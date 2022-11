L’autre marché de Nantes : un marché de Noël solidaire

Artisanal, durable et solidaire, l’emblématique marché de Noël de l’économie sociale et solidaire (ESS) sera de retour à Nantes du 1er au 23 décembre 2022. Cette 14e édition de l’Autre Marché par Les Ecossolies s’installe sur l’esplanade Feydeau (en face de la place du Bouffay) fera la part belle au réemploi et à la seconde main.

L’Autre Marché de Noël de Nantes : une invitation à « consommer autrement »

Pour cette 14e édition de l’autre Marché de Noël de Nantes, Les Ecossolies réunissent 60 exposants durant 3 semaines. Point de rassemblement des structures du commerce équitable, de l’insertion, de l’agriculture paysanne, du recyclage artistique et du réemploi, L’Autre Marché regorge d’idées cadeaux originales avec un supplément d’âme. Comme chaque année depuis sa création en 2009, L’Autre Marché défend la même ligne : proposer des cadeaux produits dans le respect de l’humain et de l’environnement, dans une gamme de prix variée.

L’autre Marché de Noël de Nantes invite à flâner dans ses allées pour dénicher des cadeaux 100% locaux et solidaires, profiter d’un moment convivial au sein de l’espace bar et restauration ou encore participer à un des ateliers thématiques pour fabriquer soi-même ses cadeaux. On y trouveratoutes les catégories pour faire plaisir : cosmétiques naturels, gastronomie, édition, culture, mode, accessoires, déco, jeux…

Soutenir l’économie locale

Offrir local, artisanal, éthique et solidaire : ce n’est pas qu’un slogan ! Choisir L’Autre Marché de Noël de Nantes, c’est soutenir l’emploi local et les circuits courts. Plus de 90% des exposant.e.s sont implanté.e.s en Loire-Atlantique. Tou.tes ont choisi d’entreprendre en plaçant l’emploi local, la qualité, la coopération et l’utilité sociale au cœur de leur démarche. Qu’il représente le temps fort annuel pour les exposants emblématiques ou une rampe de lancement pour de jeunes projets en lancement, L’Autre Marché de Nantes est un événement de soutien à l’entrepreneuriat dans l’ESS. Avec plus de 100 000 visiteurs chaque année, l’événement permet de développer la dimension commerciale des entreprises de l’ESS dans cette fenêtre stratégique qu’est celle de Noël.

La seconde main à l’honneur en 2022

Cette année, une offre « réemploi solidaire » sera présente en continu sur l’autre Marché de Noël de Nantes avec un espace de vente dédié. La seconde main pour les fêtes, c’est une solution pour réduire son impact environnemental en donnant une seconde vie à des objets mais aussi la possibilité d’offrir des cadeaux souvent uniques ou introuvables. Ce qu’on pourra dénicher : des articles de sport vintage et collector, des fripes (vêtements, accessoires, bijoux), des jouets, des loisirs créatifs (mercerie, kits DIY…), des articles zéro déchet, des plantes et compositions en fleurs séchées.

Agenda : des ateliers créatifs pour petits et grands

Des ateliers gratuits et sans réservation les mercredis et samedis permettront aux grands et petits de réaliser ses cadeaux à partir de récup’ : sérigraphie textile, déco de Noël, fioles de fleurs séchées, création textile upcycling, furoshiki…

> Samedi 3 décembre, 15h–17h :

> « Couture upcycling » avec Miss Récup’& Recycle >

> Mercredi 7 décembre, 15h–17h :

> « Sérigraphie sur textile » avec La Boî te à Récup >

> Samedi 10 décembre, 15h–17h :

> « Articles de sport revisités » avec SupporTerre >

> Mercredi 14 décembre, 15h-17h :

> « Confection : fioles de fleurs séchées » avec La Brocante Verte >

> Samedi 17 décembre, en continu :

> « Déco de Noël récup’ » avec Au Petit Grenier >

> Mercredi 21 décembre, 15–17h :

> « Création à partir de jeux d’occasion » avec la Fabrik du Petit Zèbre >

Et bien plus encore…

Deux univers seront mis à l’honneur durant l’autre Marché de Noël de Nantes : un grand espace de vente collectif sera dédié aux créateurs et créatrices et se réinventera au cours de l’événement avec de nouveaux exposants à découvrir.

> Du 1er au 11 décembre :

> Semaine « Mode, Maison, Déco » >

> Du 12 au 23 décembre :

> Semaine « Loisirs et culture » >Du nouveau également du côté de la restauration, avec une offre tournante proposée par les food-bikes locaux : de bons petits plats 100% écoresponsables. Et toujours le bar de « L’Autre Marché » en partenariat avec La Grande Barge pour une offre 100% bio, 100% locale !

Photos Adeline Praud