Nantes. Hogo : un univers streetwear pas comme les autres !

Hogo, boutique de prêt-à-porter indépendante, ne cesse de nous surprendre par ses vêtements aux visuels uniques. Couleurs flashy ou visuels dark, sa mode streetwear se décline pour toutes les envies mais reste avant tout alternative. Depuis ses origines, son gérant Jonathan Viot veille à promouvoir des créateurs peu distribués. Alors vous trouverez peut-être la perle rare dans cette boutique du centre-ville nantais !

Il y a cinq ans de cela démarrait l’aventure de Jonathan Viot et Guillaume Pérouat dans le prêt-à-porter alternatif avec Chakra Noir, leur boutique située en plein centre-ville de Nantes. Son collègue se réorientant vers d’autres projets, Jonathan Viot décide de reprendre le lieu à son compte et le renomme Hogo. Nom facile à retenir, non sans faire allusion à cette sensation réconfortante de se sentir comme dans une seconde peau avec les vêtements que l’on aime, puisque que “hogo” en japonais signifie littéralement “carapace”.

Auparavant centré sur le dark wear (une esthétique sombre du streetwear), son propriétaire décide d’élargir son éventail de produits à des vêtements plus colorés tout en gardant l’esprit de départ. On y retrouve donc toujours une mode alternative et unisexe ; la promotion de marques peu distribuées ; des graphismes rares issus d’illustrateurs ou de tatoueurs indépendants ; ainsi que des tissus de qualité et écoresponsables.

Jonathan Viot devant l’une des vitrines de son enseigne. On y aperçoit les dernières nouveautés d’Element, de Yeeeah studio et de Regard sourd.

Se succèdent ainsi sur les étagères et les rayons du comptoir les grosses boots à la semelle démesurée de la marque Altercore ; les créations du jeune label nantais Regard Sourd ; les graphismes de Yeaaah Studio dans une veine manga bien colorée ; l’univers dark et ensorceleur d’Alucinosa, qui nous vient tout droit de la Roche-sur-Yon ; les casquettes snapback françaises de Deep and Naive ; les chaussettes polychromes délurées d’American socks ; sans oublier… le prêt-à-porter né sous le signe d’Hogo, pour lequel des tatoueurs et des graphistes locaux réalisent des visuels uniques et indénichables ailleurs !

Loin de faire l’apologie de la fast fashion (cette tendance de l’industrie de la mode qui renouvelle le plus vite possible ses collections), Jonathan Viot ne met en avant que des marques respectueuses de l’environnement. Ici, le coton est bio ou recyclé, les sérigraphies tiennent plus longtemps au lavage, bref, Hogo privilégie les circuits courts de production. À juste titre, les vêtements portant son insigne sont imprimés à Rezé, à l’Atelier du Grand Chic, entreprise déjà bien réputée pour la qualité de ses impressions. Évidemment cela induit de dépenser un peu plus, mais tel est le prix à payer pour des habits plus durables.

En parallèle, la boutique héberge depuis quelques mois le salon de tatouage de 21 visages. Une artiste nantaise qui réalise pour vous ses propres créations comme vos envies personnelles. Chez Hogo sont aussi disponibles dans les présentoirs sous verre les coffrets exclusifs de Headbanger box. Une fois tous les deux mois, sont ainsi mis en avant de nouveaux kits collectors incluant deux, trois albums de musique extrême flanqués d’un t-shirt, de pins et d’autres produits dérivés. Toujours dans les mêmes armoires vitrées, on trouve également des bijoux, des sacs bananes ou encore des tote-bags artisanaux réalisés par Odette & Marguerite. En partenariat avec cette maison de couture nantaise depuis bientôt un an, le magasin vous proposera bientôt ses nouveaux modèles à venir pour la collection été 2022.

Passé l’été, Hogo répondra présent à la seizième édition de la Nantes Tattoo Convention. Prenant place au parc des expositions de la Beaujoire les 23, 24 et 25 septembre 2022, la boutique tiendra son stand parmi les 280 artistes invités pour leur talent et leur originalité. Alors amis tatoués de la tête aux pieds ou simples curieux, ne manquez pas le coche !

INFORMATIONS PRATIQUES

Votre boutique Hogo, située au 1 rue des Trois Croissants à Nantes, est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h, mais fermée le dimanche et le lundi.

Tél : 02 28 49 00 95

Site internet

Compte Instagram : @hogo_nantes