Nantes. L’exposition Ukraine, Photo Days en soutien aux artistes ukrainiens

L’exposition « Ukraine, Photo Days » aura lieu du 12 mai au 17 juin 2023 au Centre Claude Cahun à Nantes. Les œuvres des photographes Oksana Nevmerzhytska et Daria Svertilova y seront présentées. Un vernissage est prévu le 12 mai.

Le Centre Claude Cahun présente Ukraine, Photo Days, deux photographes, Oksana Nevmerzhytska et Daria Svertilova, deux regards artistiques sur l’Ukraine d’avant février 2022. Plusieurs questions ont sous-tendu la sélection de ces deux travaux : Que peut-on montrer de la création ukrainienne aujourd’hui ? Quel regard les artistes ont-ils sur leurs précédentes séries ? Comment ces œuvres résonnent-elles dans un pays en guerre ?

L’exposition Ukraine, Photo Days est issue de l’exposition collective Parle-leur de batailles, de météores et de caviar d’aubergine, réalisée en collaboration avec Kateryna Radchenko, fondatrice et directrice du festival Odesa Photo Days, dans le cadre de “Stand with Ukraine”.

La huitième édition du festival devait se dérouler à Odessa en mai 2022. L’invasion militaire de la Russie en Ukraine le 24 février 2022 a tout changé. Désormais, Kateryna Radchenko et l’équipe du festival travaillent à relayer à travers le monde la situation en Ukraine et à soutenir les photographes documentaires et les artistes-photographes touchés par la guerre.

L’exposition collective est co-produite par le réseau DIAGONAL et co-réalisée par le Pôle de Photographie Stimultania de Strasbourg, le Carré d’Art de Chartres de Bretagne et le Centre Claude Cahun de Nantes.

Samedi 13 mai : Un jour pour la photographie ukrainienne en présence des artistes

11h : Projection en soutien aux photographes ukrainiens à travers les œuvres de 31 artistes sélectionnées par Kateryna Radchenko, directrice du festival Odesa Photo Days

16h : Présentation et discussion avec les artistes Oksana Nevmerzhytska et Daria Svertilova

Oksana Nevmerzhytska – Hospital lost in time

© Oksana Nevmerzhytska, série Hospital, Lost in Time, 2021 © Oksana Nevmerzhytska, série Hospital, Lost in Time, 2021

« La réalité atroce d’aujourd’hui se reflète déjà dans les œuvres des auteurs ukrainiens à l’heure actuelle et cela restera encore longtemps : douleur, peur, destruction, liberté, courage, force, mort, lutte, espoir… Mais nous pouvons également voir dans certaines œuvres, une vision artistique de la période qui a précédé l’invasion de l’Ukraine. Toutes les choses qui ont ému les gens, qui les ont enthousiasmés, dont ils ont parlé. Aujourd’hui ces deux réalités s’affrontent dans la production artistique des ukrainiens. Ce que je cherche moi, ici, c’est un mouvement vers l’avant : une renaissance. Ma série Hospital lost in time a été créée en 2020. Il était important pour moi que la réalité de mon pays, en particulier dans les petites villes, soit montrée car elle est souvent en décalage avec l’époque dans laquelle nous vivons, comme si elle était perdue dans le temps. J’aimerais que mon pays, situé au centre de l’Europe, se développe et se modernise plus rapidement. Cela influencerait la qualité de vie des gens : des hôpitaux qui fonctionnent parfaitement, par exemple. Et en ce moment, ce n’est pas l’inconfort ou les conditions qui comptent, mais le fait de sauver des vies. Le manque d’équipements et de technologies médicales modernes a une incidence majeure sur le nombre de vies sauvées. »

Oksana Nevmerzhytska, originaire de Kiev où elle a étudié, est aujourd’hui réfugiée en Pologne. Elle a étudié à l’école d’art MYPH et à l’école de photographie de Kiev. Et depuis 2019, elle se consacre à son travail artistique. Elle a reçu des prix et des distinctions lors de concours internationaux de photographie, ses œuvres ont été présentées en Europe (Ukraine, France, Grande-Bretagne, Suède, Géorgie) en Israël et aux États-Unis. Les travaux d’Oksana sont également publiés dans The British journal of photography.

Daria Svertilova – Temporary Home

Série Temporary Homes © Daria Svertilova Série Temporary Homes © Daria Svertilova

« Peu après le début de la guerre, un grand nombre d’institutions artistiques, de médias et d’initiatives privées se sont intéressés aux artistes ukrainiens. Submergé par cette vague d’attention, j’ai pensé à un moment donné : Où étiez-vous avant ? Pourquoi l’art ukrainien mérite-t-il d’être vu à ce prix (dans le contexte de la guerre) ?

Chaque jour, nous voyons des images de bâtiments détruits, de personnes mortes, de réfugiés en fuite, de rues vides, de terre brûlée… Mon cœur se déchire lorsque je réalise que le monde associe l’Ukraine à cette imaginaire. C’est pourquoi je pense que dans le domaine de la création, il est important de montrer une Ukraine pacifique, l’Ukraine que nous avons perdue et que nous reconstruirons lorsque la guerre aura pris fin. Je pense également que les artistes ukrainiens devraient vivre ce moment tragique, y réfléchir et continuer à produire. Aujourd’hui, cela a du sens, même comme une sorte de thérapie – continuer à travailler et rester actif.

Les premiers jours après le début de la guerre, je ne pouvais pas voir ces images sans pleurer. Dans mon travail, je voulais montrer la jeune génération d’Ukrainiens, notre avenir, qui est si violemment détruit. Je regarde les étudiants que j’ai photographiés en me demandant s’ils sont en sécurité, s’ils ont quitté l’Ukraine et ce qu’ils ressentent maintenant. »

Daria Svertilova est une photographe née en 1996 à Odesa, en Ukraine. Elle vit et travaille entre Kiev, Odessa et Paris où elle étudie en Master à l’École des Arts Décoratifs de Paris.

Dans sa pratique photographique, elle s’intéresse à l’Ukraine d’aujourd’hui, en explorant les connexions entre le passé et le présent, et en mettant en lumière la jeune génération d’ukrainien.e.s. En 2022, Daria a été parmi les finalistes de Palm Photo Prize.

Série Temporary Homes © Daria Svertilova

Exposition présentée en partenariat avec le Réseau Diagonal et dans le cadre de [Stand with Ukraine], un programme d’évènements et d’expositions réalisés en association avec le festival ODESA PHOTO DAYS, pour la création photographique contemporaine avec le soutien du ministère de la Culture, de l’Institut français, de la SAIF et de l’ADAGP.

Infos pratiques

Exposition Ukraine, Photo Days du 12 mai au 17 juin 2023, au Centre Claude Cahun (association Confluence photographique) – 45 rue de Richebourg 44000 Nantes.

Vernissage le 12 mai à 18h en présence des artistes.

