NANTES. FÊTONS NOËL AUX MACHINES DE L’ÎLE

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre 2021, les Machines de l’île de Nantes scintilleront de mille feux. La magie de Noël attend petits et grands pour les festivités de fin d’année !

Des Nefs au Carrousel des Mondes Marins, en passant par la Galerie, ce sont toutes les Machines de l’île qui scintilleront de mille lumières. La féérie de Noël revient ainsi sur le site – mise en lumière, gourmandises pour réchauffer les papilles, ainsi qu’une programmation artistique… – la magie de Noël attend petits et grands pour les festivités de fin d’année !

CIRQUE MAGDACLAN (TURINO ITALIE) – EMISFERO

©MagdaClan Circo – Emisfero – Nicola Zolin

Un cirque s’installe aux Machines de l’île pour Noël aux Nefs, du samedi 18 au vendredi 31 décembre 2021. Relâche les 20 et 25 décembre

TARIF PLEIN : 14€

TARIF REDUIT : 10€ (enfant 6-17 ans, étudiant, demandeur d’emploi, porteur Carte Blanche et personne en situation de handicap)

BILLETTERIE EN LIGNE : cliquer ici

Réservation obligatoire – aucune billetterie ne sera ouverte sur place.

• Cirque contemporain (à partir de 6 ans)

• Chapiteau chauffé, entrée 30 minutes avant le spectacle.

• Durée : 60 minutes

• Horaires :

15h les 24 et 31 décembre.

16h les 21, 22, 23, 27, 28 et 29 décembre.

17h les 18, 19, 26 et 30 décembre.

19h les 21, 22, 23, 27, 28 et 29 décembre.

SCULPTURES SUR PLÂTRE

©MONsTR

Du samedi 18 au vendredi 24 décembre 2021, des sculpteurs de la compagnie La Machine seront au travail dans la rue des Nefs. Pour cette 15ème édition, ils abandonnent la glace pour des sculptures en plâtre !

Gratuit – Sous les Nefs.

CARROUSEL DES AUTOMATAS

©Geert Hautekiet

Les automates sont des machines à raconter des histoires entièrement mécaniques. Geert Hautekiet fabrique les siens avec du bois recyclé, du vieux fer, du cuivre et un certain sens de l’humour.

À découvrir du samedi 18 au vendredi 31 décembre 2021 (relâche les 20 et 25 décembre). 3€ – Sous les Nefs.

LA BOÎTE À BALLET PAR CIE FESTIBAL

©Jean-Dominique Billaud

L‘hiver, la boîte à ballet de la Compagnie Festibal se blottit dans sa boule à neige… Une poupée apparait, ballerines aux pieds, danseuse de papier.

Un automate mécanique sort de sa boîte à musique et entame son ballet.

Du dimanche 26 au vendredi 31 décembre 2021

Gratuit – Sous les Nefs

LE PETIT MANÈGE

©David Gallard

Un petit manège artisanal sur le thème du bestiaire marin, dont les 12 sujets en bois ont été entièrement sculptés à la main.

Il a été réalisé en 2000 par Emmanuel Bourgeau, ancien chef de l’atelier bois de la compagnie La Machine sur l’île de Nantes.

Du mardi 21 au vendredi 31 décembre 2021. Relâche le 25 décembre

1,50€ le tour – Sous les Nefs

ANIMATIONS DANS LA RUE DES NEFS

© David Gallard

• Décorations de Noël avec de grands sapins

• Mise en lumière de la rue des Nefs, de la boutique et de la branche prototype de l’Arbre aux Hérons

• Bar à vin chaud, chocolat chaud et gaufres sous les Nefs

• Petite boutique des grandes affiches

• Atelier de création de cartes de Noël le 28, 29 et 30 décembre

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre 2021 de 14h à 19h

Fermeture le samedi 25 décembre

Vendredis 24 et 31 décembre, fermeture à 17h