Douze choristes de la Mosaïque musicale, la chorale de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, sont conviés aux Etats-Unis. Ils chanteront à New-York au Carnegie Hall de Manhattan, l’une des plus grandes scènes internationales, le lundi 15 janvier 2024 et célébreront avec le public américain les 80 ans du compositeur Karl Jenkins.

Anciennement désignée par Association Claude Debussy dans les années 1970, la chorale Mosaïque Musicale de Saint-Malo a été créée en 1988. Son objectif est de promouvoir le chant choral, classique et lyrique. Chaque année, le chœur se produit dans de nombreux spectacles partout en région Bretagne, sous la direction artistique et cheffe de chœur Isabelle Ginet-Besnard. Chaque année, une opérette à grand spectacle et un concert classique ou un opéra sont organisés à Saint-Malo.

Isabelle Ginet-Besnard,

Une vidéo à l’origine du voyage

L’été dernier, la chorale dirigée par Isabelle Ginet-Besnard, poste un extrait d’un de ses concerts sur la chaîne Youtube. La prestation est consacrée à certaines des œuvres de Karl Jenkins. En septembre 2023, la cheffe de chœur est contactée par une société de production new-yorkaise, Distinguished Concert International (DCINY), celle-là même qui organise les 80 ans de Karl Jenkins. La chorale est aussitôt conviée à participer à l’anniversaire du compositeur. Depuis qu’ils connaissance la date du concert, le 15 janvier 2024, le choristes répètent chaque lundi pour répéter avec la chorale au complet et chaque jeudi entre les douze participants et participantes, dix femmes, soprano et alto, et deux hommes, basse et ténor.

Les douze choristes malouins, fiers de représenter leur chorale et Saint-Malo, ambassadeurs de la Bretagne, s’envoleront jeudi 11 janvier 2024 pour New York, les frais de voyage étant entièrement aux frais des participants. Arrivés sur place, ils rejoindront les 200 autres choristes venus des États-Unis, de France, du Canada, d’Allemagne et d’Angleterre. Trois journées de répétition sont prévues avant le jour J, où tous se retrouveront sur scène pour fêter l’anniversaire de Karl Jenkins. Ils chanteront entre autres des morceaux du compositeur gallois.

Karl Jenkins un compositeur contemporain éclectique avec une œuvre originale, dont un Stabat Mater.

Né le 17 février 1944 sur la péninsule de Gower de la côte sud-ouest du Pays de Galles, il reçoit une première instruction musicale de par son père, organiste et chef de chœur. Il étudie à la Goverton Grammar School puis commence sa carrière musicale en qualité de hautboïste à l’Orchestre National des jeunes du Pays de Galles. Il étudie ensuite la musique à l’Université de Cardiff et fait des études supérieures à Londres à la Royal Academy of Music.

Karl Jenkins joue du piano et des claviers, en plus de la flûte traversière, du hautbois et du saxophone. Au début de sa carrière, il est connu comme un musicien de jazz-rock, jouant des saxophones baryton et soprano, du piano acoustique et électrique et du hautbois inhabituel dans le jazz. Il rejoint Graham Collier et forme plus tard le groupe jazz-rock Nucleus avant de rejoindre Soft Machine en 1972. En tant que compositeur, sa notoriété grandit avec le projet Adiemus, né d’une publicité pour la compagnie d’aviation Delta Air Lines en 1994.

Karl Jenkins et Soft Machine Karl Jenkins

Le compositeur est membre et associé de la Royal Academy of Music, et une salle a été baptisée en son honneur. Il est nommé Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique en 2005, et Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique en 2010. Karl Jenkins est connu en Bretagne pour être venu donner des concerts à Pleudihen-sur-Rance et à l’église Sainte-Croix de Saint-Malo. Dernièrement, il avait composé une des œuvres du couronnement de Charles III à Westminster.

INFOS PRATIQUES

Mosaïque Musicale Malouine



Contact : bureau.assommm@gmail.com et/ou : 06 81 23 28 26