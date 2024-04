Des actions de sensibilisation à la problématique des déchets sur tout le littoral du département du Morbihan sont mises en œuvre par l’association Les Mains dans le Sable, créée dans le Pays d’Auray en 2013. Dans le cadre de la Journée de la terre du 22 avril 2024, l’association orchestre l’opération 905 km de littoral sans déchets pour un grand ramassage citoyen à Larmor-Plage. Elle donne rendez-vous à tous les volontaires dimanche 28 avril 2024 place de Kerpape.

La Journée de la terre depuis le 22 avril 1970

Les Mains Dans Le Sable Morbihan est une association composée de 150 membres devenus experts et présidée par Guillaume Durand, fondateur et salarié chargé de développement. Guillaume Durand ramassait déjà les déchets à titre individuel depuis longtemps, quand fin 2013 il a l’idée d’élargir la démarche en fédérant autour de lui les bonnes volontés. Le premier appel en 2014 est un succès avec plus de 58 tonnes de déchets ramassées. L’association rayonne rapidement du Finistère aux Charentes. Après avoir étendu ses activités à trois autres départements, dont la Loire-Atlantique, elle se recentre en 2021 sur le Morbihan où plus de 350 opérations citoyennes se sont déroulées à Erdeven

Guillaume Durand

C’est aussi au printemps 2021, que l’association a choisi un nouveau logo ! Moderne, convivial et dynamique, il met encore plus en valeur l’action collective de l’association en faveur du littoral pour la rendre accessible à toutes et à tous. Cette création revient à Zéphyre Studio, un studio de communication visuelle, soutenue par la Coopérative Bretonne Indépendante Alré Bio d’Auray et la CFDT Morbihan.

Les Mains Dans le Sable organise des ramassages mensuels sur toutes les plages du Morbihan. 905 km sans déchets, est une animation régulièrement proposée en complément de ses actions habituelles de sensibilisation aux déchets littoraux. La prochaine en date se déroulera dimanche 28 avril 2024 de 14h à 17h sur la plage de Kerpape à Larmor-Plage.

Les dernières semaines de ce printemps 2024 ont été très actives, en commençant par le dimanche 24 mars dernier, où 179 volontaires ont répondu présents à l’appel de l’association, pour offrir à la plage de Sainte-Barbe à Plouharnel son traditionnel nettoyage de printemps. Il a permis l’évacuation de 690 kg de déchets composés d’une grande majorité de plastiques soit 584 kilogrammes ramassés, issus à 70% de la pêche. La chasse s’est cependant faite aussi remarquer avec 140 cartouches collectées !

Ces rencontres sont toujours conviviales et se concluent dans la bonne humeur. La Boulangerie-Pâtisserie Des Saveurs de Pains de Pluvigner et Alré Bio ont préparé une délicieuse collation pour un pique-nique convivial et sans déchets offert aux participants avec une vue imprenable sur l’océan…

Ce quarantième nettoyage des plages de Plouharnel par Les Mains Dans Le Sable monte à dix tonnes la quantité de déchets ramassés sur la commune en dix ans. Ce sont aussi 3400 personnes qui ont été sensibilisées à la réduction des déchets.

Il est à noter également, que dans le cadre du projet 905 km sans déchets, les membres de l’association ont profité d’une animation proposée par Rosine intervenante à l’Association Cueillir qui a pour objectif d’initier le public, de partager et de développer avec lui l’utilisation et les connaissances sur les plantes sauvages. Une dizaine d’apprentis cueilleurs ont appris à reconnaître les plantes comestibles des bords de la Ria d’Etel. Ils se sont ensuite préparer un apéritif aussi sauvage que convivial…

L’association intervient aussi à la demande auprès de groupes scolaires, d’entreprises, d’associations et leur propose des animations en salle et sur les plages, comme elle l’a fait le jeudi 11 janvier 2024 pour l’entreprise Françoise Saget des Fougerets. Les Mains Dans le sable a accompagné les salariés de cette entreprise spécialisée en linge de maison de qualité, pour nettoyer la plage de la Guérite à Plouharnel. Deux heures ont été nécessaires aux onze salariés pour ramasser 137 kg de macro-déchets de la plage. C’était la seconde fois que cette entreprise choisissait de soutenir l’association locale : elle lui a remis un chèque de 8 072 €, une somme collectée grâce à l’organisation d’une opération : pour chaque vente d’un drap de bain aux couleurs de la Bretagne, un euro lui a été reversé. L’entreprise envisage de jouer les prolongations au cours de l’été avec d’autres articles…

Infos pratiques

Rendez-vous avec l’association Les Mains Dans le Sable : dimanche 28 avril 2024 à 14h Plage de Kerpape à Larmor-Plage (56) Sortie gratuite et ouverte à toutes et tous

La durée de participation est libre.

L’association rappelle aux futurs participants de se munir de gants et de prévoir de l’eau et une protection adaptée à la météo. Les sacs poubelle sont fournis.

Contact : contact@lesmainsdanslesable.com

lesmainsdanslesable

https://www.linkedin.com/company/lesmainsdanslesable

https://www.youtube.com/@lesmainsdanslesable