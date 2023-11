Morbihan. Regarder les comptoirs français en Inde à Port Louis du 4 au 29 novembre

Les anciens comptoirs français en Inde mêlent leurs épices à Port-Louis dans le Morbihan. L’École Primaire Publique, la Médiathèque, la résidence d’artistes portent les noms de leurs villes : Chandernagor, Pondichéry, Karikal, etc. L’association Port Louis Épices organise une exposition à la Médiathèque pour permettre au public de découvrir leur histoire à partir du samedi 4 et jusqu’au mercredi 29 novembre 2023.

Au début du XVIIe siècle, des compagnies de commerce européennes établissent des comptoirs sur les côtes de l’Inde. Les marchands français implantent une douzaine de loges ou de comptoirs de commerce en Inde, dont les cinq principaux sont Pondichéry et Karikal dans le sud-est de la péninsule ; Yanaon au nord ; Chandernagor sur la côte nord-est de l’Inde ; Mahé sur la côte sud-ouest. Ils y exercent alors une autorité propre ou déléguée par les souverains indiens et instaurent des rapports de domination avec les habitants. Les compagnies sont des négociants qui disposent de capitaux importants pour rentabiliser le commerce. Pondichéry devient en 1701 le chef-lieu des établissements de commerce français en Inde et abrite le Conseil supérieur et le gouverneur. C’est à Pondichéry que se négocient la quantité et la qualité des marchandises à charger : les toiles blanches de coton et de mousseline ; les épices et notamment le poivre, la cannelle ; le café Moka ; des plantes : la cardamome, la galanga et l’esquine. Dans la cargaison du retour, la France offre de l’or, de la farine, des viandes salées, du vin et des eaux-de -vie. La domination coloniale française va durer près de trois siècles.

le palais du gouverneur à Pondichéry

Port Louis Épices est l’association qui partage les savoirs et les saveurs des épices débarquées sur la rade de Port Louis au XVIIIe siècle et qui s’est donnée la mission de partager les savoirs et les saveurs de l’Inde. Depuis 2018, elle développe des espaces et des temps d’échanges en s’appuyant sur les liens historiques qu’ont entretenu la cité maritime et ses environs avec les épices. Après des mois de lectures, de rédactions, de réunions, l’association installe, accroche et met en scène un peu de ce que furent Chandernagor, Karikal, Mahé, Yanaon et Pondichéry lors de la présence française du XVIII e siècle dans ces villes indiennes. Elle attend les visiteurs pour leur faire découvrir l’histoire de ces comptoirs…

Les membres de Port Louis Epices

Portée par Port Louis Épices, l’exposition Regards sur les Comptoirs français de l’Inde débutera par une conférence le samedi 4 novembre à 17h30 à La Criée (face au port de Locmalo). La conférence sera dispensée par Jean-Claude Breton fondateur de l’association Alliance Armor Dupleix Inde (AADI) et Conseiller au Commerce Extérieur depuis 1989. Il présentera Chandernagor ( Chandannagar) ce comptoir du Bengale resté marqué par son expansion du XVIIIe siècle et sa réussite durant la direction de Joseph-François Dupleix, gouverneur général des établissements français de l’Inde, à l’origine de la Manufacture des Tabacs.

Après une carrière internationale dont une quinzaine d’années en Inde, Jean-Claude Breton a créé AADI en 2004 pour permettre des partenariats universitaires, culturels et économiques entre la Bretagne et l’Inde. Il anime des formations pour des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur et organise des échanges entre établissements scolaires français et indiens.

Les membres de l’association AADI avec Jean-Claude Breton (cravate rouge), au côté de Mohan Kumar, l’ambassadeur de l’Inde en France

Le vernissage de l’exposition Regards sur les Comptoirs français de l’Inde se déroulera le vendredi 10 novembre à 18h30.

Infos pratiques

Exposition : Regard sur les comptoirs français en Inde

Médiathèque Pondichéry, 57, Grand-Rue à Port-Louis (56)

Contact : 02 97 82 17 08

Tout public

Gratuit