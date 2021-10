NANTES. LA SCIENCE-FICTION TRANSFORME LES UTOPIALES 2021

« TRANSFORMATIONS » ! Non, ce n’est pas un sortilège, mais bel et bien le thème de la 22e édition du célèbre festival international de Science-Fiction Les Utopiales, du 29 octobre au 1er novembre 2021, à Nantes. Plusieurs invités seront présents pour orienter les différentes réflexions autour de la science-fiction et du thème de cette édition.

Le 29 juillet 2021, l’humanité a atteint son « jour du dépassement de la Terre ». Ce jour, calculé annuellement par l’ONG américaine Global Footprint Network, correspond à la date à partir de laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année. C’est également à partir de ce jour, que l’humanité commence à puiser dans les réserves non-renouvelables de la planète. Dans les années 1970, le « dépassement » était annoncé pour le 29 décembre. Depuis, ce jour ne cesse de voir sa date avancer… Les prévisions scientifiques sont claires : « Actuellement, nous utilisons 74% de plus que ce que les écosystèmes de la planète peuvent régénérer, soit l’équivalent des ressources que produirait 1,7 Terre », souligne le site du WWF.

” Au moment où nous dépassons les limites planétaires, peut-on se permettre de continuer comme d’habitude ? “ Roland Lehoucq

Conscient de ce constat, les réflexions de la 22e édition du festival Les Utopiales graviteront autour de ces interrogations énoncées par le président de l’événement, Roland Lehoucq : « Pouvons-nous penser ces transformations alors qu’elles sont en cours ? Modifier les structures à la marge sera-t-il suffisant ou faudra-t-il les réviser plus radicalement ? Au moment où̀ nous dépassons les limites planétaires, peut-on se permettre de continuer comme d’habitude ? Serons-nous solidaires pour construire un avenir commun ou loups solitaires se nourrissant des restes du monde jusqu’à son épuisement total ? Entre Mad Max et Malevil, y a-t-il encore de la place pour l’utopie d’une post apocalypse heureuse ? ».

Affiche des Utopiales 2021. Crédit : Alex Alice

Pluridisciplinaires, les Utopiales s’attachent à représenter toutes les formes d’expression servant le genre de la science-fiction, comme le prouve leur riche programme. « Laboratoire de réflexion et d’innovation, à la fois sociétal et technologique », selon les mots de Denis Caille, directeur général de la Cité des Congrès de Nantes, le festival se donne pour mission de faire découvrir l’univers de la science-fiction au plus grand nombre en proposant, cette année, une réflexion sur les transformations, liées autant au progrès technique qu’au contexte environnemental que connaît notre monde. Ce thème sera décliné en quatre sous-thèmes : transitions, évolutions, adaptations et mutations, chacun traité dans le cadre de tables rondes.

Le cinéma de science-fiction

Chaque année, le festival réalise une programmation composée d’environ 90 longs et courts-métrages. Parmi cette avalanche de propositions, vous retrouverez les compétitions internationales de courts et longs-métrages 2021; les meilleurs documentaires, récents ou anciens, sur le genre de la science-fiction, en lien avec le thème de la 22e édition et des séances spéciales de découverte des longs-métrages incontournables non sélectionnés en compétition internationale.

Une rétrospective de 20 à 25 films, considérés comme des « classiques », est également prévue sur les 4 jours, tel Wolfen de Michael Wadleigh (1982), Contagion de Steven Soderbergh (2011), ou Metropolis de Fritz Lang (1927). (voir la grille des programmes)

Dans le cadre du pôle asiatique, les projections cinématographiques Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara et Poupelle de Yusuke Hirota, ainsi que les tables rondes « Les grands héros du petit écran : 60 ans de tokusatsu à la TV japonaise » et « Magical Girl, se transformer pour mieux grandir » sont au programme.





Arts Plastiques & Expositions

Huit expositions seront consacrées à la thématique 2021. Parmi elles, pour n’en citer que quelques-unes, Le Château des étoiles de l’illustrateur Alex Alice, signataire de la magnifique affiche de cette année. Créateur passionné, il embarquera le public dans son univers graphique, des châteaux du 19e siècle jusqu’à une conquête spatiale féérique et débridée, où il revisite poétiquement les théories scientifiques les plus folles.

Des planches et illustrations de Goldorak, nouvelle bande dessinée de Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo (d’après l’œuvre de Gō Nagai) seront également visibles, ainsi qu’une sélection de jeux et jouets du musée Jules Verde dans « On dirait que je serais un astronaute… ».





Ce n’est pas tout. Satoshi Kon – Rêver la réalité, le premier livre en France à explorer la carrière de ce cinéaste majeur, aura aussi droit à son exposition. Les Utopiales présenteront le travail des trois illustrateurs internationaux (l’Anglais Marc Aspinall, la Chinoise Kumorri et le Belge Christian Heymans) invités à imaginer des couvertures d’œuvres de fiction évoquées dans diverses créations de Kon.

