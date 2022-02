NANTES. BARREAU CHARBONNET RENVERSENT LE BLOCKHAUS !

Mettre sens dessus dessous un bunker ? Voilà ce que propose le duo nantais de designers et plasticiens Barreau Charbonnet. Jusqu’au 26 février, Nicolas Barreau et Jules Charbonnet investissent et métamorphosent notre perception du Blockhaus DY10 dans une exposition intitulée Was ist das ?, organisée par la galerie K-haus à Nantes.

Loin des parcours traditionnels des artistes plasticiens, c’est à l’école de design de Nantes que Nicolas Barreau et Jules Charbonnet se sont formés, sans compter de nombreux stages et alternances effectués en agences d’architectes. Ayant basé leur atelier à Carquefou, cela fait presque 10 ans maintenant que leur duo opère pour divers projets d’aménagements intérieurs de lieux publics, de mobiliers pour des endroits spécifiques, ainsi que d’installations artistiques lors de résidences ou d’appels à projets.

Nicolas Barreau et Jules Charbonnet au Blockhaus DY10

C’est le cas en ce moment à la galerie K-haus basée au Blockhaus DY10, où ils ont carte blanche pour leur exposition Was ist das ? visible jusqu’au 26 février. Passionnés de charpenterie et de menuiserie, friands d’installations immersives et de land art, le duo décide de se lancer dans ses propres constructions, contraignant le corps du spectateur dans des expositions bien éloignées du white cube, ce type d’espace d’exposition apparu dans les années 1970 se caractérisant pas de grandes surfaces blanches, sans fenêtre, où l’œuvre exposée est détachée de tout contexte.

Dans l’antre du Blockhaus DY10… Photo © Philippe Piron

Was ist das ?, installation in situ, ne sera jamais reproduite ailleurs : c’est l’attention particulière que porte Barreau Charbonnet au lieu, à son histoire, à son public spécifique qui les pousse à faire du sur mesure. Déjà, le corps massif et étouffant du bunker oppresse le visiteur sous une lourde chape de béton aux parois rugueuses. Au détour de l’un de ses couloirs se glisse l’installation, comme la soupente d’un toit qui nous ramène au sol, dans une forêt de traverses et d’arbalétriers, avec de fins rais de lumière qui s’échappent entre les fentes du “toit”, laissant percevoir que le “jour” est de l’autre côté. Comment y accéder ? Impossible d’avancer. À moins de s’échapper par le vasistas, en se penchant pour éviter de se cogner la tête, seule sortie possible. Il faudra bien tenter la traversée, l’œuvre est le passage forcé pour accéder au set/30’, programmation musicale récurrente du lieu.

Was ist das ?, détail de l’installation immersive.

Pour y avoir travaillé en alternance, Jules Charbonnet connaît bien l’aspect « sectaire » et « aliénant » du lieu : l’hiver on y entre tôt et on en ressort que tard le soir, lorsque la nuit est déjà tombée. Non, on ne voit pas le jour passer derrière les murs épais du Blockhaus ! Ce côté mythe de la caverne, sous les feux des gros néons, est loin d’être la seule interprétation possible de l’œuvre car ce que le duo aime, c’est avant tout de mélanger les références poétiques, d’être généreux en images, et d’ouvrir ainsi l’œuvre à de multiples lectures. Ce toit qui devient pente est-il sol ou plafond ? Ou les deux ? Le jeu d’inversion évoque les perspectives distordues d’Alice au pays des merveilles, ou encore les croquis de Paul Virilio. À ce sujet l’urbaniste, grand penseur des casemates, avec l’architecte Paul Clément ont été particulièrement inspirants pour Barreau Charbonnet. Leurs pensées de la fonction oblique proposent une vision de l’architecture où les toits obliques courent jusqu’au sol, formant ainsi des espaces publics. Une théorie mise en pratique seulement pour quelques architectures en France. L’oblique devient un moyen de briser la rupture entre l’horizontale et la verticale en proposant une nouvelle expérience du corps, de ses mouvements, au lieu. Mais ici, le toit-pente semble proposer une montée impossible ou une descente pénible, un sol-toiture-vasistas qui se resserre toujours plus. À moins que nous ne soyons pas sur le bon axe du repère : si le sol oblique était ramené à plat, le vasistas formerait l’ouverture d’une cave qui mènerait au sous-sol !

Was ist das ?, détail de la face cachée de l’œuvre.

Dans l’environnement brut et industriel du Blockhaus DY10, l’installation contraste comme une dentelle où chaque angle de traverse, de perche, et de charpente a été soigneusement calculé pour s’adapter au lieu. La trame que suivent les matériaux dans l’œuvre rappelle le savoir-faire du charpentier, du couvreur, et du carreleur. Le revêtement classique, avec ses carreaux de côte 20 x 20 et ses joints creux, se retrouve évoqué par un bois plutôt basique dont les finitions précieuses sont assez ironiques !

Rendez-vous au mois de mars prochain pour découvrir les nouvelles réalisations de Nicolas Barreau et Jules Charbonnet au musée de l’imprimerie de Nantes, où ils réaménagent le hall d’entrée ainsi que son mobilier. Pour le moment, le duo travaille également à la construction d’une agora de 200 places assises pour le siège social des galeries Lafayette à Paris. Celle-ci accueillera conférences, réunions, et présentations de nouvelles collections. Avec sa frise alternant caillebotis et aluminium, le visiteur se déplaçant autour de l’œuvre pourra observer les cases noires et blanches d’un damier visuel s’inverser par effet cinétique. En attendant d’apprécier leurs nouveaux projets, voici les informations pratiques de leur exposition en cours :

INFORMATIONS PRATIQUES :

exposition Was ist das ? du 3 février au 26 février

au Blockhaus DY10, 42 rue de La Noue Bras de Fer, Nantes

ouvert le jeudi de 16h30 à 20h, le vendredi de 18h30 à 20h, le samedi et le dimanche de 16h30 à 18h30, fermé du lundi au mercredi inclus

entrée gratuite

site de la galerie K-haus (lien Facebook) :

https://www.facebook.com/KUNSTHAUSGALERIE

le site de Barreau Charbonnet (qui est une œuvre à part entière !) :

https://barreaucharbonnet.com/