NANTES. COUP DE PROJECTEUR SUR LE CINÉMA ESPAGNOL

Suite à deux ans de difficultés pour le grand écran, l’heure est venue pour le Festival du Cinéma Espagnol de signer son grand retour à Nantes ! Une 31ème édition aussi généreuse qu’attendue. Du 8 au 20 mars 2022, pas moins de 200 séances sont prévues au cinéma du Katorza, ne laissant que l’embarras du choix pour regarder l’un des 60 films à l’affiche. Parmi eux, 29 sont en compétition officielle pour remporter l’un des sept prix du festival. Sont également prévues des rencontres avec une quarantaine de professionnels ; un cycle de films pour rendre hommage à Mario Camus ; un autre pour le génial Goya ; un ciné-concert et bien d’autres évènements.

60 films, 60 regards différents. Chacun d’entre eux met en lumière des populations, des territoires, des mémoires trop souvent restés dans l’ombre. Ces œuvres ne leur accordent pas seulement une place, elles nous interrogent aussi en tant que spectateur et en tant que citoyen. La pensée encore vivante de Jean-Luc Godard, selon laquelle il vaut mieux « faire politiquement des films plutôt que de faire des films politiques » semble bien ancrée dans l’esprit des nouveaux réalisateurs. C’est dans cette riche actualité du cinéma espagnol, que sept prix semblent pouvoir départager les meilleures productions. Le public aura en son pouvoir celui d’élire les lauréats du Prix du public au Meilleur Film, ainsi que du Prix du public au Meilleur Court-Métrage. En revanche, des jurys différents seront appelés à décerner le Prix Jules Verne au Meilleur Film, le Prix du Jury Jeune ; le Prix du Meilleur Documentaire, le Prix du Meilleur Premier Film et enfin le Prix du Jury Scolaire. Le palmarès sera dévoilé à l’occasion de la cérémonie de clôture, le dimanche 20 mars à 18h30 et relayé sur les réseaux sociaux du Festival.

Lequel de ces sept films remportera le Prix du public du Meilleur Film ? À vous d’en décider !













Outre la compétition, nombre d’événements viennent contribuer à cette foisonnante programmation. À commencer par des cycles spécifiques. Le premier, intitulé la Fenêtre basque, dédié tant au long-métrage qu’au court-métrage, dresse un panorama de l’actualité du cinéma basque. Depuis 2001, il ne cesse de découvrir de talentueux réalisateurs et réalisatrices. De plus, des cycles rendent hommage à des cinéastes récemment disparus, comme c’est le cas pour Mario Camus. Figure marquante du Nouveau Cinéma Espagnol des années 60, deux de ses œuvres majeures seront projetées pour le (re)découvrir. En la mémoire de deux grands compositeurs du cinéma, des courts-métrages de Maurice Ohana et de Luis de Pablo seront également diffusés. Sans oublier, à l’occasion des 275 ans de la naissance du maître espagnol Francisco de Goya, qu’une exposition d’artistes inspirés par ses gravures aura lieu, accompagnée d’un cycle de films qui lui sont dédiés.

Pour cette 31e édition, 5 longs-métrages sont en lice pour le Prix du Meilleur Documentaire.









Enfin, de nombreuses rencontres sont à prévoir avec des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, des journalistes, des historiens du cinéma et des professeurs. À cette occasion, nous pourrons assister à la projection de También la lluvia (Même la pluie) le vendredi 18 mars, et celle de Maixabel (Les repentis) le lendemain en compagnie de leur réalisatrice Icíar Bollaín. Personnage clef dans le Renouveau du Cinéma Espagnol des années 90, la cinéaste n’a jamais abandonné l’idée d’un cinéma social engagé. Sa caméra aborde tant les enjeux migratoires que ceux de la précarité, du colonialisme ou du terrorisme, tout en gardant une sensibilité féministe. De même, Fernando Trueba nous donne rendez-vous le samedi 12 mars au Théâtre Graslin pour une masterclass. Touche-à-tout du septième art ayant réalisé films d’animations, adaptations littéraires mais aussi documentaires, le réalisateur madrilène présentera en fin de journée son dernier film : El olvido que seremos (L’oubli que nous serons).

Le Prix du Meilleur Premier Film écherra à l’une de ces œuvres récentes.











Rendez-vous donc mardi 8 mars, au cinéma du Katorza à 20h15 pour la cérémonie d’ouverture de cette 31ème édition. Elle sera suivie de la projection de El buen patrón (Le bon patron) de Fernando León de Aranoa, en présence de l’actrice Almudena Amor. Présenté en première française, ce film sortira sur les écrans le 22 juin 2022. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer à Nantes mais habitez dans la région, sachez que la programmation du Katorza se délocalise vers des salles associatives partenaires. Vous retrouverez alors du 1er au 15 avril une partie de cette programmation dans un festival nommé la Quinzaine Playtime. Bon festival !

INFOS PRATIQUES

Du 8 au 20 mars 2022, Festival du Cinéma Espagnol, tous les jours de 13h30 à 21h au Cinéma du Katorza.

Pour des questions de sécurité, les valises, sacs de voyage et objets encombrants ne sont pas acceptés.

Plus d’informations sur la programmation

Cinéma Le Katorza :

3 rue de Corneille, 44 000 Nantes

02 51 84 90 60

TARIFS :

La séance : 7€10 / réduit : 5€60 (carte étudiant, chômeurs, CartS, Carte Blanche, CCFE) / moins de 14 ans : 4€50 / séances du matin le week-end : 5€60 / groupes (20 personnes minimum) : 3€80 / groupes non scolaires : 4€.

Carnet de 6 places (non nominatives) : 28€ (5 + 1 offerte) à échanger en caisse contre les places de votre choix.



Préventes pour toutes les séances du Festival à partir du vendredi 4 mars à 13h30 :

En ligne, sur www.katorza.fr (à l’affiche, aller au film choisi et cliquer sur l’horaire)

En caisse, tous les jours de 13h30 à 21h. Une billetterie de dernière minute sera ouverte dès 13h30, le jour même de la séance et ce, même si celle-ci affiche complet.

AUTRE LIEU :

Retrouvez également le festival au Cosmopolis, 18 rue Scribe, 44000 Nantes. Ouvert tous les jours de 16h à 1h du matin, dès 12h le week-end.

• Billetterie, Boutique du Festival : Fermeture à 22h

• Exposition, Rencontres, Bar-Tapas du Festival. Tous les jours de 16h à 1h du matin, dès 12h le week-end