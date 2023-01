Nantes. Deltee, le prêt-à-porter qui aide les chats

Commander en ligne chez Deltee à Nantes consiste à acquérir des articles de prêt-à-porter et accessoires tout en faisant sa BA pour une cause toujours d’actualité : les chats abandonnés. L’entreprise engagée et engageante vous présente un concept de vente solidaire.

Deltee vend en ligne de mignons articles colorés tendance kawaï autour de la figure du chat : chaussons, socquettes, chaussettes douces et chaudes, foulards et écharpes, gants et autres accessoires occasionnels, comme des sweats à capuches ou des bagues. Au regard du budget actuel de l’entreprise, les articles en fibres synthétiques sont fabriqués en Chine, mais l’objectif est de s’inscrire dans une production de qualité made in France dès que possible.

Quant à la clientèle, trois raisons la motivent à acheter ces articles de prêt-à-porter et accessoires aux motifs pattes ou têtes de chats : l’usage ; le plaisir lié à un produit typé ; la satisfaction de réaliser une bonne action.

L’articulation est donc à la fois financière et éthique : parce faire un don n’est pas donné à toutes les bourses, Deltee propose un mode de transaction où les clients se font un petit plaisir tout en aidant.

L’équipe de Deltee est composée de 6 jeunes gens motivés et sensibles qui œuvrent pour une cause chère à tous les amoureux de nos amis les à quatre pattes. L’entreprise a vu le jour en 2021. “Lorsque nous avons compris que dans un monde idéal, chaque entreprise devrait agir et soutenir une cause, nous avons retenu celle des chats abandonnés et en détresse. Nous vendons ainsi des produits liés aux chats puis nous reversons une partie aux associations. Si chaque entreprise s’engageait pour la lutte d’une cause, le monde ne s’en porterait que mieux…”

Chaque année, plus d’un million de chats sont menacés. Beaucoup de foyers veulent des chats ; malheureusement, plusieurs adoptent sur un coup de tête avant d’abandonner le récent adopté, et la SPA et les refuges se retrouvent saturés. Des milliers de chats et de chatons sont tués chaque année, car les associations n’arrivent plus à gérer cet afflux gigantesque. Vous l’aurez compris, l’objectif de Deltee vise à réduire ce chiffre. Et la première de choses pour Deltee, c’est de dispenser des conseils avant d’adopter un chat

Côté fonctionnement, une fois les commandes du mois passées, l’entreprise règle les différentes charges engendrées par les achats (les coûts produits et le coût publicitaire) puis elle se rend dans les supermarchés et les magasins spécialisés en animalerie afin d’acheter le nécessaire dont les chats ont besoin : croquettes et autre nourriture pour chats, lait pour chatons et litières. Ensuite, elle les distribue aux associations et aux refuges partout en France qui accueillent des chats abandonnés tels, entre autres, Adopte 1 Poilu , l’Ecole des Chats, Sauvetage et chats en détresse, Des animaux et des hommes, etc.

L’Ukraine est également entrée dans son champ d’attention. L’Ukraine agressée où la guerre qui perdure depuis un an provoque des ravages et des drames humains, mais aussi des cohortes d’animaux qui meurent de faim. Chiens et chats domestiques abandonnés errent en vain ; “c’est pourquoi nous avons souhaité apporter notre soutien aux chats en détresse dans ce pays, en partenariat avec Association franco-ukrainienne Tryzub”

Actuellement, Deltee élargit sa zone d’aide et recherche des associations et refuges pour chats afin de démarrer sa nouvelle campagne de dons physique en 2023 et continuer à donner un sacré coup de patte…

Infos pratiques :

Prêt-à-porter et accessoires Deltee-Nation. Vente en ligne : Livraison offerte dès 35€. 3 bis rue du moulin laheux à Nantes. Site : deltee.com et Contact mail.