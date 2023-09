Morbihan. Les Petites Folies de Quiberon les 15 et 16 septembre 2023

Le Festival Les Petites Folies, implanté initialement dans le Finistère, annonce sa version morbihannaise ! Il débarque pour la première fois sur la baie de Quiberon dans le Morbihan vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023. Avec ses musiques actuelles, le rendez-vous s’annonce populaire, intergénérationnel, écoresponsable et familial. Sa programmation musicale de choix n’est à manquer sous aucun prétexte !

Voilà un nouveau festival qui vient s’ancrer sur le magnifique site de Fort Neuf à Quiberon. Les Petites Folies est un événement porté par la société Neonovo, spécialisée dans les arts du spectacle vivant à Lanester (56) et déjà bien installée à Lampaul-Plouarzel dans le Finistère depuis une douzaine d’années.

Yann Autret

Pour cette première édition sur la baie de Quiberon, le fondateur et dirigeant de Neonovo Yann Autret et les organisateurs attendent une jauge maximum de cinq mille personnes.

Une attention particulière sera portée sur l’écoresponsabilité avec un encouragement à utiliser les déplacements à vélo et les mobilités douces, le territoire de la baie quiberonnaise étant, en effet, bien enclavé. Neonovo bénéficie d’un partenariat avec la municipalité de Quiberon. Cette dernière proposera aux visiteurs des navettes entre le camping municipal de Kerné et le site du Fort Neuf. L’objectif de ce nouveau festival est de présenter une belle affiche avec cinq à six artistes le vendredi et tout autant le samedi pour finir l’été 2023 en beauté.

Le programme musical

Vendredi 15 septembre :

Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, son 10e album original, après le triomphe de son 9e album et plus de 25 ans de carrière. Le public sera impatient de le retrouver sur scène avec son regard unique, ses mélodies rock irrésistibles. Le chanteur promet une prestation et un concert inoubliables aux Petites Folies en Baie de Quiberon

La Femme revient avec un 4e album, qu’il interprètera exclusivement en espagnol : Teatro Lùcido. Inspiré de périples hispaniques cet album est un cocktail détonnant car le groupe affectionne la Semana Santa, le reggaeton, les rythmes brésiliens et andalous

Benjamin Biolay la Femme

Mass Hysteria est un groupe qui totalise 25 ans de carrière. Après le succès de ses trois derniers albums : l’Armée des Ombres, Matière Noire et Maniac, et deux certifications d’or, Mass Hysteria est réputé être l’un des groupes les plus mythiques du Metal en France.

Manudigital Feat Caporal Négus s’est imposé en quelques années comme le plus international des beatmakers français sur la scène Reggae mondiale. Avec 500 dates de concerts à travers le monde, le groupe est aussi connu pour ses nombreux concepts vidéo, comme les incontournables Digital Kingston Session.

Nos Marins, allias Florent Vintrigner, Pierre Luquet, Paul d’Amour, Marc Antoine Schmitt, forment un groupe qui partage : l’amour pour les mots, les mélodies, l’envie de donner la parole en chansons, la proximité, la sincérité et un répertoire de chant de marins.

Mass Hysteria Manudigital Feat Caporal Négus Nos Marins

Entre les concerts des deux jours du festival, Dj Prosper et Nemo feront vibrer le public.

Ils utilisent les platines comme une machine à explorer le temps, depuis plus de vingt ans. Démarrant ses sets à coup de funky glissante et Hip Hop Old School, il font monter petit à petit la pression et atteignent les sommets d’un groove électro massif, voir implacable.

DJ Prosper et Nemo

Samedi 16 septembre :

Biga Ranx viendra défendre sur la scène des Petites Folies son nouvel album Et Yo! Il a su, depuis 2015, fidéliser son public notamment à travers plus de 1000 dates de concerts et une sincère proximité avec ses fans, l’amenant à dépasser les 85 millions de vues sur sa chaîne Youtube

Suzane et les Petites Folies, c’est une grande histoire de musique et d’amour pour avoir participé aux Petites Folies en Pays d’Iroise en 2019 et en 2022. Suzane viendra présenter au puplic de Quiberon son nouvel album, dans lequel elle explore les mots, les mélodies et les émotions, portés par des titres forts, tantôt pop et entrainants, tantôt acoustiques et mélodieux

Biga Ranx Suzane

Soldat Louis, c’est l’identité bretonne affirmée mais aussi une vraie bande de rockers, pas vraiment sensible aux effets de mode aux formats et aux tendances. Le groupe dépasse les 30 ans de carrière, sans jamais quitter la scène. Son public reste toujours fidèle en mélangeant toutes les générations.

Pedro Winter viendra célébrer les 20 ans du label aux Petites Folies de Quiberon. Le public sera invité à danser au son de Justice, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Dj Mehdi, Myd & cie. La performance sera visuelle et le show sera disco!

Soldats Louis Pedro Winter

Lujipeka est un jeune rappeur émancipé du collectif rennais Columbine. Avec ses 3 EPs et son premier album Montagnes Russes, il sillonne la France accompagné sur scène d’un batteur et d’un DJ. Spontané et moderne, son album est à son image et reflète la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. Lujipeka s’exprime au plus près de ses émotions avec sincérité et énergie

Alltta est un duo franco-californien formé par 20syl et Mr. J. Medeiros qui revient sur le devant de la scène ! Après les albums The Upper Hand et Facing Giants, le duo revient avec Curio Part pour pousser les limites du hip-hop et de la musique électronique de manière unique !

Lujipeka Alltta

Infos pratiques

Festival Les Petites Folies, Fort Neuf à Quiberon (56), vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023

Tarifs :

Pass deux jours adultes : 63 € sans le camping ou 66 € avec le camping

Pour les 8 à 12 ans : 28 euros

Pour les enfants de moins de 8 ans : 10 euros

