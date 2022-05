Nantes. Se perdre dans le dédale lumineux et coloré de Justin Weiler￼

Operire #8 est une exposition flash, comprenez une exposition de durée extra courte, de l’artiste nantais Justin Weiler à la galerie Mélanie Rio Fluency. Visible jusqu’au 15 mai 2022, vous pourrez contempler les œuvres toutes en couleurs et en transparences d’un labyrinthe mental à parcourir. À noter que le jeudi 12 mai 2022 aura lieu un vernissage du même artiste pour la présentation de l’une de ses œuvres sur le parvis du musée d’Arts de Nantes.

Chaque exposition personnelle de Justin Weiler entame un nouveau chapitre dans ses recherches picturales. Et ce huitième opus à la galerie Mélanie Rio Fluency ne déroge pas à la règle : il s’intitule lui aussi “operire”, Operire #8. Derrière ce terme latin sont compilés quatre verbes français en un seul mot : couvrir, recouvrir, cacher et dissimuler. Il s’agit justement des gestes préférés de l’artiste qui repasse sur de grandes plaques de verre de fines couches de pigments dont il a le secret. À y regarder de plus près, on croit percevoir le grain d’une impression photo mais il s’agit bien de peinture jouant avec cette ambiguïté. D’autant plus que la superposition des plaques de verres laisse entrer la lumière du soleil dans l’œuvre, créant des ombres toujours changeantes selon que l’on se déplace autour des cadres.

“Dedale-Screen”, 2022 Encre sur verre 120cm x 80 cm © Justin Weiler

Se répète ainsi un motif récurrent, celui d’un passage qui s’ouvre à la lumière, une architecture qui tient de la meurtrière, à moins qu’il ne s’agisse d’une porte ouverte ? Ce jeu de répétitions s’altère au fil des variations de couleurs, comme une gamme musicale. Cependant les lignes se répondent entre elles, et dans le dédale se dessine alors de multiples directions possibles. Tout le travail de Justin Weiler étant pensé par rapport au support, le verre de ses écrans réfléchit partiellement la lumière et joue avec ce qui se passe derrière les vitres… les vitres de la galerie cette fois.

“Dédale”, 2020 vue de l’exposition Viva Villa Collection Lambert, Avignon © Justin Weiler

En soi, l’artiste cherche toujours à étirer le champ de la peinture à ses extrémités, à expérimenter ses limites. Si l’on redit souvent que dans la peinture classique, le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde, a contrario les œuvres de Justin Weiler sont des façades (et parfois des stores fermés) qui nous bouchent la vue. En donnant à voir ce qui cache, l’œil est frustré. Mais parfois, c’est en retirant quelque chose que l’on voit plus. Et dans cette nouvelle série de peintures qui constituent Operire #8, il s’agit plutôt d’un seuil, un espace à la fois intérieur et extérieur, ni dehors, ni dedans mais exactement à la limite entre les deux.

“Dédale”, 2022 Encre sur verre 280cm x 100 cm x 100 cm x 60 cm Musée d’arts de Nantes © Justin Weiler

Si Operire #8 est une exposition très picturale, une autre œuvre de l’artiste en constitue le pendant, toujours à Nantes. Visible jusqu’au 30 septembre sur le parvis du musée des Arts, il s’agit d’une peinture-sculpture qui joue avec toutes les nuances de la lumière naturelle. À ce sujet, un vernissage est prévu pour ce jeudi 12 mai où vous pourrez rencontrer l’artiste en chair et en os, à moins que vous ne préfériez le voir à la galerie Mélanie Rio Fluency ce dimanche 15 mai pour le dernier jour de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Operire #8 est visible jusqu’au dimanche 15 mai 2022 à la galerie Mélanie Rio Fluency, au 3 place Albert Camus, 44200 Nantes (au rez-de-chaussée du bâtiment Zéro Newton, entrée côté boulevard Léon Bureau)

Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 19h, et du samedi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous.

Entrée gratuite

Tél : 02 40 89 20 40

Site internet : https://www.rio-fluency.com/index.html