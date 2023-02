Morbihan. En mars, c’est le mois du gallo à Sérent

Le mois du gallo, ou mouéz du Galo, est une initiative de la Région Bretagne organisée sur le territoire breton au mois de mars. Chaque année, elle est suivie par la petite ville de Sérent et ses 3000 habitants dans le Morbihan. En partenariat avec la radio associative de la commune, Plum’FM, la municipalité et sa médiathèque organisent des animations valorisant la langue gallèse, durant tout le mois de mars et pour toutes les générations.

Le conseil régional de Bretagne a reconnu en 2004 le breton et le gallo comme étant des langues régionales. Reconnues comme sérieusement en danger par l’UNESCO, ces langues sont aujourd’hui défendues et valorisées. Le Mois du Gallo ou Mouéz du Galo a été lancé en 2017 par la Région Bretagne. L’édition 2023 commencera le dimanche 5 mars dans toute la région. Elle célébrera à nouveau la langue gallèse à travers une cinquantaine d’animations proposées dans les quatre départements bretons et en Loire-Atlantique. Le grand public aura alors l’occasion de mesurer et d’apprécier la richesse, la vitalité et la modernité du gallo.

Le mois du Gallo à Sérent est né de l’envie de la municipalité de promouvoir le Gallo, avec notamment la signature en 2018 de la charte Du Galo, dam yan, dam vèr (Du Gallo, oui bien sûr). L’événement s’inscrit également dans la politique de la Région Bretagne en faveur de la transmission des langues et cultures régionales.

Dans cette volonté, Sérent a pris cinq engagements : informer les habitants sur la langue gallèse ; les informer sur le dispositif Du Galo, dam Yan, dam Vèr ; rendre visible les éléments signalétiques de la charte ; mettre à disposition les salles se prêtant aux spectacles en langue gallèse ; soutenir les associations de promotion du gallo en leur proposant des activités en langue gallèse.

Depuis 20 ans, la radio Plum’FM, installée à Sérent et dirigée par Jessica Quirin, diffuse et valorise le gallo sur le territoire. Salariés et bénévoles animent 5 émissions et 14 chroniques : infos locales, musiques actuelles, chroniques d’apprentissage, collectage, etc. De plus, elle fait participer les habitants par l’organisation d’un collectage de mots et d’expressions en gallo auprès des Sérentais(es). La mairie de Sérent collabore pour que le gallo s’affiche progressivement sur l’ensemble de son territoire : noms de rues, panneaux signalétiques bilingues (entrées et sorties d’agglomération), poursuite du collectage. Les animations ont également pour objectif de réunir les générations, car pour les anciens, c’est l’occasion de se remémorer le gallo de leur jeunesse et pour d’autres plus jeunes, de le découvrir.

Vla mézë 20 anées de temp qe Pllum’FM fet oui caozer galo. En pu des 2 gaijës d’astoure, les emissions en galo sont tenant mnée cantë une dizéne de benvoulants.Astoure-ci, Pllum’FM vous perpoze dever 5 emissions e 14 croniqes diférentes. La radio organize déz rassèrrie de môt e d’espréssion en galo oprés déz dmeurant. La mérrie ouvraije pour qe le galo se véret pu fôt su le téritouère : nom de rue, paniao en deûz langaije, rassèrrie. Pour qheuq’un c’é l’coup de rterouë le galo de louz jeune temp e pour d’aotr c’é le coup de le decouvri.

En mars 2022 : la conseillère régionale déléguée à la langue gallèse Kaourintine Hulaud, le maire de Sérent Yves Hutter, Pascale Dréan et Jessica Quirien, présidente et directrice de Plum’FM,

C’est ainsi que la commune vivra le mois de mars au rythme du gallo. Sa médiathèque municipale propose une série d’animations culturelles, artistiques et linguistiques, ainsi que des programmes radiophoniques. Les animations sont accessibles à toutes et tous, nul besoin de connaître et de parler le gallo pour y participer : il se comprend, il se devine.

Une journée de découverte et le spectacle Cocolijou (un concert inventif et participatif colorié de poésie, de sensibilité et d’humour pour enfants) seront proposés le vendredi 3 mars aux élèves des deux écoles primaires : l’école publique Albert Jacquard et l’école privée saint-Joseph. Les enfants du multi-accueil et les assistantes maternelles sont invitées les lundi 6 et 20 mars pour des petites histoires, comptines et jeux de doigts. Des échanges autour du gallo seront dispensés aux aînés(es) de l’EHPAD Les deux roches et au adhérents(es) du Club des tilleuls le jeudi 9 mars et un spectacle de théâtre et de musique aura lieu le dimanche 12 mars à destination des résidents(es), de leurs familles et aux professionnels de santé et bénévoles de l’établissement.

Une sélection d’œuvres et d’ouvrages sera également disponible à la médiathèque et de nombreux programmes radiophoniques seront réalisés pour célébrer les vingt ans du gallo à l’antenne de Plum’FM.