(voir la totalité de la programmation des expositions sur le site)

Crédit : Ugo Bienvenu pour RF Studio

Des tables rondes, rencontres et lectures animées par des auteurs, scientifiques et professionnels de la BD sont prévues et donneront l’occasion de se questionner sur des sujets divers comme le hasard ou l’existence d’une planète b.

Inaugurée en 2018, l’Université éphémère des Utopiales ouvrira de nouveau ses portes pour vous proposer des cours, réalisés par des spécialistes, de sciences, de littérature et d’art autour du thème de la science-fiction. Vous vous demandez ce qu’est la biologie prédictive ? Blandine Comte, Directrice de recherche à l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), se fera un plaisir de vous répondre. Vous vous questionnez sur l’apparition d’autres formes de vie sur terre ? Cela tombe bien, le professeur de chimie et d’astronomie Hervé Cottin également.

La remise des fameux Prix Utopiales, Prix Utopiales Jeunesse et Prix Utopiales BD constituera un des moments forts de ce festival. Le premier récompensera un roman ou un recueil européen paru ou traduit en langue française appartenant au genre « Littératures de l’Imaginaire ». Le deuxième élira le meilleur roman ou recueil de nouvelles d’un auteur européen, paru ou traduit en langue française, appartenant au genre des littératures de l’imaginaire et destiné à un public adolescent. Le troisième désignera la meilleure bande dessinée de science-fiction de cette année. Prévue le dimanche 31 octobre à 19h00, cette remise de prix départagera une quinzaine d’œuvres en compétition.

Esther d’Olivier Bruneau (France), Éd. Le Tripode en compétition pour le Prix Utopiales

L’été des Perséides de Séverine Vidal (France), Éd. Nathan en compétition pour le Prix Utopiales Jeunesse

Les Utopiales se sont également associées à l’association Les Librairies Complices de Nantes, plus grande librairie de science-fiction au monde ne comptant pas moins de 25 000 titres, afin de vous organiser des séances de dédicaces d’auteurs.

Enfin, l’Observatoire de l’imaginaire vous dévoilera les premiers résultats de sa grande étude de lectorat sur la science-fiction lancée en 2021. Créé en 2017, cet Observatoire s’attache à récolter un maximum de données sur les littératures de l’imaginaire notamment aux sujets de la production de livres, de la réception critique de l’imaginaire dans les médias littéraires généralistes ou encore de la parité dans ce domaine.

Cosmonaute de Pep Brocal (Espagne), Éd. Presque lune en compétition pour le Prix Utopiales BD

Des animateurs seront présents au pôle ludique pour vous accompagner dans la découverte des divers jeux de rôle, de plateau, cartes, figurines, jeux grandeur nature. Vous pourrez également découvrir les dernières nouveautés des maisons d’édition et aller à la rencontre d’auteurs dans le cadre de tables rondes. À titre d’exemple, le sujet évoqué le vendredi 29 octobre sera « Le jeu de rôle : un outil renforçant la confiance et l’estime de soi, transformer un outil ludique en outil thérapeutique ».

L’espace jeux vidéo des Utopiales fera place à des expériences immersives, des expositions et des tables rondes. Il sera par exemple possible d’expérimenter le jeux vidéo interactif projeté au sol Smile in the Light, découvrir les cinq expositions tirées de jeux vidéo mais aussi assister à la table ronde du 29 octobre, « Les remakes dans le jeu vidéo : entre archéologie et réédition ».

L’école du professeur Zutop proposera des conférences pensées spécialement pour les plus jeunes avec un programme spécial de cours ludiques et instructifs pour les 6 ans et plus : « Comment fonctionnent les virus ? Quels sont les signes du nanomonde ? Et puis, avant toutes choses, c’est quoi la science-fiction ? Qu’est-ce qu’un atome ? Et surtout qu’est-ce qu’on peut en faire ? Une invitation à la découverte de l’imaginaire et des sciences sous toutes leurs formes ! »

Une sélection de films à visionner pour les plus jeunes, tels que Les contes de Terremer de Goro Miyazaki ou Les Indestructibles de Brad Bird, sont également prévues.





Cette année, si vous souhaitez réserver votre place pour une conférence ou une projection, n’hésitez pas à vous inscrire sur le site internet et acheter votre pass à la journée ou pour les 4 jours.

Informations pratiques

TARIFS

Pass jour

Plein tarif : 9,50€

Tarif réduit : 8€

Pass 4 jours

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 25€

HORAIRES

Vendredi 29 octobre

Ouverture du festival dès 8h00

Samedi 30, dimanche 31 et lundi 1er

Ouverture du festival dès 8h15

Fermeture du festival tous les soirs après la dernière séance de cinéma.

CONTACT

02 51 88 20 00

www.utopiales.org

ACCÈS

Cité de Congrès – 5, rue de Valmy