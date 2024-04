Le Café-musée Conte à rebours est à la fois un musée du conte, une salle d’escape game et un salon de thé où des contes sont racontés au public et où celui-ci peut prendre le goûter dans un décor d’exception depuis le printemps 2021. Il est idéalement situé dans un espace piétonnier médiéval du centre ville de Morlaix dans le Finistère avec vue sur le viaduc, un ouvrage d’art ferroviaire construit en 1863.

Reine, Manon et Victoire Leriche forment le trio à l’origine du projet Conte à rebours, leur aventure familiale 100% dédiée aux contes, ce genre littéraire en perpétuelle évolution. La mère, professeur de français et ses deux filles, l’une diplômée en histoire de l’art et l’autre en tourisme et industrie créative, sont toutes les trois liées par la même passion autour des contes, de la culture et du partage ! Les compétences de chacune ont été mises à profit pour mener à bien ce projet familial. Au terme de trois années d’investissement, le trio a été heureux de proposer le seul et unique lieu dédié aux contes de fées écrits.

Reine, Manon et Victoire Leriche

Surplombant le parvis haut de l’église Saint-Melaine, une vaste maison du XVIIIe siècle abrite le musée des Contes au rez-de-chaussée du 51 rue Ange de Guernisac, en plein cœur du quartier historique et à proximité immédiate des restaurants, des bars, des galeries d’art, des artisans et des antiquaires. L’écrin est parfait pour ce musée même si un important travail de rénovation et de scénographie a été nécessaire.

Les premier et second étages accueillent deux chambres d’hôtes très confortables de 20m2. Elles sont ensoleillées et décorées avec beaucoup de goût, offrent une literie de grande qualité et de très belles salles d’eau privatives. La vue est imprenable sur l’église Saint-Melaine

Le Compte à rebours-musée

Au rez-de-chaussée, le lieu a été embelli avec ses sols artistiques, ses meubles vitrines et Kinkl pour les étagères et les seuils en métal. Le parcours de visite permet de découvrir ou redécouvrir les grands auteurs, leurs récits les plus célèbres, des illustrateurs, des adaptations magiques pour la scène et le grand écran, des champs artistiques irrigués par le conte de fées : l’illustration, la musique, la danse, le théâtre ainsi que l’univers du jeu et la publicité. L’immersion est à la fois pédagogique et ludique. Les contes merveilleux nourrissent l’imaginaire intergénérationnel et réveillent les souvenirs d’enfance. L’exposition permanente offre au visiteur un saut dans l’histoire avec un voyage qui commence au XVIe siècle, en Italie, avec Straparola et Basile : avant d’être écrit, le conte est oral ! A cette époque les contes s’adressent aux adultes. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu’ils soient dédiés aux enfants avec le même rôle, celui de se faire peur puis de se rassurer ensuite…

L’exposition du trio s’appuie sur une large collection de livres, de jeux et jouets, d’affiches, d’objets d’art populaire du XVIIIe siècle à nos jours. Aujourd’hui, le conte va au-delà du frisson : il traite des sujets tabous ! Pour exemple, celui des dangers de la pédophilie, illustré par le grand méchant loup du Petit Chaperon rouge…

Le Compte à rebours-escape game

A vivre en famille ou entre amis pour petits et grands : « les participants prennent la place du Petit Poucet et de ses frères, (conte de Charles Perrault en 1697) s’égarent et demandent du secours à la première maison sur leur chemin. Funeste erreur ! La femme de l’ogre accepte de les héberger pour la nuit mais en rentrant, une odeur de chair fraîche les saisit ! Enfermés dans la chambre des petites ogresses, les participants ont une heure pour s’échapper avant que le maître des lieux ne revienne s’occuper d’eux !«

Le Conte à rebours-boutique

Les visiteurs trouveront une sélection de livres, de jeux, de jouets, de loisirs créatifs mais aussi de déguisements et d’accessoires sur la thématique des différents contes.

On ouvre aussi la porte du café-musée pour se réchauffer et pour passer un moment très agréable en dégustant des gâteaux et le goûter de mère-grand avec ses confitures maison accompagnées de chocolats chauds et de thé.

INFOS PATIQUES

Contes à Rebours : Musée des Contes, Escape Game et boutique

51, rue Ange de Guernisac – centre piéton à Morlaix (29)

Café-musée ouvert du mardi au samedi 15h à 18h, et les dimanche et lundi en période de vacances scolaires

Formule 1 : Je veux seulement visiter le musée. Contribution 5€

Formule 2 : Je viens pour une pause café. Je paie ma consommation, la visite est comprise

Escape game : SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. Tous les jours : séances à 13h50 et 18h30

75 € la séance :

* À partir de 7 ans accompagné d’un adulte

* Groupes de 2 à 5 personnes

Contact : 02 98 88 76 02 et/ou museedescontes@gmail.com

