Morbihan. Les Musicales de Quiberon au rythme de la musique classique viennoise

Les amateurs de musique classique seront ravis de participer à la 9e édition des Musicales de Quiberon qui proposera six concerts exceptionnels du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2023. Elle rendra hommage à Vienne, la capitale autrichienne, et aux grands compositeurs : Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Joseph Haydn, Olga Neuwirth, etc.

Depuis plusieurs siècles la ville de Vienne en Autriche est la vitrine pour les grands compositeurs. Aujourd’hui encore, elle demeure le premier lieu de rencontre internationale de la création musicale et conserve sa relation primordiale et particulière avec le public. Les empereurs successifs de l’Empire Austro-Hongrois ont toujours fait le choix des meilleurs compositeurs et le peuple viennois a toujours tenu à faire entendre ses goûts sur la question musicale. Les autres capitales d’Europe, telles que Paris ou Londres, se sont toujours positionnées par rapport à Vienne et ses échanges. C’est pour cette raison que Les Musicales de Quiberon ont choisi de titrer leur édition 2023 : Vienne

Mozart à Vienne

Les Musicales de Quiberon est un festival consacré à la musique de notre temps sans pour autant oublier les classiques. Ci-dessous le programme de l’édition 2023 :

Pascal Gallois, le directeur artistique des Musicales de Quiberon

Vendredi 22 septembre : la soirée d’ouverture à 20h 30. Un concert qui accueillera les fidèles du festival : le violoniste français Julien Szulman. Il partage sa vie de musicien entre des concerts avec orchestre, des concerts en musique de chambre et son poste de violon solo à l’Orchestre National des Pays de la Loire ; le pianiste virtuose français Dimitri Vassilakis, d’origine grecque. Il fait ses études au Conservatoire de Paris et obtient ses Premiers Prix de piano à l’unanimité de musique de chambre et d’accompagnement.

Tous deux, feront voyager le public dans une Europe Centrale musicale :

Julien Szulman Dimitri Vassilakis

Samedi 23 septembre à 16 h : Le violoncelliste et pédagogue Raphaël Chrétien, professeur au Conservatoire du Centre Paris, et le clarinettiste Philippe Cuper, soliste de l’orchestre de L’Opéra National de Paris, seront accompagné par le piano de Dimitri Vassilakis et formeront un trio exceptionnel !

Philippe Cuper Raphaël Chrétien

Samedi 23 septembre :

à 17h30 : Yvan Naumovski, le jeune et talentueux chanteur baryton est macéodonien. Il revient pour la seconde fois au festival des Musicales de Quiberon pour interpréter un second récital. Il sera accompagné en musique par Dimitri Vassilakis. Domicilié à Vienne, Yvan Naumovski se produit régulièrement à l’Opéra de la capitale autrichienne.

à 20h30 : Pascal Gallois, artiste engagé et directeur artistique des Musicales de Quiberon, a créé en 2016 l’Orchestre à cordes des Musicales de Quiberon. Pour illustrer la volonté de municipalité de Quiberon d’offrir une manifestation musicale ambitieuse, ce sera Pascal Gallois qui dirigera les dix-huit musiciens, issus des grands orchestres français, qui seront réunis ce samedi soir pour ovationner les grands compositeurs autrichiens. Ils célébreront ensemble l’Éternelle Vienne

Yvan Naumovski Pascal Gallois

Dimanche 24 septembre à 16 h : Dimitri Vassilakis sera en concert cet après-midi dominical, une tradition désormais des Musicales de Quiberon. Depuis deux décennies au sein de l’Ensemble Intercontemporain, sa technique qui fait l’admiration de tous, une intelligences des plus affûtées parmi les chambristes.

Après la scène de Dimitri Vassilakis et aux alentours de 17h30, ce sera le moment de la clôture du festival où le verre de l’amitié sera servi.

Dimitri Vassilakis

Infos pratiques

Les Musicales de Quiberon : les 22, 23 et 24 septembre 2023, Espace Louison-Bobet, Palais des congrès de Quiberon, boulevard René Cassin à Quiberon (56)

La billetterie est ouverte

À noter que le concert de l’Orchestre à Cordes sera enregistré et diffusé ultérieurement par Radio Classique, le partenaire des Musicales de Quiberon