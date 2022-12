Morbihan. Le festival Au Pont du Rock dévoile les premiers artistes

La 33e édition du festival Au Pont du Rock à Malestroit (Morbihan) rythmera le premier weekend du mois d’août 2023. S’ils ont décidé d’abandonner le format sur trois jours testé en 2022, les organisateurs préparent activement la programmation proposée aux festivaliers les vendredi 4 août et samedi 5 août 2023. La billetterie est en ligne depuis le 7 décembre.

Le festival Au Pont du Rock à Malestroit est un évènement musical breton bien connu, devenu incontournable dans le département morbihannais. En 2019, dans le classement des 15 meilleurs festivals en Bretagne, il détenait la 8e place avec 23 000 entrées, classé à mi-chemin entre la 1ère place des Vieilles Charrues l’indétrônable festival de Carhaix-Plouguer avec ses 220 000 entrées et Astropolis de Brest qui totalisait 10 100 entrées à la dernière place. Difficile d’avoir des chiffres pour les deux années suivantes, 2020 et 2021, compte tenu des annulations et des restrictions en lien avec la crise sanitaire.

Créé en 1989, Au Pont du Rock est aussi le plus vieux festival de rock de Bretagne. Il trouve son origine au moment de la fusion de deux associations de deux communes voisines, « Les Enfants du Roc » à Roc-Saint-André (aujourd’hui commune de Val d’Oust) et « Malestroit Art et Culture » à Malestroit. Devenue Aux Arts Etc, l’association compte aujourd’hui 50 membres et 500 bénévoles actifs pendant le festival où se croisent des groupes confirmés et de jeunes espoirs de la vague rock. Après avoir ouvert la billetterie, l’association a dévoilé quatre noms !

Naâman, vendredi 4 août 2023

« Nous sommes vraiment très heureux d’accueillir Naâman, alias Martin Mussard, l’un des fers de lance de la scène reggae française », confient Jean-Paul Dubois et Stéphane Samson, les deux coprésidents de l’association Aux Arts Etc. Le chanteur de reggae remplit les salles partout où il passe sans déferlante médiatique. Cet emballement des foules, il le doit à des prestations scéniques à la fois enflammées et incarnées. Originaire de la région de Dieppe en Normandie, l’auteur-compositeur, chanteur et musicien s’exprime le plus souvent en anglais. Dans Temple Road, son quatrième album, Naâman a voulu offrir un son qui lui ressemble : profond, mêlant reggae, hip hop, soul et même folk, le tout avec une grande humilité. « C’est aux côtés du Deep Rockers Crew, que Naâman viendra nous offrir à Malestroit un show aussi énergique que émouvant », se réjouissent les organisateurs.

Meute, samedi 5 août 2023

Samedi 5 août, les festivaliers pourront profiter de Meute, fanfare allemande de onze musiciens avec leurs percussions et leurs cuivres venus de Hambourg. Le groupe fait le buzz à travers les continents depuis 2016 et emporte avec elle les festivaliers du monde entier, grâce à leurs shows explosifs ! Le groupe casse les codes, révolutionne la techno, en combinant une techno de conduite hypnotique et une musique de fanfare expressive. Meute redéfinit l’idée de la fanfare avec des instruments acoustiques. Taumel, leur troisième album vient de sortir au mois de novembre avec notamment une reprise de The Blaze passé au festival en 2019. « Le groupe Meute sera incontestablement prometteur pour l’affiche 2023 en termes de qualité et d’originalité. Leur énergie festive inondera la scène du samedi 5 août et la plaine de Malestroit pour le plus grand plaisir des spectateurs », ajoute Jean-Paul Dubois.

Lorenzo, samedi 5 août 2023

Lorenzo, de son vrai nom Jérémie Serandour, né en juin 1994 à Brest dans le Finistère, est un rappeur français. Il fait partie du collectif de rap rennais Columbine sous l’alias de Larry Garcia. Lorenzo s’auto-proclame : l’Empereur du sale. Après 2 albums certifiés disque de platine, Lorenzo, l’éternel inclassable du rap, est de retour. Le rappeur rennais pose avec cet album, sorti le 2 décembre dernier, la dernière pierre de sa Légende Vivante et adresse ses remerciements aux invités : BBNO$, Heuss L’enfoiré, Le Porto Rico, Jean Dujardin, le mystérieux Tony Corrida. Lorenzo s’est bien entouré pour marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu qu’il aura tant fait trembler, avec une verve toujours aussi bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces. Immanquable cet été à Malestroit : sur scène le samedi 5 août.

Shame, 4 et 5 août 2023

Du post-punk bien énervé, dans l’air du temps, plein de suintante fureur – ça éructe fort et ça tape sec –, quelque peu caractériel, dans les ombres de The Fall, capable cependant de nuances quand les riffs rentrent les griffes et que la voix se fait caressante ! Shame sortira le 24 février 2023, Food for Worms, leur troisième album ! Il est tout sauf l’un de ces resucées d’un style musical qui fait florès depuis la double déflagration Idles et Sleaford Mods, et l’apparition des non moins excellents Slaves, Viagra Boys et autres Fontaines D.C, mais bien l’un de ces fers de lance. Shame annonce une importante tournée en Amérique en mai prochain avec un passage au Canada : à Ottawa et Toronto. Pour autant, la France ne sera pas en reste avec des concerts prévus à Paris, Bordeaux, Nantes, et Malestroit ! « On s’attend à une prestation scénique incandescente Au Pont du Rock ! », encouragent les organisateurs.

Infos pratiques

33e édition du festival Au Pont du Rock, 4 et 5 août 2023. Espace Maurice Melois, plein air – Rue de Narvik, 56140 Malestroit (Morbihan)

Site internet : https://aupontdurock.com

Lien vers événement Facebook