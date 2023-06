Morlaix. Japan Évasion, un voyage inoubliable au cœur de la culture japonaise

La Japan Évasion débarque au parc des expositions de Morlaix du 08 au 09 juillet 2023. Cette première édition met à l’honneur la diversité culturelle du Japon : jeux vidéo, mangas, cosplay, dessins, animations, et bien plus encore. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ne manquez pas ce week-end convivial qui vous plongera au cœur de la culture japonaise !

Du 08 au 09 juillet 2023, la Japan Évasion débarque à Morlaix ! Un moment d’évasion qui rassemblera les passionnés de tout horizon et qui vous transportera dans l’univers japonais. Les artistes, créateurs et exposants vous offriront un large choix d’activités tels que des compétitions de jeux-vidéo, des concours de cosplays et dessins, des jeux de société, des spectacles, ainsi qu’un éventail varié d’animations et d’expositions passionnantes ! Cette parenthèse enchantée est à vivre en famille et entre ami(e)s.

La Japan Évasion est le fruit de plusieurs années de travail et de passion : « À l’origine, on effectuait des événements en tant qu’exposants en Europe. On a décidé d’organiser un salon comme on souhaitait l’avoir, avec l’aide de nos partenaires. On voulait retrouver une touche familiale et chaleureuse avec des apports novateurs », raconte le directeur Sada Ba et son communicant Loïc. En créant son propre salon, l’ambition est d’apporter une touche de convivialité afin de se dissocier des salons de type marchés où le brassement des publics entache l’événement. « Nous sommes sur des espaces plus réduits où l’on vit davantage l’instant. C’est un moment de partage, de découverte et d’échange. » La Japan Évasion accueille un large public, qu’il s’agisse de passionnés ou de curieux, afin de satisfaire tous les goûts et toutes les préférences. C’est l’un des objectifs des organisateurs : « On veut faire découvrir cet univers aux personnes réticentes et les convaincre ».

Ijenli est l’illustrateur du manga français Rando, dont les 4 premiers tomes ont reçu un bel accueil avec plusieurs milliers de ventes. Architecte de formation, Ijenli possède une touche graphique unique. Il animera plusieurs ateliers dessin durant la Japan Évasion.

BarnaB est un jeune illustrateur originaire de Bretagne. Il s’est fait connaître en partageant sa vision sur le manga et les animés sjr les réseaux sociaux, et il est désormais l’auteur du manga à succès Angie’s Taxi, dont 3 tomes sont déjà publiés.

Mohamed Ali est directeur artistique et illustrateur de métier. Il présentera le premier tome du manga Mukai, histoire de Kriko Jr qu’il a pu mettre en images.

Pour cette première édition, la programmation sera riche et variée. « Il y aura une large sélection de jeux-vidéos avec notamment de la VR (Réalité Virtuelle). On propose également des concours de cosplay et dessins avec des lots à gagner. Trois mangaka [auteur de manga, ndlr] français seront présents », annonce-t-il. « On aura un stand de cartes Pokémon et de figures pop à collectionner. Ce sont des pièces assez rares, difficiles à trouver dans les autres conventions. On aura des spécialités de la gastronomie asiatique également. » La Japan Évasion n’a pas souhaité participer à une surreprésentation des produits. Ainsi, chaque stand sera différent. Dirigé par Cos & Play, les animations seront spécifiques à Morlaix. « Il y a aura plusieurs animations telles que des spectacles, des quizz, des blind tests, des karaokés, des compétitions sur jeu-vidéo, des jeux de société, etc. Ce sont des moments agréables qui mettent l’ambiance et favorisent les discussions. »

Mais finalement, la Japan Évasion est également une plateforme d’exposition précieuse : « Nous mettons en avant la danse K-Pop, les artistes qui souhaitent montrer leur talent, ainsi que les créateurs. Ils ont d’ailleurs un moment destiné à la présentation de leurs travaux ». C’est l’un des principaux souhaits du directeur Sada Ba.

Cos & Play assurera le show durant tout le week-end ! L’association comptant plusieurs membres présentera ses créations de tenues cosplays, mais animera pendant 2 jours la scène du festival en proposant des animations Just Dance, des quizzs ou blind tests.

Les prix compétitifs constituent l’un des éléments clés de l’attrait de la Japan Évasion. En effet, l’entrée est fixée à 10€ pour une journée et à 17€ pour les deux jours (hors VIP), ce qui rend la Japan Évasion accessible à un large public. Le salon est aussi gratuit pour les moins de 6 ans. « On ne souhaitait pas mettre des tarifs élevés, ça ne correspondait pas à l’esprit du salon. Le Pass Culture est d’ailleurs accepté. » Enfin, le directeur Sada Ba et son communicant Loïc dévoilent leurs attentes et se projettent sur le futur de la Japan Évasion : « On espère avoir un maximum de visiteurs. On serait heureux de les accueillir et de leur présenter le salon pour la première fois. Et si ça se passe bien, on sera de retour à Morlaix l’année suivante ! Plus généralement, on projette une trentaine d’événements à l’année. Nous avons des partenariats avec des villes telles que Montluçon par exemple ».

Infos pratiques

Japan Évasion, du 08 au 09 juillet 2023.

ZAC de Langolvas, 29600 Morlaix

Contact : Site web Japan Evasion

Billetterie – Programmation