Depuis la rentrée, les élèves d’une classe du lycée René-Cassin de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) et d’une autre de Kerraoul à Paimpol (Côtes-d’Armor) se sont investis dans la restauration d’œuvres d’art du patrimoine local, grâce au dispositif « Les lycéens à la découverte du Plus Grand Musée de France ».

A Montfort-sur-Meu, la dernière étape a eu lieu ce lundi. Après un concours d’éloquence, les jeunes « apprentis restaurateurs du patrimoine » ont procédé au vote. Par 10 voix sur 27, ils ont désigné le groupe sculpté La Mort de Saint Joseph pour bénéficier d’une restauration.

Située dans la chapelle Saint Joseph de Montfort-sur-Meu, cette œuvre en plâtre a été classée Monument historique en décembre dernier. Les sculptures ont été réalisées entre 1850 et 1860, possiblement par Jean-Marie Valentin, actif notamment à Rennes et Dol-de-Bretagne. Certains personnages ont perdu leurs mains ou leurs bras… d’où l’urgence d’une restauration.

Les lycéens bretons mobilisés dans la campagne «Le Plus Grand Musée de France» débattent et votent pour une oeuvre de leur patrimoine local qu’ils veulent voir restaurer ! Les élèves du lycée Kerraoul votent le 19 mars à Paimpol et les lycéens de René Cassin le lundi 15 avril à Montfort-sur-Meu. Le mois dernier, les élèves de Paimpol avaient voté pour la restauration d’un corbillard hippomobile du XIXè siècle.

Lancée en 2018, la campagne « les lycéens à la découverte du Plus Grand Musée de France » est la première initiative associant des élèves du secondaire à la restauration d’objets d’art. L’opération a déjà été menée à treize reprises avec différents établissements partout en France. Fondation reconnue d’utilité publique, la Sauvegarde de l’Art Français œuvre depuis plus de 100 ans à la protection du patrimoine. Elle attribue ainsi une enveloppe de 10 000€ pour la restauration de l’œuvre choisie par les lycéens.