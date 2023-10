Apprenez à reconnaître les champignons comestibles avec les associations mycologiques

En automne, la cueillette aux champignons dans les bois est toujours tendance. Il y a ceux qui connaissent les champignons comestibles et il y a les autres qui aimeraient apprendre à les connaître ! Dans le Morbihan, l’Association mycologique de Ploemeur n’a plus de secrets pour les champignons. Elle tient des permanences, organise des sorties et des conférences dans le département.

Les cèpes, les bolets jaunes, les girolles, les souchettes, les russules, les chanterelles, les trompettes de la mort, les pieds de mouton, les lactaires, les grisets, etc. sont bien connus par les membres de l’Association mycologique de Ploemeur. L’association fête cette année ses 40 ans d’existence. Pendant les mois d’octobre et de novembre, elle tient une permanence à la Maison des Plœmeurois chaque lundi de 16 h à 18 h, pour une séance d’explications autour des champignons cueillis par les promeneurs et amateurs du dimanche. Ces derniers apportent le panier de leur cueillette pour la détermination. Les membres de l’association se penche sur l’aspect, l’odeur, le goût et le terroir, pour reconnaître un champignon.

Le programme de l’Association mycologique de Ploemeur pour cet automne 2023 :

– Une quarantaine de cueilleurs se retrouveront pour des sorties sur le terrain pendant plusieurs dimanches. Jusqu’à 80 espèces de champignons sont rencontrées en une seule sortie. La prochaine sortie aura lieu dans la forêt de Cahors, le dimanche 15 octobre. Les sorties s’adressent à tout public

– Une conférence sur les champignons sera organisée à la salle de l’Ecusson à Josselin (56) le dimanche 29 octobre de 10h à 12 h et de 14h à 18h. Les participants sont priés d’apporter leur cueillette.

– Le dimanche 5 novembre, l’association organisera la grande exposition au complexe aquatique Océanis à Ploemeur.

L’Association mycologique de Ploemeur met à disposition aux personnes s’intéressant aux champignons, les moyens nécessaires pour s’informer, s’initier ou approfondir leurs connaissances.

Outre les sorties sur le terrain avec commentaires ainsi que les permanences de détermination en saison de récolte, elle organise toute l’année : des exposés de vulgarisation sur divers aspects de la mycologie, accessibles à tous et des expositions publiques où une grande variété d’espèces est présentée et commentée. On peut reconnaître : le cèpe à sa chair épaisse, ferme et de couleur blanche agréablement parfumée ; la girolle de couleur jaune à orangée qui présente une corolle ronde et un peu incurvée. Sa chair est de couleur blanche à jaune pâle, ferme et légèrement fibreuse ; la morille est brune avec une forme conique et élancée avec des alvéoles qui la recouvrent. Sa chair est beige et assez épaisse ; le bolet jaune est proche du cèpe mais souvent plus grand avec un chapeau plus aplati et une forme moins ronde que lui.

le cèpe

la girolle

la morille

le bolet jaune

Les champignons forment un règne à part au même titre que le règne végétal et le règne animal. Il en existe plus d’un million d’espèces dont seulement 10% sont connus, soit environ 35 000. Comme toutes les autres associations mycologiques, celle de Ploemeur a pour objectif de mieux connaître les champignons par l’échange des connaissances au cours des diverses activités proposées dans l’année. Les champignons sont indispensables dans les milieux naturels : les bois et forêts, les prairies, les sols cultivés pour décomposer la matière organique morte. l’Homme utilise les champignons pour améliorer sa nourriture, pour la conserver, pour fabriquer des médicaments, des enzymes, des produits chimiques.

Mais attention, seulement 6 à 8 % des champignons sont consommables ! En cas de doute, mieux vaut s’abstenir car les champignons vénéneux sont nombreux et parfois mortels. Pour n’en citer que quelques-uns, reconnaissons : l’amanite jonquille ; l’amanite panthère ; l’amanite tue-mouche ; le bolet satan, etc. Chaque année des cueilleurs sont victimes d’intoxications parfois graves, d’où l’intérêt de venir s’informer auprès de personnes qualifiées pour apprendre à reconnaître les champignons.

Entre 2010 et 2017, les centres antipoison ont enregistré plus de 10 000 cas d’intoxication aux champignons, dont 22 étaient mortels.

l’amanite jonquille

l’amanite panthère

le bolet satan

l’amanite tue-mouche

INFOS PRATIQUES

Association Mycologique Ploemeur (56)

Etude et découverte des champignons dans le Morbihan

Secrétariat : 2 allée des Alouettes à Ploemeur

Local : La Maison des ploemeurois, 9 rue de Cornouaille à Ploemeur

