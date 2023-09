Nantes. France Design Week, une 4e édition au profit du Vivant et des vivants

France Design Week revient à Nantes du 14 au 28 septembre 2023. Pour sa 4e édition, le festival proposera plus de 70 événements (ateliers, conférences, tables rondes, expositions, etc.) sur l’ensemble de la métropole, pour démontrer toute la richesse du territoire en termes de design. Co-porté localement à Nantes par un collectif d’acteurs composé de L’École de design Nantes Atlantique, la Samoa et l’association Kernel, cet événement vise à promouvoir et mettre à l’honneur le design auprès des professionnels et du grand public.

Pour cette nouvelle édition, le comité national d’organisation de la France Design Week a souhaité donner un thème à la manifestation. Ce thème national contribue à l’harmonisation et au rassemblement des territoires, donne une clé de lecture supplémentaire, et donc amène les publics à mieux comprendre les facettes et applications quotidiennes du design. Les événements 2023 mettent ainsi en lumière la capacité transformatrice du design dans tous les aspects de notre vie et explorent comment le design est créé par et grâce au vivant, pour les vivants. Protection de la biodiversité, alimentation, habitat, soin et santé, sport et loisirs, sont autant de sujets qui concernent la vie, nos vies, et sont adressés par les designers.

Après le marrainage d’Ionna Vautrin à Nantes en 2022, nous avons le plaisir de recevoir Guillian Graves comme parrain pour cette nouvelle édition autour du “vivant, vivants”. Guillian est designer et dirige Big Bang Project, une agence qui fait collaborer designers, ingénieurs et scientifiques pour faire émerger des solutions innovantes et bio-inspirées adaptées aux modes de vie de demain. Il est également enseignant et responsable du Master of science Nature-Inspired Design à l’ENSCI-Les Ateliers, enseignant à Sciences Po Paris comme à l’École de design Nantes Atlantique, collaborateur du Centre de Recherche en Design (ENSCI-Les Ateliers & ENS Paris Saclay) et conférencier autour de sujets tels que la bio-inspiration, le biomimétisme et le biodesign.

Guillian Graves dans la web-série À quoi sert le design ? d’Annie Gentès

15 jours

+70 événements (dont la moitié portée par des agences)

13 expositions

35 conférences et tables rondes

17 ateliers collaboratifs

Focus sur 4 temps forts

Inauguration et conférence de lancement de Guillian Graves – 14.09.2023 à L’École de design Nantes Atlantique (61 Bd de la Prairie au Duc – 44200 Nantes)

Retrouvez Guillian Graves, designer fondateur de Bigbang project et parrain de l’édition nantaise, pour une conférence sur la relation entre le vivant et le design, suivie d’une table ronde sur le sujet, pour tous les contributeurs nantais et la communauté de L’École de design Nantes Atlantique.

Atelier pratique de teinture végétale sur tissu par Jodie Camus – 20.09.2023 au Karting (16 rue St Domingue – 44200 Nantes)

Venez acquérir des connaissances techniques et historiques sur la teinture végétale, tout en gardant un regard sensible sur le vivant. Pendant 3 heures vous participerez à la fabrication des couleurs, de la plante jusqu’à la fibre.

Modalités : 50€/personne | 9h-12h pour les enfants | 14h-17h pour les adultes. Plus d’informations.

Atelier citoyen « Les Restos du Cœur : quel avenir à l’ère du numérique ? » par Bakasable – 20.09.2023 à L’École de design Nantes Atlantique (61 Bd de la Prairie au Duc – 44200 Nantes)

Participez à une réflexion collective et participative visant à trouver des leviers d’actions supplémentaires par le numérique pour contribuer à la dynamique de l’association les Restos du Cœur.

Modalités : limité à 20 participants. Plus d’informations.

Parcours vitrines – du 14.09.2023 au 28.09.2023

Des binômes éphémères avec les commercant.e.s partenaires permettent une visibilité accrue sur la démarche d’un.e designer du territoire et une meilleure compréhension de la pluridisciplinarité du design au grand public. Les badauds sont ainsi interpellés par des projets de designers qui piquent leur curiosité et dont la modération est faite par leurs commercant.e.s de proximité.

Modalités : circuit dans la ville, selon horaires d’ouverture de chacune des boutiques.

Le programme de la France Design Week à Nantes propose plus de 70 temps forts sur l’ensemble du territoire. Toute la pluridisciplinarité des designs y sera représentée : mode, architecture, objet, numérique, IA… Autant de sujets et de problématiques actuelles traités par les designers. A noter également que la moitié des événements sont portés par des agences du territoire, preuve du fort dynamisme des acteurs locaux.

Un événement national contributif

Le label évènementiel France Design Week est né à la suite des Assises nationales du design de 2019 rassemblant le ministère de la Culture, le ministère de l’Économie et des Finances et les professionnels de la filière. Son but : faire rayonner et résonner tous les champs du design sur tout le territoire français, auprès de tous les publics, au même moment : chaque année en septembre.

Confiée à l’APCI (Promotion du design d’intérêt général), cette manifestation s’organise au local par des comités organisationnels régionaux composés de membres qu’il a nommés. Professionnels, grand public et adeptes du design découvrent ainsi dans les régions françaises les nombreuses propositions des acteurs du design, recueillies après un appel à contribution, dans une unité de temps propice à leur rayonnement et leur résonance. En Pays de la Loire, le comité régional est composé de Créapolis Le Mans, L’École de design Nantes Atlantique, l’association Kernel et la SAMOA. Une programmation riche et variée, qui en 2022 a été appréciée par 264 580 personnes à travers plus de 410 événements sur tout le territoire grâce à l’énergie de 1 805 contributeurs, pour une rentrée innovante, créative, dynamique et festive sous l’emblème du design !

