiles, c’est tout naturellement vers Lyon que s’est tournée la galerie pour produire “Foulard Abysses”. L’œuvre, très agréable avec sa trame en diagonale, a nécessité de nombreux processus pour être fabriquée. C’est ensuite l’atelier Parades, implanté sur Rezé, qui se charge d’y imprimer le dessin original de l’artiste. Avec la “technique au cadre”, il s’agit d’une sérigraphie complètement artisanale. Enfin, l’ennoblissement du tissu se passe à nouveau sur Lyon pour des finitions à la main, avec un roulotté à la française. Signée et tirée en 50 exemplaires, l’œuvre s’enroule maintenant autour du cou à la manière d’un foulard. Toute une dynamique que la galerie souhaite mettre en place et poursuivre avec les prochains artistes invités. De nouvelles collaborations possibles sont donc à prévoir dans le bassin lyonnais.

ECLIPSE II Sérigraphie sur 5 plaques de verre Séristal Extra Blanc 4mm. Caisson en bois de Chêne réalisé par Wilfried Lelou atelier Fichtre – 18 x 84 x 84 cm. Photo : Espace Mira.

C’est alors sûrement en explorant de nouveaux médiums, comme la sérigraphie sur verre pour “Eclipse II”, que Jérôme Maillet touche au plus près cette beauté trouble. L’œuvre exposée en vitrine est à la fois visible depuis la rue et l’espace d’exposition, mais toujours selon un aspect différent.

Comme mentionné plus haut, un finissage est prévu pour le 25 février avec en prime, un concert de rock psyché wool lumineux par le groupe nantais Mohair ! Pensez à réserver votre entrée à l’avance dans la limite des places disponibles.

INFOS PRATIQUES

Exposition Abysses de Jérôme Maillet :

à l’Espace Mira au

1 bis rue Voltaire, 44000 Nantes

Jusqu’au 26 février 2022

ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h

fermé le dimanche et le lundi

tel : 09 86 06 68 22

miraespaceboutique.com

site de l’artiste:

https://www.jeromemaillet.fr/

JÉRÔME MAILLET

S’il dessine depuis toujours, le travail de Jérôme Maillet reste marqué par son parcours d’architecte. Né en 1979, il se forme à l’ENSAAMA / Olivier de Serres à Paris et complète son cursus à l’École d’Architecture de Nantes, où il vit depuis. Jérôme Maillet cherche à extraire, dans ce qu’il observe, l’élément qui sera porteur d’universel pour se créer de nouveaux cadres de perception. Le rapport de l’homme à son territoire est une composante récurrente dans les images qu’il produit. Il explore ainsi nos imaginaires collectifs et nos manières de nous projeter dans un espace pour composer de nouveaux récits. En atelier ou en dehors, son travail s’articule autour du dessin et de ses champs d’expérimentation. Dessin unique, multiple, échelles et matériaux varient selon le contexte d’intervention. Cette liberté donne l’occasion d’inventer de nombreuses collaborations. Jérôme Maillet est un artiste dont le travail est visible toute l’année à l’espace MIRA, nous lui avons consacré plusieurs accrochages notamment avec les séries « FRACAS » et « BERCAIL », ainsi que deux résidences et expositions intitulée REPAIRE et RÉSERVE en duo avec l’artiste Macula Nigra.