Nantes. Femmes en mouvement et mouvements de l’âme

Femmes en mouvement expose les œuvres de cinq femmes en situation de précarité réalisées lors d’ateliers artistiques dirigés par Charlotte Barry. Loin de la figuration, les participantes laissent exprimer leur personnalité et leur créativité par des gestes répétitifs, qui aboutissent à une méditation rituelle. Une exposition à visiter jusqu’au 19 juin dans le bus suspendu au-dessus du vide de Trempo !

© Marie Ployart

Elles s’appellent Julie, Karine, Céline, Kamaria et Françoise. Cinq femmes, vivant dans des conditions difficiles, ont décidé de s’investir dans un atelier de création artistique. Avec le soutien de l’Espace Agnès Varda et de l’association Les Eaux Vives, elles ont pu rencontrer l’artiste Charlotte Barry. Depuis février dernier, la plasticienne a organisé une douzaine de séances avec elles, des moments d’expérimentation. Élaborées comme un jeu, leurs pratiques suivaient le cadre de quelques règles en explorant les moyens que leur donnaient la craie grasse et le pochoir. Rapidement, les gestes sont devenus de plus en plus mécaniques, jusqu’à leur offrir un moment de méditation pour se sentir libres et reposées. Les dessins et les sculptures textiles produits lors de cette période finissent par révéler leur propre personnalité : concentrée, stratégique, spontanée ou même extravertie !

L’artiste Charlotte Barry en pleine action © Marie Ployart

Venant de l’Espace Agnès Varda ou du village solidaire des 5Ponts, ces artistes en herbe ne se connaissaient pas forcément avant de travailler ensemble à Trempo. Ce projet s’inscrit dans la continuité du Boudoir, un atelier sous forme de salon de beauté et de bien-être ouvert aux femmes en difficulté l’an dernier, qui avait tenu place dans le même bus.

Diplômée de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées et des Beaux-arts de Nantes, Charlotte Barry axe sa pratique personnelle sur le dessin, l’installation et la sculpture en ayant le plus souvent recours au tissage. Ce dernier a toujours revêtu pour elle une dimension réconfortante, que ce soit dans les gestes répétitifs comme dans le mobilier cousu qui nous est tous familier : lit, traversin, coussin… À l’avenir, elle prépare sa toute première exposition personnelle pour l’année prochaine. À savoir, une grande rétrospective sur la thématique du mouvement, au centre culturel Le Volume de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) pour le mois de mai 2023 !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Femmes en mouvements de Charlotte Barry est visible jusqu’au 19 juin 2022, à Trempo au 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes.

Ouvert uniquement sur rendez-vous auprès de adam@trempo.com tous les jours de 9h à 20h sauf les samedis et les dimanches.

Tél : 02 40 46 66 33